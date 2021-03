3f7f04d348

Género La despenalización del aborto como un tema de salud pública: debate es retomado por la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Este miércoles, diversas posturas académicas, algunas a favor y otras en contra, fueron escuchadas en dicha instancia. Al respecto, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, aseguró que, si bien se puede respetar la visión que tengan algunas personas sobre el tema, “el Estado tiene que actuar como tal, hacerse cargo de la realidad y simplemente dar protección a la población”. Diario Uchile Miércoles 3 de marzo 2021 20:37 hrs.

Con el objetivo de continuar con la con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, se reunieron este miércoles las integrantes de la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. En el debate, que fue dejado en pausa en las últimas semanas de enero, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, ya había fijado la postura del Gobierno asegurando que “la posición es defender la vida desde la concepción”. En tal sentido, durante esta jornada, diversas fueron las exposiciones de índole académica que avalaron lo manifestado por la secretaria de Estado. Una de ellas, la abogada y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento, insistió en que el proyecto configura una forma de violencia en el cuerpo de la mujer “aunque ella no lo acepte”, y que el debate de fondo implica justamente tomar en consideración este tipo de detalles. En tanto, contraria a esta postura, el abogado penalista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mauricio Reyes, manifestó que, si lo que se busca es prevenir dicha práctica, es poco sostenible que su prohibición vaya a disminuir la tasa de aborto, sobre todo tomando en cuenta datos correspondientes a esta región del mundo. “La tasa de aborto entre los años 2015 y 2019 es de 32 abortos por cada mil mujeres al año; mientras que en países como los países de Europa y América del Norte, con un grado de emancipación de la mujer mucho más alto, pero también con legislaciones sustancialmente más permisivas y que establecen sistemas de plazos bastantes más liberales que el que se plantea en este proyecto de ley, llega a ser solo de 17, habiendo experimentado alrededor de 20 años un descenso del 63 por ciento”, manifestó. Estos datos fueron valorados por la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, quien posteriormente, en declaraciones para nuestro medio, indicó que espera que el debate en curso pueda incluir más una visión de salud pública que de convicciones personales. “Uno puede respetar la visión que se pueda tener al respecto distintas personas, pero el Estado tiene que actuar como tal, hacerse cargo de la realidad y simplemente dar protección a la población, entendiendo a este debate como un tema de salud pública. Yo esperaría que en lo que se viene también se abordara esta arista y así poder también un piso de realidad”, comentó. Similar postura entregó también a nuestro medio la diputada socialista, Maya Fernández, quien agregó que es lamentable centrar el debate en el tema del aborto libre, cuando lo que abarca la moción es solamente su despenalización. “Creo que algunas personas no han leído el proyecto y no entienden que esto tiene que ver con la despenalización, donde buscamos que más mujeres no recurran a abortos clandestinos, que sean penalizadas, que pongan en riesgo su vida. Pero siempre hablan de aborto libre y hacen unas presentaciones que nada tienen que ver con el proyecto, pero estamos en la fase de escuchar, es parte de la democracia y creo que eso es lo importante”, señaló. Aunque se espera que el debate pueda continuar en dicha comisión, para la cual está invitada de forma permanente la ministra Zalaquett, aún no existe fecha para la próxima sesión. De todas formas, según lo acordado anteriormente, La votación en general del proyecto se realizará el próximo 21 de abril.

