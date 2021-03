81cbd982e5

Covid-19 María Soledad Barría: “La vacunación ha provocado una sensación de relajo que es dramática” La ex ministra de Salud y directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se refirió a los cambios en el Plan Paso a Paso y la evolución de los contagios de COVID-19 en el país. Diario Uchile Martes 2 de marzo 2021 12:13 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra de Salud y directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, expresó su preocupación respecto del aumento de casos de COVID-19 en el país y la flexibilización de algunas de las medidas que dispone el Plan Paso a Paso. En ese sentido, la académica recalcó que es “bien preocupante porque estamos a casi un año de que comenzara la pandemia en el país, hay cansancio en la población, ganas de volver a la normalidad y eso sumado al hecho que se ha empezado a vacunar y con una sensación de que vamos muy bien avanzando en ese tema, nos produce una sensación de relajo que creo es muy dramática”. La ex ministra de Salud enfatizó que “llevamos casi un millón de casos durante el año, cerca de 27 mil muertos, entonces, estamos frente a una enfermedad muy dramática y en la cual todavía estamos metidos profundamente con cifras muy altas. Hay que recalcar que la seguridad de la vacuna no la vamos a tener hasta mediados de junio”. Respecto del plan de vacunación, la doctora María Soledad Barría puntualizó que “las vacunas han ido muy rápido, tenemos un maravilloso sistema de atención primaria, pero la frecuencia con que llega la vacuna no es la misma de los primeros días y, por ende, se ha disminuido la velocidad. Estamos ante una situación preocupante, necesitamos darnos cuenta que las medidas simples de la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos, de salir lo menos posible, de no relajarnos, es indispensable para cuidar no solamente a nosotros como individuos, sino que al colectivo, a la sociedad en su conjunto”. La académica advirtió que es posible que la Región Metropolitana en su conjunto deba retroceder de fase en el Plan Paso a Paso si es que se mantiene la tendencia respecto de los nuevos contagios: “No tiene mucho sentido que haya comunas que están en Fase 2 pero tenemos otras que se encuentran en Fase 3 donde pueden funcionar los gimnasios. El Gobierno tiene que tomar medidas más globales que signifiquen la disminución de los contagios a la vez que se refuerce el testeo”. Finalmente, la académica de la Universidad de Chile se refirió al retorno a clases presenciales y afirmó que “los niños efectivamente necesitan empezar a volver, pero la vacunación de los profesores probablemente nos señalaba que, a lo mejor, se podría haber postergado hasta el 15 de abril si es que teníamos a todos los profesores vacunados. Pero son decisiones difíciles porque la verdad, no todo es la enfermedad del COVID-19. También la salud mental es importante”.

