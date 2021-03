03ae12ab66

Nacional Gobierno gana la batalla: Senado aprueba la extensión del Estado de Catástrofe La extensión propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo ha generado varias críticas por parte de un sector importante de la oposición, pues se ha asociado el Estado de Excepción con el conflicto en La Araucanía. Diario Uchile Miércoles 10 de marzo 2021 20:50 hrs.

Por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, el Senado aprobó el Estado de excepción solicitado por el Presidente Sebastián Piñera a raíz de la crisis sanitaria que vive el país producto del coronavirus. La extensión propuesta por el Ejecutivo -por 90 días- y aprobada por el Legislativo ha generado varias críticas por parte de un sector importante de la oposición, pues se ha asociado el Estado de Excepción con el conflicto en La Araucanía, donde políticos, empresarios y ciudadanos locales han solicitado la medida para enfrentar el “terrorismo”. Y así lo hizo notar el propio Presidente Piñera cuando anunció que buscaría la extensión de este en el noticiero de Canal 13, pese que después él mismo se retractó y sus ministros debieron dar explicaciones. La sesión de este miércoles en la Cámara Alta no fue la excepción: fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien salió al paso para descartar que el Estado de Excepción sea utilizado para mantener en orden a la región de La Araucanía. También desechó las acusaciones que apuntan a un control social. “Yo quiero descartar categóricamente que se pretenda, por esta vía, controlar el orden público y menos todavía hacer ingeniería social como ayer oímos en algunas ocasiones. Se ha dicho también que este Estado de excepción traería bajo la manga asuntos relacionados con la situación que se vive en La Araucanía, yo quiero descartarlo, lo que se ha dicho es algo distinto, se ha dicho que fruto del manejo del Estado de excepción pueden ocurrir situaciones de flagrancia que, siendo distintas a la pandemia, puedan devenir en situaciones que pueden constituir delito, pero eso es una cosa distinta”. Por su parte, los senadores opositores, en su mayoría, respaldaron la solicitud del Gobierno, aunque con reparos. Por ejemplo, Carlos Montes (PS) justificó su apoyo basado en la opinión del Colegio Médico de no aflojar las medidas, también haciendo un llamado a sus colegas para que asuman un rol fiscalizador para con el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y las policías. “Aunque resulte poco popular, y aunque el gobierno no ha realizado una real rendición de cuenta que permita tomar una decisión informada, lo concreto es que el Colegio Médico y los especialistas han sugerido que debe mantenerse el Estado de catástrofe. Corresponde mantener una posición fiscalizadora que obligue al gobierno a cumplir la ley, porque en muchos aspectos no ha cumplido la ley de entregar información oportunamente para poder analizar cualitativamente lo que está ocurriendo, y cualquier exceso, ya sea en la movilización de las Fuerzas Armadas, ya sea en la movilización de las policías, debemos reaccionar, ojalá todos, no solo los que seamos de oposición”. De igual manera, la senadora DC y pre candidata presidencial, Ximena Rincón, votó favorablemente a la extensión del Estado de catástrofe, aunque recalcando lo que, según ella, ha sido un mal manejo por parte del Gobierno en cuanto a la pandemia. “Obviamente no podemos negar la solicitud del Presidente de la República, pero el Gobierno está al debe en materia de gobernanza, en materia de cuenta a la Nación y en materia de manejo de la pandemia, y no me estoy refiriendo a la vacuna donde claramente lo ha hecho bien, sino que a la situación de estrés económica, social y médica en la que ha puesto a la ciudadanía. Voy a respaldar (la solicitud del Ejecutivo)”. En general, los votos opositores que permitieron la aprobación de la extensión del Estado de catástrofe fueron entregados de mala manera, lo que se acentuó con la ausencia el ministro de Salud, Enrique Paris, y de su par de Interior Rodrigo Delgado, autoridades que debían explicar las razones de la solicitud de La Moneda. Más allá de de la molestia de los parlamentarios, la medida -que permite el polémico Toque de queda- fue aprobada y ahora debe volver a la Sala de la Cámara de Diputados.

