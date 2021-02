7967930ffb

Nacional Política Proceso Constituyente Listas de Independientes se manifiestan fuera de CNTV: “Lo que exigimos es una franja igualitaria y digna” Hoy candidatos de listas independientes se reunieron frente al edificio de CNTV, exigiendo una franja igualitaria y proporcional. Esto ya que más de 450 candidaturas independientes deben dividir el tiempo asignado por reglamento. Rocío Olivares Mardones Miércoles 24 de febrero 2021 18:06 hrs.

Durante esta mañana distintos candidatos independientes a la Convencion Constitucional, se reunieron afuera del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a modo de protesta por la medida informada el pasado jueves cuando la entidad confirmó que las candidaturas independientes para la Convención Constituyente no tendrán espacio en la franja electoral. La razón principal argumentada por el CNTV, fue que de acuerdo a la Ley N°18.700, “al conjunto de candidaturas independientes corresponderá, asimismo, un tiempo equivalente al del partido político que hubiere obtenido menos sufragios en la última elección (de Diputados), el que se distribuirá entre ellas por partes iguales”. Dentro de los participantes, se encontraba Javier Pineda, Karina Nohales, Pía Meza, Francisca Fernández (D10), Andrea Gutiérrez , Luis Mesina y Mario Aguilar. Todos pertenecientes a las listas de independientes de movimientos sociales de los distritos 6, 7, 8, 9, 10 y 17. Según lo establecido en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, las más de 450 candidaturas independientes deben dividir el tiempo asignado al partido menos votado en las elecciones del año 2017. Esta norma se suma a las firmas que debieron juntar en un plazo inferior a un mes “el cual con esfuerzo se logró” según manifestó uno de los voceros de la manifestación. Mario Aguilar, presidente metropolitano del Colegio de Profesores manifestó que esta medida le parecía discriminatoria y antidemocrática. “No nos parecen válidas las explicaciones que han dado, de que es una ley y poco menos que no se puede hacer nada. Es una ley absolutamente discriminatoria, antidemocrática y tal como en otros momentos han hecho ex leyes express, en menos de 24 horas, como cuando tuvieron que salvarle el pellejo la Democracia Cristiana, porque tenía mal escrito sus candidatos perfectamente se puede hacer una ley ahora. Y ellos como Consejo Nacional de Televisión tienen una obligación moral y una obligación legal de velar porque haya justicia en el tratamiento de la franja televisiva, la franja televisiva no es un derecho de los partidos es un derecho de la ciudadanía de informarse” comentó Aguilar. play pause Descargar Otra asistente fue Francisca Fernández Droguett, constituyente y candidata independiente por el distrito 10, apoyada por el movimiento de aguas y los territorios y la Coordinadora 8M, quien aclaró que las principales demandas responden a una igualdad en los tiempos de la franja. “Lo que exigimos, concretamente es una franja igualitaria y digna que sea justamente proporcional, no a la lógica de los partidos políticos, sino proporcionalidad de la instancia de los que somos según cada distrito, entonces es proporcionalidad. Pero también tenemos claridad que nuestra puesta son por los medios alternativos, tenemos claro que desde ahí se construyen los procesos que estamos instalando, pero no acá nuestra exigencia es igualdad”, afirmó la constituyente. play pause Descargar A la manifestación de este miércoles se suman otras medidas presentadas por candidatos independientes como un recurso ante la Contraloría General de la República, además de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

