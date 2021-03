81cbd982e5

aec87d60a7

Pensiones Alejandra Sepúlveda y apuro por Reforma Previsional: “La única forma de mejorar las pensiones es a través de un sistema de reparto” Según la diputada opositora, la segunda administración de Sebastián Piñera busca a como dé lugar acceder a cierta relevancia histórica y dejar como legado el cambio al sistema previsional. "Este gobierno (...) no ha avanzado absolutamente nada en algo tan fundamental e importante como las pensiones. Lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo solo ha reaccionado, y tardíamente, a la pandemia pero cambios estructurales y consistentes de larga trayectoria o de una acción país, no ha tenido ninguno", aseveró. Claudia Carvajal G. Martes 2 de marzo 2021 19:04 hrs.

Una de las promesas de campaña de la candidatura de Sebastián Piñera a un segundo periodo en La Moneda se dirigía específicamente al tema de las pensiones. Como se puede ver en sus propuestas de 2017, el actual mandatario comprometió que en su administración ningún adulto mayor quedaría bajo la línea de la pobreza. A solo un año de entregar el mando a quien sea la o el nuevo jefe de Estado, el Presidente Piñera anunció la noche de este lunes que esta semana presentarán cambios al proyecto de reforma previsional que se encuentra estancado en el Senado desde inicios de 2020. El Primer Mandatario confirmó esta información la noche del lunes en una entrevista televisiva y adelantó algunos cambios que buscan incorporar recursos estatales para poder mejorar las pensiones, un aporte adicional al 6 de cotización extra con cargo al empleador que se discute actualmente en el Congreso. La propuesta del Ejecutivo integra ideas conversadas previamente con la oposición y el oficialismo. Entre los cambios se incluye el aumento en la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% a un 70% de la población más vulnerable. Sin embargo, desde la derecha hubo críticas a los anuncios presidenciales. Los diputados Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum (RN) se manifestaron sorprendidos por las nuevas informaciones emanadas de La Moneda y lamentaron que no se les hubiese comunicado con anticipación los cambios impulsados. Desde la oposición también hubo rechazo a la premura con que el Gobierno pretende concluir la reforma previsional. Así lo expresó la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien, en conversación con nuestro medio, calificó la situación como un intento de dar relevancia y forzar un legado de la segunda administración de Chile Vamos. “La reforma de pgensiones es una deuda que tiene el Gobierno, porque con el primer retiro lo que plantearon es que darían urgencia a la reforma previsional de modo que fuera el pilar fundamental de este administración, sin embargo, aún no conocemos las indicaciones ni las propuestas. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, insistimos que la única forma de mejorar las pensiones es a través de un sistema de reparto y no seguir con la capitalización individual, ya sea en las afp o en otra institución y espero que el Gobierno entienda eso, si no, es más de lo mismo”. Respecto de la tramitación ya en curso del proyecto de tercer retiro desde las cuentas de ahorro previsional, la parlamentaria señaló que no hay ninguna sorpresa en la reacción del Gobierno ante la iniciativa, ya que se han mostrado contrarios a los giros desde el primero. “En esa oportunidad presentaron el bono de clase media como conejo de un sombrero y ahora también hacen lo mismo. En la reforma previsional están incorporando los ofertones para lograr impedir que prospere la iniciativa del tercer retiro, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Hoy lo que se necesita es plata fresca para las personas y familias, mientras la Reforma Previsional es de largo aliento, sobre todo en el esquema que ellos respaldan, que es el de capitalización individual. Si se tratara de un sistema de reparto sería distinto, porque los beneficiados directos serían los pensionados y de forma inmediata, por lo tanto, puede ser complementario lo que se plantea, pero de ninguna forma sustituir el tercer retiro por la Reforma Previsional. Consultada sobre las razones del Ejecutivo para apurar la reforma de pensiones, la integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja manifestó que esto dice relación con el legado que el Presidente Piñera quiere dejar para los libros de historia. “Desde el punto de vista estructural, sería el legado de este gobierno porque no ha avanzado absolutamente nada en algo tan fundamental e importante como las pensiones. Lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo solo ha reaccionado y tardíamente, a la pandemia, pero cambios estructurales y consistentes de larga trayectoria o de una acción país, no ha tenido ninguno”. Respecto de las declaraciones del Presidente, reiteradas posteriormente por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en las que se señaló que el Ejecutivo buscará poner cuanto antes en discusión en la sala del Senado la reforma previsional, la legisladora aseguró que el problema no es si discute o no por parte de la Cámara Alta, sino el enfoque que el Gobierno quiere imprimir en la normativa. “Creo que si podemos avanzar en el fortalecimiento del pilar solidario y en entender que se necesita un sistema de reparto, entonces esto es positivo, pero el Gobierno no va hacia allá, por lo que un cambio real solo se podrá ver en un próximo periodo de gobierno, especialmente si se trata de uno que sea más bien progresista. Lo que esta administración propone no sube las pensiones ni en el corto ni en el mediano plazo”. Requerida respecto de cuáles son los ámbitos intransables para la oposición en materia de pensiones, la diputada fue tajante al señalar que un aspecto que no resiste negociación es el de la rebaja de la tasa de mortalidad. “Eso debe ser adecuado sin lugar a dudas. Lo otro absolutamente intransable es el 6 por ciento a solidaridad, porque cualquier otro mecanismo profundiza el actual sistema que no es previsional, sino de ahorro. Hay que poner atención que, en ese escenario, no se toca nada del 10 por ciento de cotización obligatorio que va a las AFP, ni tampoco el porcentaje por la administración de los fondos. Con ese 6% directo a reparto hay un aumento inmediato a las pensiones y se mejoran las proyecciones de jubilaciones futuras”. En cuanto a la admisibilidad que la Cámara de Diputadas y Diputados entregó este martes, a la moción por el proyecto del tercer retiro de fondos de AFP impulsado por el parlamentario Jaime Mulet (FRVS), y que inicia su tramitación en la Comisión de Constitución, la representante del distrito 16 explicó las diferencias de este nuevo giro con el primero impulsado por la oposición y el segundo, apoyado por el Gobierno. “Incorporamos a 640 mil personas pensionadas con renta vitalicia y además ahora estamos hablando de un bono de reconocimiento, lo que quiere decir que el Estado se hace cargo de este tercer retiro cuando la persona va a jubilar, entonces, con esto no se perjudican las pensiones y se hace cargo del delta que podría ocurrir con el retiro”. Consultada sobre cómo puede financiar el Estado el pago de ese bono de reconocimiento, Alejandra Sepúlveda expresó que existen tres fórmulas para cubrir los costos asociados. ” La primera es la creación de un fondo específico con las ganancias que dejará el aumento del precio del cobre. También es necesario considerar una reforma tributaria orientada a la evasión y elusión de modo de disminuirla y así recaudar más para el Fisco; y, finalmente, hay que hablar de un impuesto a los super ricos porque eso nos puede llevar a contar con 6 mil millones de dólares extras. Las alternativas están, pero no existe voluntad política para llevarlas a cabo”, concluyó la legisladora.

Una de las promesas de campaña de la candidatura de Sebastián Piñera a un segundo periodo en La Moneda se dirigía específicamente al tema de las pensiones. Como se puede ver en sus propuestas de 2017, el actual mandatario comprometió que en su administración ningún adulto mayor quedaría bajo la línea de la pobreza. A solo un año de entregar el mando a quien sea la o el nuevo jefe de Estado, el Presidente Piñera anunció la noche de este lunes que esta semana presentarán cambios al proyecto de reforma previsional que se encuentra estancado en el Senado desde inicios de 2020. El Primer Mandatario confirmó esta información la noche del lunes en una entrevista televisiva y adelantó algunos cambios que buscan incorporar recursos estatales para poder mejorar las pensiones, un aporte adicional al 6 de cotización extra con cargo al empleador que se discute actualmente en el Congreso. La propuesta del Ejecutivo integra ideas conversadas previamente con la oposición y el oficialismo. Entre los cambios se incluye el aumento en la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% a un 70% de la población más vulnerable. Sin embargo, desde la derecha hubo críticas a los anuncios presidenciales. Los diputados Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum (RN) se manifestaron sorprendidos por las nuevas informaciones emanadas de La Moneda y lamentaron que no se les hubiese comunicado con anticipación los cambios impulsados. Desde la oposición también hubo rechazo a la premura con que el Gobierno pretende concluir la reforma previsional. Así lo expresó la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien, en conversación con nuestro medio, calificó la situación como un intento de dar relevancia y forzar un legado de la segunda administración de Chile Vamos. “La reforma de pgensiones es una deuda que tiene el Gobierno, porque con el primer retiro lo que plantearon es que darían urgencia a la reforma previsional de modo que fuera el pilar fundamental de este administración, sin embargo, aún no conocemos las indicaciones ni las propuestas. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, insistimos que la única forma de mejorar las pensiones es a través de un sistema de reparto y no seguir con la capitalización individual, ya sea en las afp o en otra institución y espero que el Gobierno entienda eso, si no, es más de lo mismo”. Respecto de la tramitación ya en curso del proyecto de tercer retiro desde las cuentas de ahorro previsional, la parlamentaria señaló que no hay ninguna sorpresa en la reacción del Gobierno ante la iniciativa, ya que se han mostrado contrarios a los giros desde el primero. “En esa oportunidad presentaron el bono de clase media como conejo de un sombrero y ahora también hacen lo mismo. En la reforma previsional están incorporando los ofertones para lograr impedir que prospere la iniciativa del tercer retiro, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Hoy lo que se necesita es plata fresca para las personas y familias, mientras la Reforma Previsional es de largo aliento, sobre todo en el esquema que ellos respaldan, que es el de capitalización individual. Si se tratara de un sistema de reparto sería distinto, porque los beneficiados directos serían los pensionados y de forma inmediata, por lo tanto, puede ser complementario lo que se plantea, pero de ninguna forma sustituir el tercer retiro por la Reforma Previsional. Consultada sobre las razones del Ejecutivo para apurar la reforma de pensiones, la integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja manifestó que esto dice relación con el legado que el Presidente Piñera quiere dejar para los libros de historia. “Desde el punto de vista estructural, sería el legado de este gobierno porque no ha avanzado absolutamente nada en algo tan fundamental e importante como las pensiones. Lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo solo ha reaccionado y tardíamente, a la pandemia, pero cambios estructurales y consistentes de larga trayectoria o de una acción país, no ha tenido ninguno”. Respecto de las declaraciones del Presidente, reiteradas posteriormente por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en las que se señaló que el Ejecutivo buscará poner cuanto antes en discusión en la sala del Senado la reforma previsional, la legisladora aseguró que el problema no es si discute o no por parte de la Cámara Alta, sino el enfoque que el Gobierno quiere imprimir en la normativa. “Creo que si podemos avanzar en el fortalecimiento del pilar solidario y en entender que se necesita un sistema de reparto, entonces esto es positivo, pero el Gobierno no va hacia allá, por lo que un cambio real solo se podrá ver en un próximo periodo de gobierno, especialmente si se trata de uno que sea más bien progresista. Lo que esta administración propone no sube las pensiones ni en el corto ni en el mediano plazo”. Requerida respecto de cuáles son los ámbitos intransables para la oposición en materia de pensiones, la diputada fue tajante al señalar que un aspecto que no resiste negociación es el de la rebaja de la tasa de mortalidad. “Eso debe ser adecuado sin lugar a dudas. Lo otro absolutamente intransable es el 6 por ciento a solidaridad, porque cualquier otro mecanismo profundiza el actual sistema que no es previsional, sino de ahorro. Hay que poner atención que, en ese escenario, no se toca nada del 10 por ciento de cotización obligatorio que va a las AFP, ni tampoco el porcentaje por la administración de los fondos. Con ese 6% directo a reparto hay un aumento inmediato a las pensiones y se mejoran las proyecciones de jubilaciones futuras”. En cuanto a la admisibilidad que la Cámara de Diputadas y Diputados entregó este martes, a la moción por el proyecto del tercer retiro de fondos de AFP impulsado por el parlamentario Jaime Mulet (FRVS), y que inicia su tramitación en la Comisión de Constitución, la representante del distrito 16 explicó las diferencias de este nuevo giro con el primero impulsado por la oposición y el segundo, apoyado por el Gobierno. “Incorporamos a 640 mil personas pensionadas con renta vitalicia y además ahora estamos hablando de un bono de reconocimiento, lo que quiere decir que el Estado se hace cargo de este tercer retiro cuando la persona va a jubilar, entonces, con esto no se perjudican las pensiones y se hace cargo del delta que podría ocurrir con el retiro”. Consultada sobre cómo puede financiar el Estado el pago de ese bono de reconocimiento, Alejandra Sepúlveda expresó que existen tres fórmulas para cubrir los costos asociados. ” La primera es la creación de un fondo específico con las ganancias que dejará el aumento del precio del cobre. También es necesario considerar una reforma tributaria orientada a la evasión y elusión de modo de disminuirla y así recaudar más para el Fisco; y, finalmente, hay que hablar de un impuesto a los super ricos porque eso nos puede llevar a contar con 6 mil millones de dólares extras. Las alternativas están, pero no existe voluntad política para llevarlas a cabo”, concluyó la legisladora.