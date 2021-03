c854f4f772

984814410c

Mariela Serey y decisión del Servel sobre gastos de cuidado: “Es un primer gran paso para su visibilización como trabajo” La candidata a constituyente por el Distrito 6 y dirigenta nacional de Yo Cuido abordó la decisión del organismo electoral y aseguró que esto permite "correr el cerco" respecto de la forma en que se ven los cuidados hoy en el país. "Es un hito histórico para todas las mujeres y específicamente para las cuidadoras", aseguró. Andrea Bustos C. Martes 9 de marzo 2021 18:57 hrs.

Este lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se informó que el Servicio Electoral aceptó la solicitud de candidatas de Convergencia Social de rendir gastos por labores de cuidado. En concreto, la institución aceptó que los gastos relacionados con el cuidado de recién nacidos, niños, niñas, adolescentes, personas dependientes y adultos mayores puedan ser considerados como gasto electoral, dado que son dineros que las candidatas deben desembolsar para dedicar tiempo a sus labores de campaña. En conversación con Radio Universidad de Chile, Mariela Serey, dirigenta nacional de Yo Cuido y candidata a constituyente por el Distrito 6, comentó que la solicitud hecha al Servel surge desde las feministas de Convergencia Social y de Abrecaminos, espacio que se creó dentro del partido para aumentar la incidencia política de las mujeres, dando este resultado que las tiene muy conformes. “Todas nos hemos visto beneficiadas con esto, es un hito histórico para todas las mujeres y específicamente para las cuidadoras, que es lo que yo represento”, comentó. Agregó que “este es un primer gran paso para la visibilización de los cuidados como trabajo, estamos ya corriendo el cerco. Que el Servel lo autorice y acepte estas labores de cuidado, que sean rendidas, ya es un paso para que sean reconocidas como un trabajo, que está dentro de nuestra lucha desde la asociación”. Además, la candidata constituyente de Convergencia Social expresó que “lo que más nos motiva y nos alegra es el tema de que estén considerados los cuidados de las personas dependientes, ya se está hablando de ese cuidado específico, que es el que nosotras hemos manifestado en todas nuestras demandas. Así que es un gran paso para las mujeres y para las mujeres cuidadoras de personas dependientes”. Por otra parte, respecto de las expectativas en el proceso constituyente sobre el tema de los cuidados, Mariela Serey expresó que la meta es que los cuidados se asocien a un derecho. “Nuestra gran bandera de lucha es que quede consagrado el derecho al cuidado en esta nueva Constitución, donde hablamos también de este derecho a recibir cuidados pero a lo largo de todo el ciclo de la vida. Este cuidado específico que realizamos nosotras a estas personas dependientes que, generalmente, son nuestros hijos, hijas, padres que tienen alguna condición, que necesitan de un cuidado de un tercero para tener mejor calidad de vida, debe incluir los cuidados de todo el ciclo vital. Por eso tiene que ser algo independiente de las características de las personas”, señaló. “Lo que también hemos dicho fuerte y claro es el derecho a elegir si realizar los cuidados o no. Y con esto nos referimos a si queremos cuidar o no, porque actualmente es una imposición. El simple hecho de ser mujer, de estar en esa situación no es algo que se converse, es algo extremadamente normalizado dentro de las familias. Eso tiene relación con las oportunidades externas que nos pueda brindar un sistema que, en este momento, es inexistente, con el tema de la corresponsabilidad, también que se involucre la sociedad en general, que se involucre un mercado resguardado y fiscalizado, y un Estado que sea un Estado que realmente cuide, y no subsidiario como estamos acostumbrados”, añadió. En esa línea, Serey aclaró que estas oportunidades externas dicen relación con centros diurnos, escuelas u oportunidades de autonomía, es decir, “que se creen oportunidades para que en el cuidado exista una responsabilidad. Nosotros no queremos toda la responsabilidad en un otro, decimos que es una responsabilidad de todos”, señaló. En tanto, respecto de la campaña realizada y de las conversaciones que se han tenido con los y las ciudadanas respecto del tema de los cuidados y su importancia, Serey comentó que en su despliegue por el distrito 6 ha observado que existe muy poca información respecto del proceso constituyente, así como también ha notado una empatía por la demanda que ella representa con mayor fuerza. “Hay mucha gente que nos dice ‘ah, yo soy cuidadora, o conozco a alguien cercano que vive este problema’, y logran empatizar. Yo creo que con esta candidatura lo que más hemos notado es la capacidad de empatizar con un otro y que el otro se de cuenta que esta es una lucha que tiene mucha relación con justicia social y que es algo que a cualquier persona le puede pasar, en cualquier momento y, lamentablemente, las condiciones actuales no te van a permitir tener una buena calidad de vida”, finalizó.

Este lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se informó que el Servicio Electoral aceptó la solicitud de candidatas de Convergencia Social de rendir gastos por labores de cuidado. En concreto, la institución aceptó que los gastos relacionados con el cuidado de recién nacidos, niños, niñas, adolescentes, personas dependientes y adultos mayores puedan ser considerados como gasto electoral, dado que son dineros que las candidatas deben desembolsar para dedicar tiempo a sus labores de campaña. En conversación con Radio Universidad de Chile, Mariela Serey, dirigenta nacional de Yo Cuido y candidata a constituyente por el Distrito 6, comentó que la solicitud hecha al Servel surge desde las feministas de Convergencia Social y de Abrecaminos, espacio que se creó dentro del partido para aumentar la incidencia política de las mujeres, dando este resultado que las tiene muy conformes. “Todas nos hemos visto beneficiadas con esto, es un hito histórico para todas las mujeres y específicamente para las cuidadoras, que es lo que yo represento”, comentó. Agregó que “este es un primer gran paso para la visibilización de los cuidados como trabajo, estamos ya corriendo el cerco. Que el Servel lo autorice y acepte estas labores de cuidado, que sean rendidas, ya es un paso para que sean reconocidas como un trabajo, que está dentro de nuestra lucha desde la asociación”. Además, la candidata constituyente de Convergencia Social expresó que “lo que más nos motiva y nos alegra es el tema de que estén considerados los cuidados de las personas dependientes, ya se está hablando de ese cuidado específico, que es el que nosotras hemos manifestado en todas nuestras demandas. Así que es un gran paso para las mujeres y para las mujeres cuidadoras de personas dependientes”. Por otra parte, respecto de las expectativas en el proceso constituyente sobre el tema de los cuidados, Mariela Serey expresó que la meta es que los cuidados se asocien a un derecho. “Nuestra gran bandera de lucha es que quede consagrado el derecho al cuidado en esta nueva Constitución, donde hablamos también de este derecho a recibir cuidados pero a lo largo de todo el ciclo de la vida. Este cuidado específico que realizamos nosotras a estas personas dependientes que, generalmente, son nuestros hijos, hijas, padres que tienen alguna condición, que necesitan de un cuidado de un tercero para tener mejor calidad de vida, debe incluir los cuidados de todo el ciclo vital. Por eso tiene que ser algo independiente de las características de las personas”, señaló. “Lo que también hemos dicho fuerte y claro es el derecho a elegir si realizar los cuidados o no. Y con esto nos referimos a si queremos cuidar o no, porque actualmente es una imposición. El simple hecho de ser mujer, de estar en esa situación no es algo que se converse, es algo extremadamente normalizado dentro de las familias. Eso tiene relación con las oportunidades externas que nos pueda brindar un sistema que, en este momento, es inexistente, con el tema de la corresponsabilidad, también que se involucre la sociedad en general, que se involucre un mercado resguardado y fiscalizado, y un Estado que sea un Estado que realmente cuide, y no subsidiario como estamos acostumbrados”, añadió. En esa línea, Serey aclaró que estas oportunidades externas dicen relación con centros diurnos, escuelas u oportunidades de autonomía, es decir, “que se creen oportunidades para que en el cuidado exista una responsabilidad. Nosotros no queremos toda la responsabilidad en un otro, decimos que es una responsabilidad de todos”, señaló. En tanto, respecto de la campaña realizada y de las conversaciones que se han tenido con los y las ciudadanas respecto del tema de los cuidados y su importancia, Serey comentó que en su despliegue por el distrito 6 ha observado que existe muy poca información respecto del proceso constituyente, así como también ha notado una empatía por la demanda que ella representa con mayor fuerza. “Hay mucha gente que nos dice ‘ah, yo soy cuidadora, o conozco a alguien cercano que vive este problema’, y logran empatizar. Yo creo que con esta candidatura lo que más hemos notado es la capacidad de empatizar con un otro y que el otro se de cuenta que esta es una lucha que tiene mucha relación con justicia social y que es algo que a cualquier persona le puede pasar, en cualquier momento y, lamentablemente, las condiciones actuales no te van a permitir tener una buena calidad de vida”, finalizó.