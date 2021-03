a935367afe

Internacional De vuelta a la escena política, Trump juega con la idea de una candidatura en 2024 Donald Trump hizo su primera aparición desde que dejó la Casa Blanca este domingo 28 de febrero, en el mitin de los conservadores estadounidenses en Florida. El expresidente atacó al actual mandatario Joe Biden, a los demócratas y a los republicanos que se atreven a oponerse a él. RFI Lunes 1 de marzo 2021 8:38 hrs.

A lo largo de su discurso, Donald Trump hizo numerosas referencias a una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. Durante casi una hora y media, el expresidente estadounidense habló de sus temas favoritos, de su historial durante los cuatro años de su mandato, de los fraudes de los que, según sus propias palabras, aún cree haber sido víctima durante las elecciones. En su regreso a la arena política, el multimillonario republicano atacó a Joe Biden, a quien acusó de haber abierto el país a millones y millones de inmigrantes indocumentados. Mientras Trump asegura que unirá a los republicanos, el exmandatario señaló a quienes considera una amenaza para el partido, entre otros a Mitt Romney, Liz Cheney, Lisa Murkowski, quienes tienen en común el haber votado en contra de Trump en el juicio de destitución. El multimillonario pidió que no voten por esos legisladores en las próximas elecciones. “Van a destruir el Partido Republicano”, dijo Trump y agregó que “de republicano sólo tienen el nombre” como un recordatorio de quién manda y quién decide el futuro político de los candidatos del partido. Donald Trump también buscó acallar los rumores al asegurar que no tenía intención de formar su propio partido. “No paran de decir: ‘Va a fundar un nuevo partido’ ¡Pero tenemos al Partido Republicano! Se unirá y será más fuerte que nunca. No voy a empezar un nuevo partido. Son noticias falsas. Eso es lo que quieren. […] ¡No, no vamos a hacer eso!”, dijo el expresidente. Durante su discurso el ex jefe de Estado, brindó su propia definición de “trumpismo”: “Mucha gente se pregunta ¿qué es el trumpismo? Un término que escucho cada vez más, ¡pero que no empecé yo! Significa grandes acuerdos, fronteras fuertes, significa que no hay disturbios en las calles, significa fuerzas de seguridad. Significa proteger la segunda enmienda y el derecho a portar armas”, dijo Trump.

