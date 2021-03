b01ca57a99

8M “Vergonzoso e insultante”: Parlamentarias feministas rechazan anuncios del Gobierno en el marco del 8M Las diputadas de la bancada comunista llegaron hasta La Moneda para exigir que se apure la tramitación de los proyectos "igual pega, igual paga" y "sin consentimiento es violación", además de dejar una ofrenda floral en honor a las mujeres víctimas de femicidio. Tomás González F. Lunes 8 de marzo 2021 19:14 hrs.

Este lunes 8 de marzo, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, parlamentarias, dirigentas y candidatas feministas participaron en diversas actividades en el centro de Santiago, todas con el objetivo de poner en relevancia las demandas de las mujeres chilenas en este 8M 2021. Durante esta mañana la diputada RD y presidenta de la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara, Maite Orsini, junto a las diputadas Marcela Sandoval (RD) y Karol Cariola (PC), presentaron un proyecto de ley llamado “Lo personal es político”, que busca modificar el principio de publicidad de los Tribunales de Familia con el objetivo de frenar la violencia hacia las mujeres y niñas, niños y adolescentes. Desde la sede en Santiago del Congreso Nacional, la diputada Maite Orsini explicó que las causas de violencia intrafamiliar, de violencia psicológica o económica, las causas de pensiones de alimentos son revisadas por los Tribunales de Familia y que la regla general es que aquellas causas sean revisadas de manera privada. “Eso abre cancha a que, frente a la falta del control ciudadano a los jueces de Familia, se abra cancha a discriminaciones, a revictimizaciones o arbitrariedades por parte de los Tribunales”, sostuvo la parlamentaria RD. Frente a esto, las parlamentarias, junto a las abogadas de AML Defensa de Mujeres, presentaron un proyecto de ley que propone que la regla general sea que las causas de Familia sean revisadas de manera pública y sólo excepcionalmente, para proteger a una víctima o cuando sea de común acuerdo entre las partes, sean revisadas de manera privada. “Las parlamentarias aquí presentes venimos a reafirmar que lo personal también es político, porque cuando un NNA o una mujer es maltratada, no es un asunto privado y que queda dentro de la familia, es algo que a toda la sociedad nos debería preocupar”, concluyó Orsini. Luego de esta actividad, las diputadas comunistas Karol Cariola, Marisela Santibáñez y Camila Vallejo llegaron hasta el Palacio de La Moneda acompañadas de candidatas del partido e integrantes de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, para entregar una copia de la Agenda de Género que han impulsado las parlamentarias en el Congreso. Desde ahí, la diputada Karol Cariola hizo un llamado al Presidente Piñera, quien horas antes había anunciado tres proyectos de ley para facilitar el cobro de pensiones de alimentos, proteger a víctimas de violencia intrafamiliar y endurecer penas para los crímenes contra NNA. “Lo que el Presidente debiera hacer es ponerle urgencia al trabajo que ya se hizo y no partir de cero, porque de lo contrario lo único que hace es perder tiempo, ¿para qué? ¿poder hacer un anuncio en la prensa porque no sabe más que decir?”, sostuvo. “El llamado es a que el Presidente recoja el trabajo que ya se ha hecho y deje de hacer pasar como iniciativas propias lo que ya está avanzado, construido y escrito“, agregó la diputada comunista. A ella se sumó su par de la bancada comunista, Camila Vallejo, quien también interpeló al Presidente Piñera por aseverar que el Gobierno ha cumplido con dos tercios de su Agenda de Género. “Aquí no se puede avanzar a medias. La Agenda de Género es una agenda integral, que no ha tenido la respuesta que merece por parte del gobierno. Los pocos proyectos que han salido han sido porque las mujeres parlamentarias los hemos podido construir, no porque sean una iniciativa de Gobierno. Les hemos estado haciendo la pega permanentemente”, sostuvo Vallejo. “Que el Gobierno se vanaglorie por tener dos tercios avanzada una agenda que ni siquiera es de ellos, a un año de terminar su gobierno, me parece realmente sorprendente, vergonzoso e insultante”, sentenció la parlamentaria. En el lugar también dejaron una ofrenda floral en respuesta al gesto realizado por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, el sábado pasado, cuando llegó hasta el monumento del General Baquedano a dejar flores como un “gesto de desagravio” a los soldados caídos. Emulando la acción, las parlamentarias de la bancada comunista dejaron flores en la explanada del Palacio de Gobierno, pero en honor a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de femicidio. Junto a ellas estaban también las integrantes de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, quienes exigieron justicia para decenas de asesinatos que aún siguen impunes.

