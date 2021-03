a935367afe

Nacional Transportes Trabajadores de Metro se manifiestan durante “super lunes”: cuestionan seguridad sanitaria de la red y despidos masivos Sindicatos del metro se manifestaron para acusar falta de seguridad sanitaria al interior de la red, despidos masivos, crisis financiera y falencias en la administración de recursos por parte del directorio. Rocío Olivares Mardones Lunes 1 de marzo 2021 14:19 hrs.

Esta mañana el sindicato de Profesionales y Técnicos del Metro, se reunieron en la estación Baquedano para reclamar por diferentes situaciones donde ellos manifiestan sentir abandono de parte del directorio de la empresa. Los empleados acusan una serie de abusos de parte de las altas dirigencias, como despidos masivos, falta de implementos de seguridad como alcohol gel o dispensadores de mascarillas, y por sobre todo exigen al Ministerio de Salud ser puestos dentro de los gremios esenciales en el proceso de vacunación, pues muchos de los empleados aún ni siquiera reciben la primera dosis de la inmunización, situación que los pone en un permanente riesgo de contagio. Paula Rivas, vicepresidenta de la Federación de Sindicatos de Metro, enfatizó que la empresa hace mucho tiempo viene con despidos masivos, siendo la mayoría de los desvinculados aseadores. Lo que, según señala, no solamente habla de una reducción del personal con el consiguiente aumento de la carga laboral para los trabajadores restantes, sino también una menor mantenimiento de la sanitización del transporte. “El día de hoy nos encontramos aquí para dar cuentas a la ciudadanía este súper lunes que nos han hecho creer un súper lunes en donde se debieran cumplir con todas las medidas de seguridad, hoy la realidad es que estamos con 1900 trabajadores menos, de los cuales 600 500 eran aseadores. Además nos encontramos con personas que no están vacunadas, por eso nosotros hemos hecho un llamado al Ministerio de Salud, para la tranquilidad y seguridad tanto de las y los trabajadores, como de la ciudadanía para enfrentar efectivamente la movilidad de la ciudad en mejores condiciones”, comentó. play pause Descargar A las declaraciones de la vicepresidente de la federación se suman las palabras de Eric Campos, Presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, quien afirma que las medidas de seguridad para los trabajadores y trabajadoras es sumamente importante, pues el Metro es un lugar donde se generan grandes aglomeraciones, a lo que se suma que es un espacio constantemente ocupado y en movimiento, por lo que no contar con estas medidas básicas de seguridad sería, a su juicio, un abuso y completa precarización del trabajo. “A nosotros nos gustaría que Metro imitara al extranjero no sólo cuando de automatizar el servicio se trata, sino también copiar las buenas prácticas, más en este medio de la pandemia. Una de ellas perfectamente podría ser poner dispensadores de alcohol gel, dispensadores gratuito de mascarilla, cámaras de control de temperatura, o sea no entendemos porque para entrar un mall hay que seguir el protocolo, sin embargo para entrar a un lugar de gran aglomeración como el metro no se exige, no se entiende se quiera cuidar más a los clientes de los Mall que lo usuarios del metro” explicaba Eric. AHORA! estamos en #baquedano, manifestándonos por el completo abandono del Directorio de @metrodesantiago, y del @GobiernodeChile, al NO priorizarnos como trabajador@s esenciales para vacunarnos; al despedir a +1800 personas; y al mantener un modelo precario de financiamiento pic.twitter.com/GydWC0n8zz — Sindicato Profesionales y Técnic@s de Metro (@s2metro) March 1, 2021

