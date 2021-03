Un viaje al mundo a través de la obra artística de Sofia Squadritto

“El dibujo y la pintura me atrajeron porque al momento de trazar una línea, ves inmediatamente lo que va sucediendo”, explica Sofía Squadritto, Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile y Magíster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid.

Sofía es una joven artista plástica que ha realizado varias exposiciones en Chile y en el extranjero, tanto de manera colectiva como individual. “Sobre el dibujo y la pintura, me gusta la idea de ir dejando una huella sobre un soporte”, afirma Sofía, quien a pesar de especializarse como pintora, actualmente se encuentra explorando otros dispositivos artísticos como la fotografía.

“Las artes visuales son una forma de vincularse con el mundo. En ese sentido la Universidad de Chile fue un puente que me ayudó a elaborar -a través de las artes plásticas- lo que pensaba y sentía. En este caso, lo que estoy haciendo como artista es pensar visualmente y proponer imágenes para generar nuevas lecturas sobre temas particulares”, indica.

De acuerdo a Sofía, el arte tiene la particularidad de que a través de la experiencia particular que se comparte, en este caso del artista, se crea una especie de sentimiento colectivo “al que uno trata de llegar”.

A continuación, un viaje a través de su obra y expresión, a través de distintas fotografías:

“La Higa”

“La Higa” es una fotografía que Sofía realizó el 2019. Este gesto -el de poner el dedo pulgar entre el índice y dedo medio- es una amuleto de la península ibérica para ahuyentar el mal de ojo. “No sabía de este amuleto y encontré este significado en un museo. Me llamó mucho la atención este gesto porque es un gesto que hago de manera natural cuando estoy nerviosa o cuando estoy preocupada y cuando me enteré que es una amuleto sentí una resonancia con la ascendencia española de mi familia”, sostiene Sofía. Y agrega: “Este cruce que hago entre mi autobiografía y toda la carga que puede tener este amuleto, la llevé a una especie de foto performática en donde con la ayuda de otra artista me registro realizando este gesto”. Sofía, a través de su obra, también invita a cuestionar la subjetividad de los símbolos. “Cuando expuse esta fotografía, unos amigos colombianos me contaron que en su país este gesto es un insulto. En este sentido, si bien uno tiene algo en la cabeza y se plantea una lectura de una obra. Siempre va a depender de nuestra propia subjetividad”, indica.

“Nazareno”

“A diferencia de la fotografía de “La Higa””, esta fotografía es una imagen que encontré y registré. Me llamó mucho la atención la potencia de la mano conectada a la vela”, señala. “La mano conectada a la vela parece ser un objeto en sí mismo, independiente del cuerpo que lo está portando. Esta fotografía tiene una especie de carga dolorosa porque uno piensa en el calor que pudo haber tomado esta vela aparte de esta cera”.

“Cartas”

“En esta fotografía, uno tiene la sensación de que está viendo un objeto en específico, pero uno no puede estar completamente seguro de qué. Pareciera ser una especie de pañuelo o carta, y el material con el que se está realizado no es tan nítido. Esto está realizado con una pieza de porcelana que doblé y registré bajo el nombre de “Cartas”. Esta es otra forma de presentar ese trabajo de porcelana que es fusionando distintos niveles de blanco. Con “Cartas” busco ampliar las lecturas de lo que estamos viendo”, sostiene Sofía.

“Cielo”

Dentro de la práctica artística de Sofía, está el hábito de recoger elementos de la basura. En este caso, la artista encontró un techo con polvo, arena y vidrios rotos. La artista miró estos elementos y descubrió “una densidad o una especie de símil con lo que hay en el cielo”, indica. En esta fotografía la artista propone a través de algo insignificante y no intervenido -pues lo único que interviene ahí es su ojo a través de la fotografía- pensar y reflexionar en algo que está lejano e inaccesible a nosotros como lo es el cielo y el cosmos.