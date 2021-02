b4a9830386

Economía Nacional Pensiones Política Tercer retiro del 10%: el debate que viene tras el receso legislativo La iniciativa de reforma constitucional para el retiro del 10%, sigue causando grandes controversias dentro del oficialismo y la oposición, abriendo nuevamente el debate sobre la necesidad de que exista un tercer retiro de los fondos previsionales. Rocío Olivares Mardones Jueves 18 de febrero 2021 7:50 hrs.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se ha mostrado firme en la idea de no autorizar un tercer retiro de los fondos de pensiones, asegurando que dicha idea escapa de las intensiones del Gobierno de mejorar las jubilaciones de la gente. La iniciativa presentada por los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social pretende ser discutida en marzo, después del receso legislativo permitiendo a los afiliados de las AFP y pensionados con renta vitalicia, retirar una parte de sus ahorros previsionales, además de establecer un bono de reconocimiento a favor de los clientes para proteger sus pensiones. “El proyecto consiste en realizar un tercer retiro del 10%, muy similar al primer proyecto que presentamos cuando se hizo el primer retiro. Al igual que en ese primer proyecto, se establece un artículo que obliga al Estado a devolver los recursos retirados al momento de jubilar, a través de un bono de reconocimiento. Esto no se logró en el primer ni en el segundo retiro, pero nosotros nuevamente lo colocamos, ya que es la única manera de asegurar que no se dañen las pensiones en el futuro”, afirmó Mulet play pause Descargar Sobre este punto, el ministro de Hacienda aseguró que esta medida no seria algo positivo para la economía ni la población ya que sería una norma que perjudicaría a los sectores más vulnerables, y aquellas cuentas que no poseen más fondos. “Lamentablemente, lo que nosotros estamos pensando es en pensiones más altas y cuando hablamos de un tercer retiro, lo que estás haciendo ahí es retirando fondos que impiden tener pensiones más altas, precisó el jefe de cartera. Por lo mismo, enfatizó que es vital seguir avanzando en el trabajo legislativo de la reforma al sistema de pensiones, llegando a ciertos acuerdos con los legisladores, profundizando sobre todo en mejorar las pensiones de la clase media. Este trabajo legislativo del que habla el ministro Cerda, es puesto en duda por el diputado Jaime Mulet, quien afirma que de parte del Gobierno no ha existido ninguna intensión de hacer una reforma real a las pensiones. “El Gobierno no ha querido ceder, Piñera quiere mantener las AFP, incluso hay denuncias bastante serias que señalan que él y sus empresas tendrían vinculaciones con el sistema previsión chileno, tema que debería ser transparentado creo yo. Definitivamente no se quieren terminar con el sistema y es por eso que el proyecto sigue en el Senado parado, porque los senadores de oposición no están dispuestos a aprobar o darle cualquier proyecto a Sebastián Piñera, de manera que del Presidente depende si hay una reforma o no a las previsiones; una reforma real y no un maquillaje para asegurar a las AFP” explicó el diputado que presentó el proyecto. play pause Descargar Desde la otra vereda Camilo Morán, diputado de Renovación Nacional (RN), se mostró en contra de este tercer retiro, sin embargo, reconoció que si es que se llegaba a dar este debate, era fundamental que se tuvieran todos los antecedentes necesarios para tomar una correcta decisión. “Por supuesto que acudir al fondo de pensiones no es una buena medida, esto lo hemos dicho desde el primer retiro, pero creo que aprendimos durante esta discusión que no debemos pegarle un portazo a la propuesta. Yo estoy abierto a debatirlo por eso mismo solicitamos a la superintendencia de pensiones algunas informaciones, porque es fundamental poder debatir con toda la información sobre la mesa, para saber por ejemplo cuantas personas se podrían quedar sin fondos, quienes podrían hacer los retiros y cuánto sería el porcentaje de disminución en las pensiones si esto fuera efectiva”, comentó el parlamentario. play pause Descargar Es a raíz de esto que el diputado RN ofició a la Superintendencia de Pensiones (SP) con el fin de solicitar información respecto de los efectos y proyecciones de un eventual tercer retiro desde los fondos provisionales de las AFP. “En esta discusión ya se aprendió que no hay que pegar portazos, pero esta vez, si vamos a tener el debate, hay que considerar todos los factores. Cuando en marzo se discuta la reforma a las pensiones, vamos a tener a casi 3 millones de personas con cero pesos en sus fondos”, sostuvo. El parlamentario señaló además que “no podemos seguir condenando a la gente a pensiones miserables“, por eso hizo un llamado al Gobierno a tener una estrategia para el debate con medidas alternativas para poder ayudar a las personas a sobrellevar su economía sin dañar necesariamente sus ahorros para el futuro. Sobre este punto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, no reconoce un real problema en lo planteado por Morán pues considera que es mayor el número de gente que se vería beneficiada por este proyecto que la perjudicada. “Este proyecto no va para ellos va para los otros 11 millones de chilenos que tienen fondos. Estas personas que se quedaron sin fondos obviamente deberían ser la prioridad uno del Gobierno, por el cual el Estado debería llegar con ingreso familiar de emergencia, o bono marzo; deberían tenerlo implementado eso creo yo. Pero qué pasa con todos aquellos que sí pueden retirar el dinero y que muchos de ellos se han quedado sin empleo o necesitan los recursos“, planteó el diputado FRVS. play pause Descargar Mulet manifestó que el Estado debe preocuparse de quienes no tienen y también de lo que tienen fondos, pues lo más importante es la llegar a todos los que carecen o han visto disminuido sus ingresos.

