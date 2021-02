b6b4ac7d2a

Covid-19 Nacional Salud Colmed reitera críticas sobre proceso de vacunación: “Fue un error priorizar a personal del Estado antes que grupos de mayor riesgo” La presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana, Francisca Crispi, expresó sus dudas en torno a la inoculación de parlamentarios y otras autoridades en lugar de priorizar a pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas. Rocío Olivares Mardones Lunes 22 de febrero 2021 18:43 hrs.

La priorización de pacientes en el proceso de vacunación contra el COVID-19 ha generado controversia en varios países del mundo y Chile no ha sido la excepción. Pese a que nuestro país ha sido aplaudido internacionalmente por la rápida vacunación masiva -lo que supondría tener a fines de junio el 80% de la población inoculada, alcanzando la anhelada inmunidad de rebaño- hace algunos días se dio a conocer que al menos 37 mil personas se habrían “saltado la fila” para ser vacunados sin cumplir con los requisitos establecidos en el calendario del Gobierno. A ello se suman los cambios en el plan de inmunización para enfermos crónicos menores de 60 años, que inicialmente comenzarían a recibir las dosis el 22 de febrero, pero que fueron postergados para el 8 de marzo. Si bien tanto expertos como el Colegio Médico han planteado revertir esta situación, priorizando a pacientes con enfermedades crónicas o comorbilidades, esto ha sido descartado desde el Ejecutivo. En ese marco, desde el Colmed fueron enfáticos en lo importante que es respetar el calendario y continuar con el plan de vacunación establecido, sin saltarse ningún tipo de protocolo. “El calendario de vacunación debe cumplirse según lo estipulado con mucha prolijidad por las comunas, es verdad que puede existir cierta flexibilidad con las fechas, por temas prácticos, pero es importante que no se incluya a grupos que estén en el calendario antes de las personas con enfermedades crónicas, para así lograr que se complete la vacunación a personas mayores rezagadas“, comentó Francisca Crispi, presidenta del gremio en la Región Metropolitana. Una de las preguntas que se realizó al final del balance del Minsal de este lunes fue respecto a la polémica causada a raíz de la inoculación que recibió el senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre (42), quien afirmó haber recibido “un mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos”. Ante esto el ministro Paris respondió “si algún parlamentario tiene una edad o es joven, y quiere postergar su vacunación en relación a su edad, yo creo que hay que respetarlo, el que no lo haga también hay que respetarlo, porque está cumpliendo con la normativa que nosotros mismos emitimos a consideración de las opiniones de CAVEI (Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización), por lo tanto yo creo que si hay algún parlamentario que piensa que puede esperar a vacunarse según el calendario de edad, me parece bastante lógico y bastante esperable” play pause Descargar Sin embargo, para la representante del Colmed se trata de una medida incorrecta, pues estima que la prioridad la deben tener otros grupos de la población, como enfermos crónicos o adultos mayores que hayan quedado rezagados. “Con respecto a la vacunación adelantada de los parlamentarios creemos que fue un error completamente desde el Ministerio de Salud priorizar a personal del Estado, antes de los grupos de mayor riesgo de enfermar. Esta decisión bajo ningún punto de vista de la lógica sanitaria, creando solo una sensación de que hay grupos privilegiados en el país, empañando un proceso exitoso hasta el momento. Sin embargo, somos claros en el llamado a la ciudadanía en general a vacunarse y a cumplir el calendario según está estipulado, a pesar que haya ciertas decisiones que no compartimos”, agregó. play pause Descargar Otro que se mostró totalmente en contra de esta medida fue el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien a través de su Twitter expresó que el Gobierno se equivoca al poner a autoridades primero en la fila. “Hoy miles de chilenos arriesgan su vida en el transporte público o hacen un trabajo presencial atendiendo gente, y necesitan con urgencia esa vacuna. Las autoridades de los poderes del Estado en cambio tienen transporte privado o hacen trabajo telemático y tienen más cuidados que cualquiera. Por eso creo que el Gobierno comete un grave error al poner primero en la fila a parlamentarios u otras autoridades que no están en el grupo de riesgo por edad o por enfermedades, las autoridades públicas no debieran sacar ventaja de su posición si no dar el ejemplo a los ciudadanos”, expresó Millones de chilen@s arriesgan cada día sus vidas en el transporte público. Parlamentarios y autoridades andamos en auto, somos quienes menos necesitamos la vacuna. Se equivoca el Gobierno al poner a autoridades primero en la fila. En vez de privilegios debemos dar el ejemplo! pic.twitter.com/SW7WaoSH1m — Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) February 22, 2021 De esta manera se sigue manteniendo el debate entre la prioridad con la que debe ser vacunada la población, pues hasta ahora el avance que ha tenido el Plan de Vacunación, es de un total de 2.869.036 personas inmunizadas con la primera dosis hasta el día de hoy.

