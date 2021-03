73b141bdb7

Política Andrea Parra: “Mejorando el estándar de seguridad, la mejor alternativa es votar en dos días” La diputada del PPD e integrante de la Comisión Mixta que tendrá que zanjar las diferencias por el proyecto de elecciones de abril en dos días, apoyó la idea del Ejecutivo aunque criticó la tardanza con la que se presentó la iniciativa "esto de tener que legislar sobre la marcha es muy complejo", reconoció. Diario Uchile Martes 9 de marzo 2021 10:01 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del PPD, Andrea Parra, se refirió al proyecto de votación en dos días para las elecciones de abril y adelantó lo complejo que será el debate en la comisión mixta que revisará el tema y de la cual es integrante. Recordemos que la iniciativa tuvo una aprobación express en el Senado, pero en la Cámara de Diputadas y Diputados, si bien se aprobó en general, todo el articulado fue rechazado, lo que obligó a que la iniciativa sea revisada en una comisión Mixta. En ese sentido, la diputada del PPD reconoció que la situación ha sido compleja “no sé si el gobierno no se preparó o no conversó con su sector que finalmente se rechazó y es una situación compleja porque nos pone en un escenario frente a una pandemia que se está disparando y sin medidas para enfrentar las elecciones“, señaló. Al respecto, la parlamentaria añadió que “el problema que tenemos hoy es que estamos en un clima de desconfianza enorme en las instituciones, nadie confía en nadie, entonces, más allá que sea una medida sanitaria que yo como enfermera me gustaría aprobar, también hay que reconocer que el gobierno fue muy improvisador en esto porque desde el parlamento venimos advirtiendo esta situación desde hace muchos meses”. De todas formas, la diputada Andrea Parra reconoció que el mejor escenario es aprobar la votación en dos días, aunque ve compleja esa situación considerando el poco tiempo que queda para la elección “una siempre tiene que pensar desde la perspectiva sanitaria, los contagios están disparados y estamos peor que al inicio de la pandemia, entonces, la verdad es que hay que ser super responsables en lo que vamos a votar”. La legisladora abordó también los problemas que ha tenido el gobierno para alinear a los parlamentarios de su sector “en el oficialismo saben que si tienen un incidente, que algún grupo quiera entrar a un lugar y arruinar el proceso, los costos los pagará el gobierno, entonces hay mucho temor en sus filas, pero yo creo que también ese temor pasa por la situación en la que estamos”. En esa línea la diputada recalcó que “yo creo que mejorando los estándares de seguridad, sin duda la mejor alternativa es votar en dos días, el problema es que estamos tan encima que es probable que los tiempos no nos den. Yo planteé retrasar las elecciones municipales para la segunda vuelta de gobernadores, pero créeme que esa no es la mejor opción”. Foto: Agencia Aton.

