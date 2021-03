a935367afe

b1dc11d55c

Educación Retorno a clases presenciales: Colegio de Profesores asegura que solo el 5% de los estudiantes acudió a las aulas Desde el Magisterio realizaron un balance sobre el primer día de clases presenciales del 2021, y aseguraron que el 90 por ciento de los establecimientos municipales decidió comenzar el año escolar de forma remota. Diario UChile Lunes 1 de marzo 2021 17:26 hrs. Carlos Díaz por clases presenciales: “Es una posibilidad cierta de contagio para las comunidades escolares”

Este lunes 1 de marzo era una fecha que causaba gran expectación respecto del tema educativo, puesto que ya desde fines del 2020 el Gobierno había anunciado que esta sería la fecha del regreso a clases presenciales, una información que entonces fue – y hoy sigue siendo – rechazada por el Colegio de Profesores, desde donde acusan que las condiciones todavía no están garantizadas para que el retorno sea seguro. Sin embargo, obviando los cuestionamientos desde el gobierno realizaron esta mañana un acto de inicio del año escolar, el que se realizó en el Colegio Polivalente Patricio Mekis de Padre Hurtado. Allí el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y del ministro de Salud, Enrique Paris, inauguró el año escolar 2021 destacando la voluntariedad del proceso. Asimismo se refirió a la importancia que tienen las clases presenciales para niños niñas y adolescentes. “Tenemos un deber moral porque la falta de educación presencial en la sala de clases no solo afecta la calidad de la educación que reciben nuestros niños, que ha sido severamente afectada. También aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos, pero tal vez eso no es lo más importante, porque la falta de educación presencial también afecta la salud mental de los niños, su salud emocional, su sociabilidad, su desarrollo integral y su futuro. Los niños necesitan interactuar con sus amigos, compañeros de curso, en la sala de clases, en el recreo, compartir con sus profesores”, expresó el presidente Sebastián Piñera. En tanto, desde el Colegio de Profesores se manifestaron descontentos con el inicio de clases presenciales. Según declaró el presidente del Magisterio Carlos Diaz, los compromisos que hizo el Gobierno durante días previos de generar mesas de trabajo comunales e incluir el COVID-19 en el seguro escolar no se han cumplido, lo que ya da un mal inicio al trabajo conjunto que se debe realizar por el retorno a clases. Por otra parte, desde el Magisterio entregaron un balance respecto de lo que ha sido esta primera jornada de reingreso a los establecimientos. Al respecto, su presidente Carlos Diaz expresó que según los datos que tienen como gremio, existió muy poca asistencia durante esta jornada a los establecimientos. “Si miramos en términos del universo total de alumnas, de alumnos que tenemos en Chile podemos decir que el día de hoy no más allá del 5 por ciento de estudiantes llegaron a las escuelas del país, lo cual refleja una cifra muy mínima respecto de las expectativas que tenían la autoridad para el día de hoy“, comentó. Además, Díaz agregó que “sobre el 90% del sector municipal está comenzando telemáticamente, es decir, no con clases presenciales, tenemos todavía algunas comunas están por responder, por tanto esta cifra podría incluso superarse”. Por otra parte, Carlos Diaz fue enfático en resaltar que si el regreso a clases genera contagios y brotes en las comunidades escolares todo será responsabilidad del gobierno. “En caso de cualquier contagio, de cualquier muerte, en caso de que cualquier persona de cualquier comunidad educativa de Chile sea afectada por un contagio la responsabilidad completa y total recae en el ministro de Educación y en el gobierno de Sebastián Piñera, porque son ellos los que no han escuchado a las comunidades escolares, son ellos que no han escuchado a los padres, apoderados, asistentes de la educación, profesoras, profesores que hemos dicho hasta el cansancio que en marzo no están las condiciones para volver”, indicó. Desde el gremio, además, habilitaron un formulario en su sitio web para que padres, madres y apoderados puedan realizar denuncias en caso de que en los establecimientos educacionales no se estén respetando los protocolos sanitarios correspondientes. Además, desde la Superintendencia de Educación y la Defensoría de la Niñez también se han habilitado plataformas para denunciar incumplimientos en la seguridad, voluntariedad y gradualidad del proceso. 📢IMPORTANTE | Además de cumplir con todas las condiciones sanitarias (ser seguro), el retorno a clases presenciales debe ser voluntario y gradual. Si un establecimiento educacional no cumple con eso, puedes denunciar la situación así 👇🏼 pic.twitter.com/eiIy6efLmr — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) March 1, 2021

Este lunes 1 de marzo era una fecha que causaba gran expectación respecto del tema educativo, puesto que ya desde fines del 2020 el Gobierno había anunciado que esta sería la fecha del regreso a clases presenciales, una información que entonces fue – y hoy sigue siendo – rechazada por el Colegio de Profesores, desde donde acusan que las condiciones todavía no están garantizadas para que el retorno sea seguro. Sin embargo, obviando los cuestionamientos desde el gobierno realizaron esta mañana un acto de inicio del año escolar, el que se realizó en el Colegio Polivalente Patricio Mekis de Padre Hurtado. Allí el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y del ministro de Salud, Enrique Paris, inauguró el año escolar 2021 destacando la voluntariedad del proceso. Asimismo se refirió a la importancia que tienen las clases presenciales para niños niñas y adolescentes. “Tenemos un deber moral porque la falta de educación presencial en la sala de clases no solo afecta la calidad de la educación que reciben nuestros niños, que ha sido severamente afectada. También aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos, pero tal vez eso no es lo más importante, porque la falta de educación presencial también afecta la salud mental de los niños, su salud emocional, su sociabilidad, su desarrollo integral y su futuro. Los niños necesitan interactuar con sus amigos, compañeros de curso, en la sala de clases, en el recreo, compartir con sus profesores”, expresó el presidente Sebastián Piñera. En tanto, desde el Colegio de Profesores se manifestaron descontentos con el inicio de clases presenciales. Según declaró el presidente del Magisterio Carlos Diaz, los compromisos que hizo el Gobierno durante días previos de generar mesas de trabajo comunales e incluir el COVID-19 en el seguro escolar no se han cumplido, lo que ya da un mal inicio al trabajo conjunto que se debe realizar por el retorno a clases. Por otra parte, desde el Magisterio entregaron un balance respecto de lo que ha sido esta primera jornada de reingreso a los establecimientos. Al respecto, su presidente Carlos Diaz expresó que según los datos que tienen como gremio, existió muy poca asistencia durante esta jornada a los establecimientos. “Si miramos en términos del universo total de alumnas, de alumnos que tenemos en Chile podemos decir que el día de hoy no más allá del 5 por ciento de estudiantes llegaron a las escuelas del país, lo cual refleja una cifra muy mínima respecto de las expectativas que tenían la autoridad para el día de hoy“, comentó. Además, Díaz agregó que “sobre el 90% del sector municipal está comenzando telemáticamente, es decir, no con clases presenciales, tenemos todavía algunas comunas están por responder, por tanto esta cifra podría incluso superarse”. Por otra parte, Carlos Diaz fue enfático en resaltar que si el regreso a clases genera contagios y brotes en las comunidades escolares todo será responsabilidad del gobierno. “En caso de cualquier contagio, de cualquier muerte, en caso de que cualquier persona de cualquier comunidad educativa de Chile sea afectada por un contagio la responsabilidad completa y total recae en el ministro de Educación y en el gobierno de Sebastián Piñera, porque son ellos los que no han escuchado a las comunidades escolares, son ellos que no han escuchado a los padres, apoderados, asistentes de la educación, profesoras, profesores que hemos dicho hasta el cansancio que en marzo no están las condiciones para volver”, indicó. Desde el gremio, además, habilitaron un formulario en su sitio web para que padres, madres y apoderados puedan realizar denuncias en caso de que en los establecimientos educacionales no se estén respetando los protocolos sanitarios correspondientes. Además, desde la Superintendencia de Educación y la Defensoría de la Niñez también se han habilitado plataformas para denunciar incumplimientos en la seguridad, voluntariedad y gradualidad del proceso. 📢IMPORTANTE | Además de cumplir con todas las condiciones sanitarias (ser seguro), el retorno a clases presenciales debe ser voluntario y gradual. Si un establecimiento educacional no cumple con eso, puedes denunciar la situación así 👇🏼 pic.twitter.com/eiIy6efLmr — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) March 1, 2021