Diputado Ricardo Celis: “Yo ya tengo dudas de a quién le conviene este negocio de la violencia en La Araucanía”

La gira por La Araucanía del titular de Interior, Rodrigo Delgado, sigue su curso y este miércoles concretó una nueva jornada de reuniones con autoridades locales y las policías. El jefe de gabinete se trasladó durante la tarde a la comisaría de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, en donde Carabineros pretende construir un centro de entrenamiento para Operaciones Especiales. Desde ahí Delgado anunció que ya se dio inicio a los patrullajes mixtos entre la institución, la PDI y el Ejército, una medida que fue fuertemente cuestionada por la oposición a solo minutos de conocerse. Fue el caso del diputado PPD y exintendente de La Araucanía, Ricardo Celis, quien en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile se refirió al acuerdo convocado por el Presidente Piñera el lunes pasado y el camino que ha tomado el Ejecutivo para abordar el conflicto en la denominada Macrozona Sur. Celis criticó al Gobierno por “hacer más de lo mismo” y apuntar al tema de seguridad sin tocar la arista política. Además, indicó que “tiene dudas” de quiénes son los verdaderos beneficiados con la violencia en La Araucanía y destacó la experiencia de los Acuerdos de Paz en Colombia. ¿Cómo recibe el llamado del Presidente Piñera? A mí me parece que es más bien algo estético, dado que ya existen varios documentos y comisiones presidenciales donde se establecen mecanismos y alternativas para avanzar en esto. De todo eso, se ha hecho poco. Desde que asumió el gobierno del Presidente Piñera, él hizo un compromiso público aquí en la región de La Araucanía respecto de avanzar tanto en los temas que tienen que ver con seguridad, como con aquellos aspectos políticos que tienen que ver con la relación entre el pueblo mapuche con el Estado. De eso no se ha hecho nada. En este llamado, que hay que acogerlo porque siempre hay que estar dispuesto al diálogo, creo que no hay absolutamente ninguna innovación, sino que es algo para pasar el día no más. Pero no hay algo de verdad genuino que busque una solución profunda a lo que está pasando en la Región de La Araucanía. Pero esto va por cuerdas distintas, la violencia no tiene que ver con los acuerdos políticos para la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. El anuncio también viene acompañado de medidas en términos legislativos. En concreto, urgencias a proyectos de ley que tienen que ver con lo primero que menciona, la llamada Agenda de Seguridad. ¿Cree que ese es el camino? Me impresiona que el Gobierno no ha comprendido lo que está ocurriendo realmente en la región. Hay un tema que tiene pendiente, que no ha querido resolver. Ya llevamos demasiado tiempo con paquetes legislativos que están ahí hace mucho tiempo. En cada hecho que ha ocurrido, el último en agosto, cuando se comunicaron con nosotros, los parlamentarios de la región de La Araucanía, el ministro del Interior, el subsecretario, la ministra de Desarrollo Social; y todos llegamos a un acuerdo de que se iban a impulsar algunos paquetes legislativos que eran urgentes en ese momento. Algunos de aspectos políticos, como el Consejo de Pueblos y la institucionalidad de CONADI, pero no ha pasado nada. En el tema de restitución de tierras tampoco ha ocurrido absolutamente nada, ha tenido un desempeño muy paupérrimo. Entonces, la intención de todo solucionarlo con leyes, cuando hoy día el Ejecutivo tiene herramientas para resolverlo, me parece que no entrega un aporte de verdad a una solución. ¿No está dispuesto a apoyar esa agenda? Yo, y nuestra bancada, de seguro vamos a estar dispuestos a conversar todo lo que sea necesario para resolver el tema de La Araucanía, pero nadie puede pretender resolver el tema de nuestra región solo resolviendo aspectos de seguridad, porque no es esa la vía para una solución, sino que una cuestión integral. Se comprometió el Gobierno a tener una propuesta integral cuando asumió el Presidente Piñera, y de eso no ha pasado nada. Yo la verdad que tengo desesperanza en ese sentido y mis expectativas son bastante bajas de que vayamos a lograr algo de verdad si no tomamos medidas distintas. Se ha hablado de patrullajes mixtos, entre las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, para frenar la violencia en la zona. ¿Cómo cree que puede afectar este tipo de medidas al trasfondo político? Ese mismo compromiso lo hizo el ministro Chadwick, el ministro Pérez y ahora lo hace el ministro Delgado. Todas las veces dicen lo mismo, lo único que les faltó decir era que iban a poner una querella. Estamos llenos de querellas, pero no hay imputados. No hay responsables. Se asesinó a un carabinero, se asesinó a un PDI, se asesinó a civiles; y no tenemos imputados. No conocemos quiénes son los responsables. Y finalmente tenemos este facilismo de decir ‘ah, si ocurrió en La Araucanía son los mapuche’. Yo ya tengo dudas de, finalmente, a quién le conviene este negocio de la violencia en la Región de La Araucanía. ¿Hacia dónde apuntan sus sospechas? Mis sospechas apuntan a que hay grupos también de ultraderecha, que están en La Araucanía, que están participando de este momento de violencia y no han sido identificados. No se ha identificado a nadie, se acusa y no se identifica a nadie. Entonces yo creo que ya es hora de que el Gobierno haga las cosas en serio, que las haga de verdad. ¿Cree que al Gobierno le ha faltado mano dura? No, no. El Gobierno tiene todas las herramientas de inteligencia. En drones ha invertido una cantidad enorme, el pago de horas de drones que se hace anualmente es importantísimo, y finalmente soluciones no tenemos. La inseguridad que siente la gente en La Araucanía es increíble, es muy grande. Hay una inacción desde el punto de vista del deber constitucional que tiene el Ejecutivo, que tiene el Presidente de la República, respecto de la seguridad pública, que no se ha cumplido. Entonces yo creo que estamos en un momento muy complejo, tenemos que contribuir todos a buscar los mecanismos de solución, pero lo que nos propone el Gobierno es más de lo mismo. ¿Por dónde cree que pasa la solución a este conflicto? Yo creo que hay que ampliar el diálogo, creo que lo fundamental es generar todas las posibilidades de diálogo. Pero hay que dialogar con todos, porque ayer (martes) por ejemplo nos invitaron a una reunión y estaba solo la SOFO, pero faltaba la otra pata de la mesa. Entonces si vamos a reuniones con sesgos, cuando el diálogo no es completo y con todos, aún con los más duros, como se hizo en Colombia, no tendremos soluciones. ¿Le parece una buena experiencia la de los Acuerdos de Paz en Colombia? Yo creo que hay que mirar lo que hizo el presidente Santos en Colombia, hay que buscar un diálogo incluso con los más duros y ver finalmente qué es lo que está aquí de por medio y cuáles son las alternativas.

