Política Diputados del FRVS exigen que el tercer retiro del diez por ciento sea “ahora” Los parlamentarios, Alejandra Sepúlveda y Estaban Velásquez, emplazaron al presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), a poner en discusión el proyecto y no transformarse en “el Nerón de la Cámara de Diputados” Diario Uchile Jueves 4 de marzo 2021 17:58 hrs.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, autores de uno de las reformas constitucionales que buscan un tercer retiro de fondos de las AFP, emplazaron al presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), a poner en discusión el proyecto “10% ahora” y “no convertirse en el Nerón de la Cámara de Diputados. Al respecto, la jefa de la bancada FRVS – IND, Alejandra Sepúlveda, señaló que “todas las voces que queremos el 10% ahora, somos más del 66% en varias encuestas, y sin duda más 70% de la población hoy día necesita en forma urgente este retiro. Es por eso que estamos exigiendo a la Comisión de Constitución que se decida ahora, y no nos lleve a un proceso de pura pérdida de tiempo en la Cámara de Diputados”. Por su parte, el subjefe de bancada y diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, agregó que “nuestra principal responsabilidad es aquí en la Cámara, por eso con mucho respeto decimos que no queremos que el diputado Walker se transforme en el Nerón de la Cámara de Diputados, o sea él no puede estar a cada momento levantando el dedo cuando le parece y cuando no le parece lo baja. Yo diría que esos tiempos pasaron, lo que queremos es que lo ponga en discusión, y veamos en sala si este tercer retiro tiene el respaldo y el quórum necesario, pues hoy día la ciudadanía exige y necesita este nuevo instrumento y serán ellos quienes voluntariamente verán si ocupan o no estos recursos”. Consultados, por la renuncia de Matías Walker a la presidencia de la Comisión de Constitución, el parlamentario recalcó que “la gente necesita hoy día el circulante, en este momento, entonces no podemos estar solo esperando el cambio de presidente. No obstante si este se da, y lo más pronto posible esperamos toda la actitud dialogante del nuevo presidente, para que ponga éste y todos los temas que sean necesarios, porque sino esa comisión de Constitución se transforma prácticamente en un muro, en un frontón que no permite luego desarrollar la discusión democrática en la sala”. Por último, la diputada Sepúlveda fue enfática en señalar que “nos vamos a demorar alrededor de una semana y media en tener un nuevo presidente en ejercicio en la Comisión de Constitución, y como bien ha dicho el diputado Velásquez, nosotros no podemos supeditar algo que la ciudadanía está pidiendo y que necesita, a que un diputado diga que no o que si frente a un proyecto de ley. Me parece inaceptable lo que hoy día está ocurriendo en la Comisión de Constitución, porque sin duda no puede ser que hoy día dependa de cómo se levante un diputado, de las ganas que tenga de llevar a cabo una discusión, lo que finalmente ocurra con el país”, concluyó.

