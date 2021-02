b4a9830386

Deportes Nacional Ricardo Dabrowski: "El error de Blanco y Negro es volcar todo a un tema de grandes negocios y dinero" El exgoleador de Colo Colo analizó lo que fue la temporada 2020 para el elenco popular y que terminó en la inédita disputa de un partido por la permanencia en Primera A: "Tendrá que servir para hacerse un replanteo en cuanto al modo de llevar la parte deportiva de una institución como Colo Colo", aseguró Diario Uchile Jueves 18 de febrero 2021 10:32 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdelantero y exdirector técnico de Colo Colo Ricardo Mariano Dabrowski se refirió a la temporada 2020 del equipo que lo llevó a disputar el partido por la permanencia en Primera . Dabrowski hizo énfasis en lo inédito del hecho que Colo Colo jugara este partido, y respecto del apoyo masivo que recibió el equipo en su traslado a Talca este refrenda “lo que significa Colo Colo” para mucha gente en Chile: “Fue una inyección de ánimo muy grande para el equipo” , aseguró. El exgoleador albo sostuvo que hubiese sido “tremendo” que el cuadro popular perdiera la categoría, “y, por suerte, se salvó el honor” del equipo, y manifestó su esperanza de que todo este trance vivido por Colo Colo en la última temporada sirva para enmendar el rumbo y no tener que pasar por lo mismo en el futuro. “Tendrá que servir para hacerse un replanteo en cuanto al modo de llevar la parte deportiva de una institución como Colo Colo. Blanco y Negro deberá analizar muy bien que Colo Colo no es un equipo cualquiera, no es llegar y meter mano. Hace mucho tiempoi que las cosas no se están haciendo de buena manera y eso refleja que, por ejemplo hay muy pocos jugadores surgidos de las canteras cuando, constantemente Colo Colo ha sacado grandes jugadores que son la base de los equipos porque tienen el ADN que tiene que tener el jugador de Colo Colo”. El Polaco calificó como incomprensibles los errores cometidos por Blanco y Negro que llevaron al equipo a enfrentar esta situación y lo peor que pueden hacer es creer que lo peor ya pasó, sin acometer una profunda revisión de lo obrado, y recordó que él fue el primer director técnico del equipo después de asumir la concesionaria la administración del elenco albo, y ya en ese entonces se dio cuenta que la sociedad anónima creía que el manejo de la institución “era soplar y hacer botellas”, por la cantidad de jugadores de las divisiones inferiores de buen nivel que existían como Matías Fernández, Claudio Bravo, Arturo Vidal y Jorge Valdivia. “Pasó que los dos o tres primeros años fueron esplendorosos, Colo Colo vendió por millones y millones, y creyeron que era tan simple como eso, pero desde esa época hasta ahora Colo Colo no sacó nunca más un jugador de jerarquía. Entonces, me parece que nunca se dieron cuenta que esos jugadores surgieron de un trabajo previo, entonces a futuro si Colo Colo no hace un replanteo, se perdieron unos diez o doce años preciosos para que hoy tuviera una buena cantidad como proyección”. Por todo lo anterior es que Dabrowski plantea que la parte formativa en los equipos de fútbol es fundamental y hay que darle el valor que corresponde. “El fútbol no solamente son negocios”, enfatizó y señaló que, especialmente en el caso de Colo Colo, hay que considerar el aspecto social que representa la institución: “Volcar solamente todo a un tema de dinero y de grandes negocios, me parece que ese es el error que se ha venido cometiendo por años” y agregó que “la consecuencia fue que Colo Colo tuvo que ir a un partido de promoción para salvar la categoría, y si esto no remece esa forma de manejo, se va a volver a caer en lo mismo”. Sobre las sociedades anónimas deportivas, el Polaco señaló que para estas instituciones “dos más dos con cuatro”, pero en el fútbol no siempre eso es así, porque los equipos no son empresas, uno trata con seres humanos, personas, jugadores que tienen aspectos humanos y ellos nunca lo han entendido así, y quieren tener incidencia sobre algo que no saben. El exdelantero señaló que el fútbol es uno de los negocios más lucrativos del mundo, y si bien en la parte administrativa las sociedades anónimas puede que lo hagan mejor, les falta el sentir futbolístico y cuando intentan meterse en ese ámbito, es cuando se desatan las crisis a nivel deportivo, como fue lo que ocurrió con Colo Colo. “Los personajes que han pasado por Colo Colo, gente que no tiene ninguna experiencia en el fútbol y sale a opinar y uno los escucha y hablan con una propiedad como que llevaran años y conocieran la actividad al dedillo, y es gente totalmente inepta. De ahí vienen los problemas”. Ricardo Dabrowski reiteró que uno de los grandes errores de Blanco y Negro fue creer que los éxitos en los primeros años de su administración fueron fruto de su trabajo, cuando lo real es que todos esos grandes jugadores fueron formados por las anteriores administraciones del equipo, al mismo tiempo que planteó su anhelo de que logren aprender de estos errores para no caer en las mismas crisis. En estas sociedades anónimas hay gente que han tenido un gran éxito con sus empresas, son empresarios muy poderosos y creen saber de todo, y ahí es donde se produce la toma de decisiones de mala manera, porque piensan ellos que en sus empresas les fue bien y en el fútbol en lo mismo y no es así, ni siquiera el manejo de personal y de la gente”, concluyó.

