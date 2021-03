29864a6a1d

f84dbd27f9

Derechos Humanos Paulina Acevedo: “El actuar de las policías tiene una forma y una dimensión dictatorial” La periodista y defensora de los Derechos Humanos fue detenida mientras cubría el retiro de la estatua del General Baquedano en Plaza Italia. Posteriormente, su caso fue sobreseído luego de estar alrededor de 14 horas detenida. Claudio Medrano Sábado 13 de marzo 2021 16:16 hrs.

La noche de este jueves, la periodista del Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo, fue detenida mientras cumplía su trabajo al registrar los trabajos de remoción de la estatua al General Baquedano en el sector de Plaza Italia. Fue mientras realizaba esa labor que fue detenida junto a otras personas (incluido su hijo) en un procedimiento que evidenció muchas irregularidades. De acuerdo al relato de Paulina Acevedo, al momento de ser detenida “pedí el ejercicio de mis derechos en todo momento, pedí conocer el motivo de mi detención y también el de mi hijo, no me comunicaron el motivo de mi detención y la única explicación que se nos daba era que el procedimiento había sido ordenado por otra persona y que ellos desconocían el motivo, por lo mismo, les hice ver que ésta era una detención arbitraria, eventualmente ilegal y que debían dejarnos en libertad”. La integrante del Observatorio Ciudadano agregó que “a eso de las 6 de la mañana me comunican que mi detención se justifica por supuestamente infringir el artículo 318, relacionado con la situación sanitaria y el 216 que era oponerme a la detención, lo que me sorprendió porque los videos muestran que no me opuse a mi detención, ni tampoco a la de mi hijo. Por suerte él pudo salir en la madrugada porque la única infracción que le señalaron era sanitaria y por romper el toque de queda”. La periodista además criticó las condiciones en las cuáles se llevó a cabo su detención, sin respeto de los protocolos mínimos para evitar contagios por Covid-19 “hubo un momento en que éramos 36 personas a bordo de un furgón cuando estamos en instancias de Covid-19 donde es necesario mantener distancia entre las personas (…) Debo señalar que en ningún momento fui objeto de golpes o maltrato, pero hay que dejar en claro que el trato general a los detenidos es bastante denigrante”. Pese a que terminó siendo sobreseída, la periodista señala que dejó en claro ante el magistrado que “el sobreseimiento no sobresee las más de 14 horas que estuve encerrada y que voy a deducir tanto las acciones administrativas como jurídicas para que se sancione a los funcionarios que cometieron esta ilegalidad e irregularidad“. Respecto de la repetición de sucesos similares en contra de comunicadores en el contexto de manifestaciones sociales, Paulina Acevedo señaló que “esto ha sido una constante no solo desde el estallido social, sino que desde antes. He visto como defensora y comunicadora desde las movilizaciones estudiantiles que el registro de la vulneración de derechos siempre ha sido algo que las fuerzas policiales han atacado”. En esa línea, la periodista agregó que “algo que una ve, por esa misma información que circula, pero que ha sistematizado muy bien el Observatorio por los Derechos de la Comunicación, es que esto ha ido en aumento (…) Esta dimensión nos muestra que la forma de actuar de las policías tiene, más bien, una forma y una dimensión dictatorial y que cada vez avanza a operar con mayor brutalidad”. Paulina Acevedo, que además es candidata a constituyente por el distrito 10, se refirió a cómo este proceso puede cambiar esta realidad, en ese sentido, sostiene que “el proceso constituyente nos abre la posibilidad del cambio de una constitución anacrónica y muy limitada en cuanto a los derechos que reconoce (…) Alguna vez, que se alegó frente al Consejo Nacional de Televisión que los canales no estaban cubriendo, en ese momento, una extensa huelga de hambre de presos políticos mapuche, el argumento que dieron fue que la Constitución, en ningún momento, garantizaba el derecho a estar informado y eso es efectivo”. En esa línea la periodista agregó que “necesitamos en la nueva Constitución que todas las obligaciones internacionales que hoy Chile tiene y que se deduce de los tratados que ha firmado, queden reflejados en la Constitución y ahí no solo hablamos de derecho a la comunicación, sino que de los derechos en educación, en salud, pensiones dignas, que han estado en el centro de las manifestaciones sociales”. Asimismo, la periodista del Observatorio Ciudadano recalcó que es necesario una reforma profunda de Carabineros “necesitamos una reforma que modifique la legislación que rige el actuar de las policías, necesitamos nuevas disposiciones para su funcionamiento, evaluar los requisitos que se exigen y las pruebas que se realizan a aquellas personas que acceden a ser funcionarios de Carabineros”. Paulina Acevedo agrega que “hay que generar mecanismos administrativos y de sanción interna para aquellos hechos que tienden a señalarse como aislados o individuales pero que hemos visto su sistematicidad (…) Pero la reforma con todas estas dimensiones no es nada sino pensamos el rol que debe cumplir la policía en un estado democrático y esa es una discusión más amplia que se debe dar en paralelo a esta reforma”. Finalmente, la candidata a constituyente por el distrito 10, hizo un llamado a informarse respecto de los derechos ciudadanos y su aplicación “un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde, así que invito a todos a conocer sus derechos, ejercerlos, porque si son detenidos también deben hacer valer sus derechos. Si están envueltos en algún tipo de situación irregular denuncien, eso nos permitirá saber que estamos ante un problema grave, porque para parar ese maltrato hay que denunciar y accionar frente a él”.

La noche de este jueves, la periodista del Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo, fue detenida mientras cumplía su trabajo al registrar los trabajos de remoción de la estatua al General Baquedano en el sector de Plaza Italia. Fue mientras realizaba esa labor que fue detenida junto a otras personas (incluido su hijo) en un procedimiento que evidenció muchas irregularidades. De acuerdo al relato de Paulina Acevedo, al momento de ser detenida “pedí el ejercicio de mis derechos en todo momento, pedí conocer el motivo de mi detención y también el de mi hijo, no me comunicaron el motivo de mi detención y la única explicación que se nos daba era que el procedimiento había sido ordenado por otra persona y que ellos desconocían el motivo, por lo mismo, les hice ver que ésta era una detención arbitraria, eventualmente ilegal y que debían dejarnos en libertad”. La integrante del Observatorio Ciudadano agregó que “a eso de las 6 de la mañana me comunican que mi detención se justifica por supuestamente infringir el artículo 318, relacionado con la situación sanitaria y el 216 que era oponerme a la detención, lo que me sorprendió porque los videos muestran que no me opuse a mi detención, ni tampoco a la de mi hijo. Por suerte él pudo salir en la madrugada porque la única infracción que le señalaron era sanitaria y por romper el toque de queda”. La periodista además criticó las condiciones en las cuáles se llevó a cabo su detención, sin respeto de los protocolos mínimos para evitar contagios por Covid-19 “hubo un momento en que éramos 36 personas a bordo de un furgón cuando estamos en instancias de Covid-19 donde es necesario mantener distancia entre las personas (…) Debo señalar que en ningún momento fui objeto de golpes o maltrato, pero hay que dejar en claro que el trato general a los detenidos es bastante denigrante”. Pese a que terminó siendo sobreseída, la periodista señala que dejó en claro ante el magistrado que “el sobreseimiento no sobresee las más de 14 horas que estuve encerrada y que voy a deducir tanto las acciones administrativas como jurídicas para que se sancione a los funcionarios que cometieron esta ilegalidad e irregularidad“. Respecto de la repetición de sucesos similares en contra de comunicadores en el contexto de manifestaciones sociales, Paulina Acevedo señaló que “esto ha sido una constante no solo desde el estallido social, sino que desde antes. He visto como defensora y comunicadora desde las movilizaciones estudiantiles que el registro de la vulneración de derechos siempre ha sido algo que las fuerzas policiales han atacado”. En esa línea, la periodista agregó que “algo que una ve, por esa misma información que circula, pero que ha sistematizado muy bien el Observatorio por los Derechos de la Comunicación, es que esto ha ido en aumento (…) Esta dimensión nos muestra que la forma de actuar de las policías tiene, más bien, una forma y una dimensión dictatorial y que cada vez avanza a operar con mayor brutalidad”. Paulina Acevedo, que además es candidata a constituyente por el distrito 10, se refirió a cómo este proceso puede cambiar esta realidad, en ese sentido, sostiene que “el proceso constituyente nos abre la posibilidad del cambio de una constitución anacrónica y muy limitada en cuanto a los derechos que reconoce (…) Alguna vez, que se alegó frente al Consejo Nacional de Televisión que los canales no estaban cubriendo, en ese momento, una extensa huelga de hambre de presos políticos mapuche, el argumento que dieron fue que la Constitución, en ningún momento, garantizaba el derecho a estar informado y eso es efectivo”. En esa línea la periodista agregó que “necesitamos en la nueva Constitución que todas las obligaciones internacionales que hoy Chile tiene y que se deduce de los tratados que ha firmado, queden reflejados en la Constitución y ahí no solo hablamos de derecho a la comunicación, sino que de los derechos en educación, en salud, pensiones dignas, que han estado en el centro de las manifestaciones sociales”. Asimismo, la periodista del Observatorio Ciudadano recalcó que es necesario una reforma profunda de Carabineros “necesitamos una reforma que modifique la legislación que rige el actuar de las policías, necesitamos nuevas disposiciones para su funcionamiento, evaluar los requisitos que se exigen y las pruebas que se realizan a aquellas personas que acceden a ser funcionarios de Carabineros”. Paulina Acevedo agrega que “hay que generar mecanismos administrativos y de sanción interna para aquellos hechos que tienden a señalarse como aislados o individuales pero que hemos visto su sistematicidad (…) Pero la reforma con todas estas dimensiones no es nada sino pensamos el rol que debe cumplir la policía en un estado democrático y esa es una discusión más amplia que se debe dar en paralelo a esta reforma”. Finalmente, la candidata a constituyente por el distrito 10, hizo un llamado a informarse respecto de los derechos ciudadanos y su aplicación “un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde, así que invito a todos a conocer sus derechos, ejercerlos, porque si son detenidos también deben hacer valer sus derechos. Si están envueltos en algún tipo de situación irregular denuncien, eso nos permitirá saber que estamos ante un problema grave, porque para parar ese maltrato hay que denunciar y accionar frente a él”.