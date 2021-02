9e713e4d89

Carabineros Nacional Política Ministro Delgado: “No por casos puntuales vamos a borrar toda la historia de Carabineros” El titular de Interior confirmó que existe malestar al interior de Carabineros tras el llamado a refundación realizado por la ministra Karla Rubilar, y enfatizó que lo que busca el Gobierno es realizar una reforma a la institución uniformada. Diario Uchile Lunes 15 de febrero 2021 12:06 hrs. Me Gusta

El problema se desató cuando la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar en conversación con Radio ADN, afirmó que si bien la institución de Carabineros es un organismo fundamental para nuestro país, considera que es necesario, y es un prioridad del gobierno de Sebastián Piñera, concretar una reforma y una reestructuración profunda de la labor de las policías en general. A lo que agregó que, “Sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros, sobre todo en materia de orden público“, recalcó la ministra haciendo énfasis en refundar las policías de orden público, entregándoles una capacitación diferente, herramientas acordes al siglo XXI. Sin embargó, luego de estas declaraciones de la ministra, no tardaron las respuestas y los malestares por algunos sectores nombrados. Razón por la que Rodrigo Delgado, ministro del Interior, decidió aclarar en Radio Duna que efectivamente luego de los dichos de la ministra muchos integrantes de Carabineros se sintieron molestos con sus comentarios. Y que “respecto al concepto oficial, acá hay un trabajo de dos años con una reforma a Carabineros y esa reforma se está trabajando con una estructura dentro del gobierno y hace siete meses, además, con un equipo coordinador compuesto por personas de distintas índoles, de la academia, que tuvo un rol en otros gobiernos, hay gente experta en la materia y esas personas están trabajando con el concepto de reforma”. Recalcando que, “La diferencia, a mi juicio, es que yo creo que una refundación borra de un plumazo la historia de Carabineros que es tan rica, que es tan importante, de colaboración con la gente. Acá hay que separar aquellos hechos puntuales de Carabineros con respecto a temas sancionados ya administrativamente, con temas en que más de alguien se pudo haber excedido en algún protocolo, no solo en temas de derechos humanos si no que también en la parte administrativa. No por esos casos vamos a decir que hay que borrar toda la historia de Carabineros” Sobre ese punto, el titular de Interior aseguró que en conversaciones con alcaldes y parlamentarios “lo único que me piden son más carabineros y comisarías. Eso demuestra que hay un arraigo importante de la institución en la gente. Tenemos que mejorar, sí, tenemos que modernizar, sí, formar mejor, también, y modernizar la gestión para que no ocurran los hechos del pasado”. Toque de queda Otro tema que quiso abordar Delgado fueron sobre las peticiones de ciertos grupos para acabar con el toque de queda que fue impuesto al comienzo de la pandemia del Covid-19. “Estamos a punto de cumplir un año del primer caso de coronavirus en Chile y a nivel mundial han ido cambiando las estrategias desde lo sanitario a la movilidad. Nosotros siempre estamos abiertos a revisar distintas medidas y como gobierno lo hemos demostrado en el Plan Paso a Paso, las cuarentenas dinámicas, cuarentenas regionales, se han ido probando fórmulas, pero siempre poniendo énfasis en cuidar la salud de las personas”, expresó. Además, añadió que “más allá de que el toque de queda se pueda revisar, lo más importante es avanzar en el plan de vacunación donde Chile tiene un liderazgo importante”.

