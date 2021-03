Alejandro Guillier y prolongación del Estado de Excepción: “Es volver a insistir, bajo una justificación distinta, en el mismo objetivo: el control social”

81cbd982e5

Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera anunció que, debido a la situación actual de la pandemia del Covid-19 en el país y para enfrentar los hechos de violencia que se han registrado los últimos días en la Región de La Araucanía, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley buscando extender el Estado de Excepción Constitucional que vence el próximo 13 de marzo. “Vamos a aplicar el estado de derecho”, señaló el Mandatario en entrevista con Canal 13, agregando que el Estado de Sitio sólo dura 15 días y que el Estado de Catástrofe “puede permanecer en el tiempo y el problema de La Araucanía requiere más de 15 días”. “Para combatir esto se requiere mantener el Estado de Emergencia. Vamos a extender el Estado de Catástrofe que vence el 13 de marzo, que también tiene que ver con la pandemia”, anunció el Jefe de Estado. Sin embargo, la noticia fue recibida con escepticismo por la oposición, desde donde surgieron voces que pusieron en duda las reales motivaciones de extender, por 90 días más, un Estado de Catástrofe que, por definición, es excepcional. Fue el caso del senador independiente Alejandro Guillier quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, se refirió al anuncio hecho por el Presidente Piñera este lunes, respecto de impulsar una renovación del Estado de Excepción Constitucional instaurado en el país desde el 18 de marzo de 2020. “Hay que tener presente que es un Estado de Excepción que establece la Constitución. Pero la palabra es ‘excepción’, no puede transformarse en un mecanismo permanente para administrar problemas y dificultades objetivas que el país tiene. Por consiguiente, termina restringiendo derechos y garantías constitucionales, porque se va extendiendo y muchas veces no se da una justificación”. ¿Eso ha afectado la legitimidad de la medida? “Por supuesto que eso conspira contra la legitimidad de la medida y la gente siente que puede tener otros fines, que no son los confesados, y se va extendiendo un malestar y una rebelión frente a las medidas de excepción que se van eternizando. Esa es una consideración que tenemos que tener presente. Por lo tanto, no se trata de extender automática y burocráticamente un Estado de Excepción”. ¿Cree que se justifica en términos sanitarios? “Aquí tiene que haber una fundamentación exclusivamente de salud pública. Hasta ahora el Gobierno quiere volver a clases, quiere regularizarlo todo, dice que están las condiciones. Por lo tanto, es un mensaje muy contradictorio en su esencia, porque por un lado quiere restringir las libertades ciudadanas, pero por otro quieren mandar a trabajar a todo el mundo y a estudiar. Entiendo que dos colegios de la RM ya dieron casos de Covid y tuvieron que tomar medidas especiales. Pero el propio Gobierno dice que la situación se normaliza, que estamos con la situación controlada, que están las condiciones para volver al trabajo. Yo creo que ese cúmulo de contradicciones las tienen que aclarar”. ¿A qué cree que responde ese criterio? “Yo creo que el Gobierno tiene dos elementos en consideración. O sea, efectivamente, la pandemia no la estamos controlando. Hay un problema objetivo, no se puede negar, y ahí el ministro de Salud tiene que sincerar si este tipo de medidas de verdad ayudan o no ayudan, o si son irrelevantes, como algunos ya empiezan a sospechar. Segundo, por el modo de actuar del Gobierno, que ha sido consistente en eso, uno tiene la sensación de que eso les permite también tener un mayor control social para evitar un cuadro de protestas que estaba instalado en el país y que la pandemia ha ayudado a disipar o debilitar, pero los estados emocionales de la gente, los sentimientos, siguen estando. No se ha resuelto nada de aquello que ha causado ese malestar social. Por lo tanto, ese es el dilema en el que uno se tiene que mover: ¿Esto es un intento velado, soterrado, de mantener el control social para mantener al país bajo el manto férreo de la autoridad o de verdad lo justifica la pandemia? Esa relación no está clara, más aún, despierta muchas dudas”. Durante el estallido social el Gobierno anunció una serie de proyectos que, según algunos, apuntaban a un mayor control del Estado sobre las personas. Luego de la pandemia, las medidas que se han implementado, de cierta manera, se parecen a las implementadas en 2019, como el toque de queda. A esto se suma la situación en La Araucanía, en donde frente a la agudización, han surgido propuestas que apuntan a mayor presencia militar en la zona y ayer, junto con anunciar la extensión del Estado de Excepción, el Presidente vuelve a mencionar los proyectos de ley que habían surgido durante el estallido. ¿Cuál es su análisis sobre esa situación? “Efectivamente, se parecen mucho. Es volver a insistir, bajo una justificación distinta, en el mismo objetivo, que es el control social. En eso no cabe ninguna discusión. Ahora, mi preocupación es si en el Congreso la oposición está clara de aquello, porque el año pasado, no olvidemos, la oposición por mayoría, no unanimindad pero por mayoría, aprobó todas las leyes que todos sabíamos que apuntaban a reprimir la movilización y la protesta social, y no a la delincuencia ni el narcotráfico. En La Araucanía está pasando lo mismo, se habla de narcotráfico y se mezcla con la demanda de pueblos originarios. Por un lado el Gobierno habla y sacaron los militares, declararon una zona ya de guerra, y por otro lado, habla del pacto y del acuerdo político. Pero no pone sobre la mesa ninguna de las reivindicaciones más sentidas de los pueblos originarios, no solo del pueblo mapuche, que es el tema de la restitución de tierras, reconocimiento constitucional, cuál es el grado de autonomía que van a tener, cuál es el grado de reconocimiento de sus autoridades ancestrales o de su cultura. Ni un tema relevante para los pueblos originarios se pone sobre la mesa y se llama a las élites a llegar a un acuerdo, sin los afectados. En consecuencia, es evidente que no se está entendiendo la situación que el país vive y en un país que tiene claro lo que quiere, si es la élite la que está confundida. La mayoría de los chilenos dijeron nueva Constitución, fin al abuso, fin a la desigualdad, integración de pueblos originarios. Eso la gente lo tiene asumido, las banderas mapuche están en todas partes, es el símbolo de la rebelión de los jóvenes frente a una sociedad abusiva y desigual”. “Entonces la pregunta es: ¿Está dispuesta la clase política, la derecha y la izquierda, a trabajar realmente y políticamente para resolver los problemas de fondo que nos están afectando, escuchando y con los actores involucrados? Yo hasta ahora no he oído señales, sería bueno que los presidenciables lo dijeran”. ¿Ha faltado mayor fuerza en la oposición para tener una postura concreta frente a estas medidas que apuntan a un mayor control social y restricción de libertades? “O sea, más que decir que les ha faltado fuerza, yo diría que no he visto fuerza alguna. Ni poca ni mucha. Ese no es un tema que esté en la discusión, menos que sea producto de un acuerdo real y sustantivo. De repente Piñera manda estos proyectos al Congreso y salen votos, no digo que todos ni que la mayoría, pero salen votos del sector que se llama oposición para darle el pase, como ocurrió con las leyes represivas. Recuerde que en el Senado incluso se aprobó sacar a los militares a las calles sin Estado de Excepción, eso sería un caso inédito en las democracias occidentales”. ¿Cómo va a votar el proyecto para extender el Estado de Excepción? “Yo voy a escuchar primero al ministro de Salud y que dé justificación precisa de qué medidas se necesitan. Porque no se trata de declarar chipe libre o una carta blanca, no, qué medidas necesita el ministro y que las justifique. No hay ninguna otra, ninguna otra razón de orden social, de controlar la protesta social o reivindicaciones de distintos sectores es parte de esto. Aquí es exclusivamente condiciones reales sanitarias y no cualquier medida. Qué medidas que tienen que ver con salud pública son las que se necesitan aplicar. Por lo tanto, si es que se declarara o se extendiera, tendría que estar acotado al tema sanitario”. Hasta ahora, con la evidencia que hay hoy sobre la mesa, ¿se justifica? “No encuentro justificación, no conozco justificación de aquello. Lo que veo es una prolongación de un Estado de Excepción que se empieza a transformar en un Estado permanente de restricciones de las libertades y derechos ciudadanos”.

