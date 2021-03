3f24d1fb4a

Salud ¿Aplazar o no la aplicación de la segunda dosis? Expertas explican efectos e insisten en mantener medidas sanitarias Durante los últimos días, ha generado debate la posibilidad de postergar la inoculación de las segundas dosis de estas vacunas contra para aumentar la cobertura de inoculados en el país. Desde el Ministerio de Salud aclaran que serán aplicadas 28 días después de la primera dosis, descartando la posibilidad de ampliar los plazos. Diario Uchile Viernes 5 de marzo 2021 14:18 hrs.

Hace unos días se conoció la noticia de que el Ministerio de Salud evaluaba la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 hasta en 90 días. La medida en análisis habría tenido como objetivo ampliar la cobertura de inoculados en el país. Sin embargo, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aclaró días después que la aplicación de las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac –utilizadas desde febrero en Chile- serán administradas 28 días después de la primera, descartando así la posibilidad de ampliar los plazos. En ese momento, la autoridad sanitaria precisó que “la segunda dosis de Pfizer y Sinovac se va a colocar 28 días después de la primera dosis. Esto quiere decir que todas las personas que han recibido la vacuna Pfizer desde el 22 de febrero en adelante van a recibir la segunda dosis después de 28 días”. De esta forma, se mantendría el calendario programado con el que el Gobierno se comprometió a tener inmunizado a más de 5 millones de personas a fines del mes de marzo. Actualmente, según el registro de la cartera que lidera Enrique Paris se han inoculado más de 3 millones 700 mil personas, de las cuales 211.353 han recibido ambas inyecciones. La doctora Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la U. de Chile explicó que “en Chile se ha vacunado con Sinovac en forma mayoritaria y no hay ningún estudio que avale que posponer por 3 meses su segunda dosis confiera protección”. Añadió, por otra parte, que las vacunas fueron diseñadas “de cierta forma, y los estudios que se aprobaron fueron hechos con cierta calendarización, y esa es la que se debe respetar. No podemos ponernos a innovar sin que haya un estudio científico que haya demostrado que eso se puede hacer (aplazar) y no sea perder inmunidad”. Asimismo, la doctora Marcela Cifuentes, encargada del proceso de vacunación del Hospital Clínico de la U. de Chile, insiste en que es necesario recibir ambas dosis del fármaco y mantener las medidas sanitarias de resguardo incluso después de dicho proceso, como lo son el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico. “Lo más importante es cumplir con las indicaciones del día que corresponda vacunarnos y seguir cuidándonos, porque el hecho de que yo me haya puesto una dosis no me protege. Si me puse dos dosis, al otro día no puedo salir sin mascarilla o empezar a juntarme con gente porque la respuesta inmune se va mostrando de a poco“, asegura. La especialista explica que no porque se tenga la vacuna puesta la protección será inmediata u óptima. La infectóloga Claudia Cortés coincide con esta advertencia. “Nos tenemos que seguir cuidando hasta que todos estemos con dos dosis. La vacuna es un elemento más de la prevención del COVID-19. Los otros elementos siguen siendo igual de importantes, que son el lavado de manos, las mascarillas y evitar las aglomeraciones, eso es tan importante como la vacuna”.

