413af735dd

c6bad0d48f

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Parlamentarios respaldan dichos de Michelle Bachelet sobre violaciones a DDHH post 18-O El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado, presidentes de las comisiones de DDHH de ambas cámaras, recordaron que distintos organismos internacionales llegaron a la misma conclusión que la exmandataria. Diario Uchile Miércoles 24 de febrero 2021 11:07 hrs. Me Gusta

Este lunes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet respondió a una consulta del Abogada Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga denuncias hechas a distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad, durante el estallido social del 18O. La exmandataria informó que según lo visto y escrito en el informe por el Gabinete que preside, se puede concluir que “había buenas razones para sostener que, al 18 de octubre (2019), Ha habido un gran número de violaciones graves de derechos humanos, incluido el uso excesivo o innecesario de la fuerza”. Luego de estas declaraciones de la Alta Comisionada, la respuesta por parte del gobierno no se hizo esperar. Jaime Bellolio, vocero de Gobierno, respondió que “en un país democrático, no son los gobiernos, que no son otras personas, no son expresidentes, sino los tribunales de justicia quienes determinan si existen o no posibles violaciones de derechos humanos”. Durante esta jornada fue el turno de los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos tanto del Senado como de la Cámara, quienes salieron a respaldar los dichos de la exmandataria. El senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre dijo este martes a radio Cooperativa que “el gobierno ha mostrado desprecio por las instituciones internacionales”. Hay que recordar que Michelle Bachelet es parte del sistema internacional de derechos humanos, por lo que parte de su misión es entregar recomendaciones y avisos ante la graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Hechos que ocurrieron durante el estallido, razón por la que se le entregaron recomendaciones de los informes sobre derechos humanos, recomendaciones que no fueron atendidas por el Gobierno de Chile, aseguró el parlamentario RD. A su vez, la diputada Emilia Nuyado dijo que la respuesta de la expresidenta a la fiscalía “no debe sorprender al Gobierno, dado que, además, otros organismos internacionales de derechos humanos concluyeron lo mismo y formularon recomendaciones al Gobierno, que aún no ha tenido la voluntad política o moral de implementarlas”. Además, añadió que los derechos fundamentales continúan siendo violados, especialmente en Carabineros. Ana Piquer, directora de la ONG Amnistía Internacional Chile expresó que es fundamental realizar las investigaciones penales correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos de violencia y violación a los DDHH, y agregó que negar que esto sucedió en el contexto del estallido social o decir que dependen de lo que digan los tribunales es simplemente intentar tapar el sol con un dedo.

Este lunes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet respondió a una consulta del Abogada Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga denuncias hechas a distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad, durante el estallido social del 18O. La exmandataria informó que según lo visto y escrito en el informe por el Gabinete que preside, se puede concluir que “había buenas razones para sostener que, al 18 de octubre (2019), Ha habido un gran número de violaciones graves de derechos humanos, incluido el uso excesivo o innecesario de la fuerza”. Luego de estas declaraciones de la Alta Comisionada, la respuesta por parte del gobierno no se hizo esperar. Jaime Bellolio, vocero de Gobierno, respondió que “en un país democrático, no son los gobiernos, que no son otras personas, no son expresidentes, sino los tribunales de justicia quienes determinan si existen o no posibles violaciones de derechos humanos”. Durante esta jornada fue el turno de los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos tanto del Senado como de la Cámara, quienes salieron a respaldar los dichos de la exmandataria. El senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre dijo este martes a radio Cooperativa que “el gobierno ha mostrado desprecio por las instituciones internacionales”. Hay que recordar que Michelle Bachelet es parte del sistema internacional de derechos humanos, por lo que parte de su misión es entregar recomendaciones y avisos ante la graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Hechos que ocurrieron durante el estallido, razón por la que se le entregaron recomendaciones de los informes sobre derechos humanos, recomendaciones que no fueron atendidas por el Gobierno de Chile, aseguró el parlamentario RD. A su vez, la diputada Emilia Nuyado dijo que la respuesta de la expresidenta a la fiscalía “no debe sorprender al Gobierno, dado que, además, otros organismos internacionales de derechos humanos concluyeron lo mismo y formularon recomendaciones al Gobierno, que aún no ha tenido la voluntad política o moral de implementarlas”. Además, añadió que los derechos fundamentales continúan siendo violados, especialmente en Carabineros. Ana Piquer, directora de la ONG Amnistía Internacional Chile expresó que es fundamental realizar las investigaciones penales correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos de violencia y violación a los DDHH, y agregó que negar que esto sucedió en el contexto del estallido social o decir que dependen de lo que digan los tribunales es simplemente intentar tapar el sol con un dedo.