Nacional Colegio de Profesores exige renuncia del ministro Lucas Palacios: “Sus palabras atentan contra la honra de profesorado” El pedido fue explicitado este jueves por el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, a través de una carta entregada en La Moneda. Respecto de la reunión que el gremio mantuvo el miércoles con el Ministerio de Educación, el dirigente agregó que lo central de sus demandas es que las comunidades escolares sean escuchadas. Diario Uchile Jueves 18 de febrero 2021 19:09 hrs.

“Sus explicaciones empeoran la situación”. Así ha calificado el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, los dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien afirmó haberse sentido respaldado por una buena parte de profesores externos al Magisterio, esto luego de haber asegurado que el gremio está buscando “argumentos para no trabajar”. Por tal motivo, este jueves, Díaz y otros representantes del Colegio de Profesores entregaron una carta en La Moneda exigiendo la renuncia del ministro Palacios. Y es que para el presidente del gremio, los dichos de Palacios ofenden no solo a los docentes sino al conjunto de trabajadoras y trabajadores del país. “Nos parece que las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y por ello es que el día de hoy estamos exigiendo su renuncia. No es posible que un ministro de Estado se refiera de esta forma no solo a los profesores de Chile, sino que a cualquier trabajador. Nos parece que él no puede continuar en el cargo y estamos exigiendo que renuncie” manifestó. Como se sabe, este miércoles, la directiva del Colegio de Profesores mantuvo una reunión con el Consejo Asesor del Ministerio de Educación, no obstante, no se habría llegado a ningún acuerdo para formar parte de dicha instancia. Sobre esto, Díaz aseguró que lo que sí se hizo fue explicitar parte de sus demandas, principalmente en contra de la apuesta del Ejecutivo por el regreso presencial a clases este primero de marzo. Asimismo, se refirió a la diversidad de voces que como gremio creen le hace falta a la postura defendida por el Ministerio de Educación. “Lo central que pedimos ayer es que sean escuchadas las comunidades escolares. En ese sentido, uno de los puntos pedidos es conformar mesas de trabajo en los territorios, en cada una de las comunas del país. En esa dirección, nos parece que en la medida en que estas mesas de trabajo comiencen a funcionar, va a depender mucho de lo que opinen los profesores, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, en sus respectivos territorios”, manifestó. Sobre el anunció del Gobierno de que a la fecha ya existen 80 mil trabajadores de la educación que recibieron la vacuna contra el COVID-19, Díaz recordó que es importante considerar que ese número también debe recibir la segunda dosis, algo que, resultaría imposible de lograr ni siquiera para mediados de marzo, y que sería uno de los argumentos para postergar el retorno presencial a clases hasta que existan las condiciones reclamadas.

