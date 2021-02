413af735dd

Derechos Humanos Nacional Radio Universidad de Chile transmite conversatorio "Rol del Poder Judicial en dictadura, transición y revuelta social" Este miércoles a las 18:30, familiares de víctimas de la Operación Colombo junto a nuestra emisora realizarán esta actividad con el énfasis puesto en "analizar de manera profunda el rol que ha tenido el Poder Judicial respecto a casos de impunidad". Miércoles 24 de febrero 2021

Radio Universidad de Chile junto a familiares, amigues y compañeres de los 119, caso emblemático dentro de los miles de detenidos y detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, realizarán el Conversatorio “Rol del Poder Judicial en dictadura, transición y revuelta social”, este miércoles 24 a las 18:30. En la instancia participarán Nelson Caucoto, abogado experto en derechos humanos; Katia Espejo, familiar de los 119 detenidos desaparecidos; Nancy Guzmán, periodista; Federico Aguirre, Jefe Regional INDH IX Región, y modera el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. “Vemos con profundo malestar los diversos fallos del Poder Judicial que siguen propiciando la impunidad, que confirman que el Poder Judicial no aplica los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado chileno, que son de cumplimiento obligatorio”, señalan los familiares. En particular, el fallo del 27 de noviembre de 2020 establece un mal precedente, donde la Octava Sala del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó y modificó la sentencia de primera instancia del caso de los 119 (Operación Colombo), absolviendo a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, de un total de 119 personas ejecutadas por agentes de la DINA, hechos ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975. Este fallo fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y abogado integrante don Jaime Guerrero. Esta sentencia, como muchas otras ligadas a casos de Derechos Humanos, constituye un retroceso de parte del Poder Judicial en cuanto a los procesos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Frente a esto, es necesario analizar de manera profunda el rol que ha tenido el Poder Judicial respecto a casos de impunidad, sumado al contexto actual, donde nuevamente se violan los Derechos Humanos de manera sistemática a lo largo y ancho de Chile por parte de los agentes del Estado. Nuevamente hay personas encarceladas injustamente y sin acceso a un juicio oportuno. Otras, han sido torturadas, mutiladas, violentadas o asesinadas, en particular el pueblo mapuche que ha lidiado con la violencia y terrorismo del Estado por generaciones. La justicia, la verdad y la memoria son el camino para asegurar la no reiteración de estos hechos, no queremos llorar a más caídos, caídas o caídes, no queremos más personas torturadas o mutiladas, luchamos por un país justo y digno para todos, todas y todes. El conversatorio se transmitirá en vivo a través del Facebook de Radio Universidad de Chile este miércoles a las 18:30 horas, mientras que este jueves a la misma hora se retransmitirá a través del 102.5 FM.

