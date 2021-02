b4a9830386

Covid-19 Nacional Salud Ministro de Salud niega acusaciones de alcaldes por escasez de vacunas en municipios Enrique Paris desmintió las versiones de algunos alcaldes que acusan falta de suministro de vacunas y emplazó a los municipios a respetar el calendario de vacunación. Diario Uchile Jueves 18 de febrero 2021 11:57 hrs. Me Gusta

En el marco de la recepción de un cargamento de mil 600 vacunas Pfizer contra el Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las acusaciones de parte de algunos alcaldes que denuncian la falta de vacunas en sus municipios para poder inocular a sus vecinos, y poder reponer el stock que se ha agotado rápidamente, sin tener claro qué sucederá desde la próxima semana. ¡Aterriza en Chile nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19! 🇨🇱👏🏻Combatir esta pandemia, es tarea de todos, sigue respetando las medidas sanitarias. #YoMeVacuno pic.twitter.com/abMFnGJeJm — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 18, 2021 Incluso, algunos jefes comunales de ciudades balneario sostienen que es la población flotante de turistas los que se han llevado la mayor cantidad de vacunas. El ministro Paris aseguró que “habrá vacunas para todos”, y que conversó con algunos alcaldes quienes le habrían asegurado que ya recibieron nuevas partidas de vacunas. “Yo hablé personalmente con los alcaldes y eso no es así, todo se ha ido solucionando. Hablé ayer con el alcalde de Osorno y a las 12 del día recibió stock, hablé con la alcaldesa de Puyehue y ya recibió stock. Hablé personalmente con la alcaldesa de Viña del Mar y me duele un poco que ha salido diciendo que había atraso, porque hubo una mala interpretación de una funcionaria. En este momento no hay quiebre de stock”. Al mismo tiempo, Enrique Paris insistió en que los municipios se ciñan al calendario de vacunación estipulado por el Ministerio de Salud, considerando que algunas municipalidades han priorizado a otros grupos de manera unilateral. “Recuerden que en esta etapa, estamos vacunando a los profesores mayores de 60 años, porque si se desordena el calendario de vacunación, obviamente que vamos a tener que ralentizar o disminuir la velocidad de vacunación”. De hecho, el titular de Salud fue enfático en señalar que aquellas comunas que no respeten los turnos de vacunación pueden arriesgar a se sometidos a un sumario sanitario. Población entre 18 y 60 años serán vacunados desde el 1 de abril “A partir del primero de abril ya se vacunan todas las personas entre 18 y 60 años o más, entonces no nos apuremos y actuemos con calma”, aseguró el ministro de Salud, durante la recepción del nuevo cargamento de las vacunas Pfizer. Además, reafirmó que los pacientes con comorbilidad serán vacunados desde el 8 de marzo, y no desde el 22 de febrero como estaba estipulado originalmente en el calendario del Minsal, lo que motivó las críticas del Colegio Médico. No obstante, Paris aseguró que desde la próxima semana serán vacunados los enfermos con comorbilidad mayores de 65 años, y que desde el 8 de marzo se vacunará al resto de la población con enfermedades de base”.

