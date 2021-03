ece90d6b78

Derechos Humanos Patricia Muñoz: “El límite ético del ejercicio profesional no puede ser soslayado por el rating” La defensora de la niñez se refirió al oficio que presentó ante el Consejo Nacional de Televisión donde denuncia la cobertura realizada por diferentes canales de televisión a la desaparición y posterior hallazgo de un niño de 3 años en Arauco. Diario Uchile Miércoles 10 de marzo 2021 10:07 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, criticó la cobertura mediática que se dio al caso de la desaparición y posterior hallazgo del niño de 3 años T.E.B.G. en la comuna de Arauco. Durante la jornada de este martes, la Defensoría de la Niñez envió un oficio al Consejo Nacional de Televisión con una denuncia respecto de este hecho, particularmente del rol que jugaron las señales: Canal 13, Mega, Chilevisión y TVN. En ese sentido, la abogada señaló que “seguimos observando que los medios de comunicación no tienen cambios estructurales respecto del abordaje de estas materias. Lo que uno observa es una resistencia evidente a renunciar al rating poniendo esto por sobre los derechos de las personas”. La defensora de la niñez recordó lo sucedido con Nabila Riffo y la forma en que se vulneró su intimidad por parte de algunos medios de comunicación “recordemos que en ese caso un matinal exhibió una pericia sexológica, vulnerando toda intimidad y, lamentablemente, eso se ha visto nuevamente en el caso de T.E.B.G. que siempre ha estado teñido de este morbo que cuesta imaginar que una persona que estudia cinco años una profesión tan relevante para la sociedad como el periodismo, no tenga el dilema ético de respetar la intimidad”. Siguiendo ese punto, Patricia Muñoz, criticó la escasa formación en Derechos Humanos que se registra, no solo en periodismo, sino que en todas las carreras profesionales “uno confía que el desarrollo de una carrera tan relevante tenga como eje central los conceptos éticos y el respeto de los derechos de las personas involucradas en lo que se conoce como noticias, eso es una deficiencia pero no solo del periodismo, sino que en general en las carreras universitarias existe un déficit respecto de la formación en Derechos Humanos”. Por lo mismo, la defensora de la niñez afirmó que “he pedido a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión una reunión para ver que esto se pueda resolver de una manera que tenga consecuencias importantes, no solo para los involucrados, sino que para toda la ciudadanía. Esto no significa que estemos en contra del derecho a informarse, sino que debe existir la claridad que se respeten los derechos de las personas que son noticia”. Patricia Muñoz se refirió también al aprovechamiento que existe por parte de los medios respecto de las carencias socio económicas o educacionales de las personas que son víctimas de este tipo de situaciones “lo que ocurre con esa persona es que ni siquiera sabe que tiene el derecho a no hablar, que hay un elemento vinculado con su intimidad que puede ser protegido y que el hecho de exponerse puede causar algo nocivo para su caso“. La abogada también se refirió al rol que jugó el Ministerio Público en el caso de T.E.B.G. “solicité un sumario administrativo al Fiscal Nacional en contra del Fiscal de Arauco por la violación que se dio al secreto de la información que él mismo había establecido. El respeto de la dignidad y la honra de las personas nos cabe a todos, pero hay cargos donde esta responsabilidad es una obligación constitucional como es el caso del Ministerio Público”. En esa línea, Patricia Muñoz finalizó afirmando que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites y, por lo tanto, la noticia no puede estar por sobre esos derechos (…) El punto es que el límite ético del ejercicio profesional no puede ser soslayado por los intereses asociados al rating, a la sintonía y a ganarle al canal o al medio de al lado”. Foto: Agencia Uno.

