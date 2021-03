8520e9b82c

34a1030cb2

Pueblos originarios Emilia Nuyado y conflicto en La Aracaucanía: “Este gobierno no ha querido escuchar a las comunidades y solo ha oído al empresariado” Para la parlamentaria una posible declaración de Estado de Sitio solo agravaría la situación que se vive en La Araucanía. También criticó el incumplimiento de parte del Gobierno en la ejecución del plan de compra de tierras para avanzar en la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche. Diario Uchile Miércoles 3 de marzo 2021 13:50 hrs.

Este miércoles en la primera edición de Radioanálisis, la diputada Emilia Nuyado se refirió a la controversial negociación entre el Gobierno y el Congreso para declarar Estado de Sitio en la región de La Araucanía tras el recrudecimiento del conflicto en la zona. La parlamentaria señaló que ella no estará disponible para apoyar una decisión como esa que solo tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de ese territorio. “Históricamente las primeras naciones no han sido consideradas en su derechos colectivos por el Estado chileno y en los últimos años la situación se ha ido agravando y cada vez las medidas de los diversos gobiernos han sido represivas y no de solución ni de revisión profunda de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, la defensa de la autonomía y la libre determinación y, por lo tanto, ello ha conllevado a una serie de situaciones en las que el Estado no ha entendido, los gobiernos que han pasado no han comprendido y no ha habido un acercamiento ni la voluntad política de querer resolver”. “Las decisiones adoptadas, incluida la que pretendía tomar el Presidente de la República de decretar el Estado de Sitio a petición de parlamentarios de Chile Vamos, vulneran los derechos humanos de la gente que vive en el Wallmapu, pero particularmente del pueblo mapuche, de las comunidades que exigen al Estado un compromiso y han salido a movilizarse y a las que el Estado ha respondido con la criminalización de la protesta social y la intervención militar en el territorio, entonces, esa respuesta demuestra que el Gobierno no tiene capacidad, por su inoperancia, de poder ejecutar el presupuesto definido en 2020 para comprar tierras de las reivindicaciones territoriales a las comunidades. Obviamente que hay indignación y molestia por la falta de cumplimiento y eso se agravaría mucho más con decretar un Estado de Sitio“, agregó. Consultada sobre las declaraciones de varias autoridades y parlamentarios relativas a una presunta proliferación del crimen organizado en La Araucanía, la diputada manifestó que ello responde a una forma de evadir la responsabilidad política del Gobierno y el Estado. “Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, recibimos a quienes participaron del tragún de Temucuicui y ellos nos dijeron claramente que no querían más militarización en el Wallmapu, sino un diálogo directo y horizontal con el Estado para lo que se requiere que el Ejecutivo se haga cargo de una comisión que permita esclarecer la pérdida territorial y generar propuestas de los tiempos en que ésta debe ejecutarse. Sin embargo, esa propuesta de los lonkos no se recogió en lo absoluto. Este gobierno en particular no ha querido escuchar a las comunidades y solo ha oído al empresariado y es a ellos a quienes se les está respondiendo, por eso es muy fácil señalar que hay narcotráfico, crimen organizado”. “Otro asunto es que ha habido denuncias, que no se han tomado, sobre una red de corrupción de Carabineros en la zona relacionada con el robo de maderas y en eso se inculpa al pueblo mapuche. Esa ha sido la forma de estigmatizar al pueblo mapuche y no ha habido voluntad política de querer resolver lo que ocurre y hacernos cargo. El Parlamento también debe asumir esta responsabilidad y no con la aplicación de leyes represivas ni menos con aprobar un estado de sitio en el que se restringen todas las libertades fundamentales y se vulneran los derechos del pueblo mapuche”, señaló Emilia Nuyado. Respecto del rol que han cumplido las forestales en el marco del conflicto mapuche, la legisladora aseveró que en las negociaciones que encabezó el ministro Alfredo Moreno en su momento, se cometieron errores ante la falta de comprensión de las condiciones indignas en que se desenvolvían las comunidades en su propio territorio. “Este espacio le pertenecía al pueblo mapuche y fue destruido por las forestales, las empresas no han mostrado ningún respeto a las comunidades mientras han desarrollado su actividad. Y eso no le interesa a ningún gobierno ni a quienes dicen ser representantes de los territorios y que han sido electos con votos del pueblo mapuche. No ha habido entendimiento del valor que la tierra representa para los mapuche”. En cuanto a la insistencia del diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, de la declaración de Estado de Sitio y sus dichos señalando que su propuesta tendría respaldo incluso en representantes de la oposición, la congresista señaló que los planteamientos del parlamentario oficialista revelan prepotencia y arbitrariedad. “No hubo consulta a los demás diputadas y diputados, salvo quizás en conversaciones informales con algunos representantes de oposición, quienes deberán asumir las responsabilidades con la ciudadanía y el pueblo mapuche, porque si aceptan que en democracia se vulneren o restrinjan los derechos humanos de las personas entonces están equivocados al formar parte de la oposición. Un presidente de un poder de Estado como Diego Paulsen solo está tratando de responder al electorado empresarial que tiene en La Araucanía y, por lo tanto, solo está en ese lugar para avalar proyectos que le sirven a ese sector político, así que en realidad no me extrañan sus palabras. Sin embargo, ello no corresponden a un presidente de la cámara que debe tener imparcialidad. Quizás lo pueda decir otro representante o el presidente de su partido, pero no él”, concluyó la representante del Distrito 25.

Este miércoles en la primera edición de Radioanálisis, la diputada Emilia Nuyado se refirió a la controversial negociación entre el Gobierno y el Congreso para declarar Estado de Sitio en la región de La Araucanía tras el recrudecimiento del conflicto en la zona. La parlamentaria señaló que ella no estará disponible para apoyar una decisión como esa que solo tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de ese territorio. “Históricamente las primeras naciones no han sido consideradas en su derechos colectivos por el Estado chileno y en los últimos años la situación se ha ido agravando y cada vez las medidas de los diversos gobiernos han sido represivas y no de solución ni de revisión profunda de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, la defensa de la autonomía y la libre determinación y, por lo tanto, ello ha conllevado a una serie de situaciones en las que el Estado no ha entendido, los gobiernos que han pasado no han comprendido y no ha habido un acercamiento ni la voluntad política de querer resolver”. “Las decisiones adoptadas, incluida la que pretendía tomar el Presidente de la República de decretar el Estado de Sitio a petición de parlamentarios de Chile Vamos, vulneran los derechos humanos de la gente que vive en el Wallmapu, pero particularmente del pueblo mapuche, de las comunidades que exigen al Estado un compromiso y han salido a movilizarse y a las que el Estado ha respondido con la criminalización de la protesta social y la intervención militar en el territorio, entonces, esa respuesta demuestra que el Gobierno no tiene capacidad, por su inoperancia, de poder ejecutar el presupuesto definido en 2020 para comprar tierras de las reivindicaciones territoriales a las comunidades. Obviamente que hay indignación y molestia por la falta de cumplimiento y eso se agravaría mucho más con decretar un Estado de Sitio“, agregó. Consultada sobre las declaraciones de varias autoridades y parlamentarios relativas a una presunta proliferación del crimen organizado en La Araucanía, la diputada manifestó que ello responde a una forma de evadir la responsabilidad política del Gobierno y el Estado. “Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, recibimos a quienes participaron del tragún de Temucuicui y ellos nos dijeron claramente que no querían más militarización en el Wallmapu, sino un diálogo directo y horizontal con el Estado para lo que se requiere que el Ejecutivo se haga cargo de una comisión que permita esclarecer la pérdida territorial y generar propuestas de los tiempos en que ésta debe ejecutarse. Sin embargo, esa propuesta de los lonkos no se recogió en lo absoluto. Este gobierno en particular no ha querido escuchar a las comunidades y solo ha oído al empresariado y es a ellos a quienes se les está respondiendo, por eso es muy fácil señalar que hay narcotráfico, crimen organizado”. “Otro asunto es que ha habido denuncias, que no se han tomado, sobre una red de corrupción de Carabineros en la zona relacionada con el robo de maderas y en eso se inculpa al pueblo mapuche. Esa ha sido la forma de estigmatizar al pueblo mapuche y no ha habido voluntad política de querer resolver lo que ocurre y hacernos cargo. El Parlamento también debe asumir esta responsabilidad y no con la aplicación de leyes represivas ni menos con aprobar un estado de sitio en el que se restringen todas las libertades fundamentales y se vulneran los derechos del pueblo mapuche”, señaló Emilia Nuyado. Respecto del rol que han cumplido las forestales en el marco del conflicto mapuche, la legisladora aseveró que en las negociaciones que encabezó el ministro Alfredo Moreno en su momento, se cometieron errores ante la falta de comprensión de las condiciones indignas en que se desenvolvían las comunidades en su propio territorio. “Este espacio le pertenecía al pueblo mapuche y fue destruido por las forestales, las empresas no han mostrado ningún respeto a las comunidades mientras han desarrollado su actividad. Y eso no le interesa a ningún gobierno ni a quienes dicen ser representantes de los territorios y que han sido electos con votos del pueblo mapuche. No ha habido entendimiento del valor que la tierra representa para los mapuche”. En cuanto a la insistencia del diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, de la declaración de Estado de Sitio y sus dichos señalando que su propuesta tendría respaldo incluso en representantes de la oposición, la congresista señaló que los planteamientos del parlamentario oficialista revelan prepotencia y arbitrariedad. “No hubo consulta a los demás diputadas y diputados, salvo quizás en conversaciones informales con algunos representantes de oposición, quienes deberán asumir las responsabilidades con la ciudadanía y el pueblo mapuche, porque si aceptan que en democracia se vulneren o restrinjan los derechos humanos de las personas entonces están equivocados al formar parte de la oposición. Un presidente de un poder de Estado como Diego Paulsen solo está tratando de responder al electorado empresarial que tiene en La Araucanía y, por lo tanto, solo está en ese lugar para avalar proyectos que le sirven a ese sector político, así que en realidad no me extrañan sus palabras. Sin embargo, ello no corresponden a un presidente de la cámara que debe tener imparcialidad. Quizás lo pueda decir otro representante o el presidente de su partido, pero no él”, concluyó la representante del Distrito 25.