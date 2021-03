8520e9b82c

Nacional Salud Gabriela Flores, presidenta Confusam: "El Ministerio aún está al debe con la salud primaria. Los recursos no son suficientes" En conversación con Radioanálisis, la dirigenta indicó que los trabajadores de la salud enfrentan un momento complejo que ha estado marcado por la sobrecarga laboral. Según dijo, a un año de la crisis sanitaria, aún no se resuelven temas como la falta de personal, lo que dificulta el proceso de vacunación que está en pleno desarrollo. Diario Uchile Miércoles 3 de marzo 2021 10:36 hrs.

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada ( Confusam), Gabriela Flores, realizó una evaluación respecto de cómo los trabajadores de la salud han enfrentado la crisis sanitaria durante los últimos meses. En conversación con el programa Radioanálisis, la dirigenta lotina señaló que en el gremio existen niveles importantes de cansancio y estrés, lo que se ha visto incrementado por la sobrecarga laboral a la que se han visto sometidos. A ello se han sumado situaciones complejas, como el contagio de más de 4 mil funcionarios y el fallecimiento de 20 personas perteneciente a la red de salud municipal. En esa línea, Gabriela Flores indicó que los trabajadores han demostrado que “en Chile la salud se cumple bien”, pero gracias al compromiso de los mismos funcionarios. “El Ministerio aún está al debe con la salud primaria. Los recursos no son suficientes”, dijo la presidenta de la Confusam. “Se nos entregó este apoyo para contratar un recurso humano en las diferentes comunas del país, pero hemos llegado a una sorpresa: no existen profesionales para contratar. No hay enfermeras suficientes y eso nos ha llevado a que nuestra gente tenga que cumplir dos o tres funciones (…). La gran mayoría no ha podido hacer uso de su feriado legal”, comentó. La dirigenta explicó que esta situación no sólo es compleja en el sentido de la atención de pacientes, sino que también obstruye el proceso de vacunación que está en pleno desarrollo. En esa línea, Gabriela Flores sostuvo que “ha sido un año complicado en términos de cumplimientos de metas sanitarias” y comentó que la pandemia aún no está controlada en el país. Por último, Flores manifestó que el Gobierno todavía no resuelve las demandas levantadas desde el gremio el año pasado. Al respecto, señaló que el “Bono Covid” no ha llegado a la totalidad de los funcionarios, por lo que como gremio, solicitarán una revisión a las carteras de Hacienda y Salud para que el beneficio alcance a todos quienes deben acceder al incentivo.

