Nacional Ministro Bellolio y salida de Cristián Barra: sus dichos “no representan al Gobierno” El ministro vocero de Gobierno dio por superada la controversia, aclarando que las declaraciones de Cristian Barra "no fueron visadas ni conversadas con el ministro del Interior". Diario Uchile Lunes 15 de marzo 2021 11:12 hrs.

Esta mañana el ministro vocero de Gobierno Jaime Bellolio, se refirió a la salida del ahora ex delegado presidencial para la macrozona sur, Cristian Barra. Esto, luego de una entrevista en la que el ex funcionario declaró que las Fuerzas Armadas en la Región de La Araucanía, “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”. Al respecto, el portavoz de La Moneda aseguró que los dichos emitidos por Barra no representan al Ejecutivo, señalando que “valoramos profundamente lo que han hecho las Fuerzas Armadas”. En entrevista con Radio Agricultura el secretario de Estado dijo que “Cristián Barra tenía una tarea que era dificilísima, él era parte de un equipo, de una unidad coordinadora, algunos dicen que era delegado presidencial, no, unidad coordinadora, dentro de la cual hay un equipo que es muy potente, y que se coordina con Gobierno Interior, con las policías, con la Fiscalía y las víctimas y ellos siguen trabajando”. Asimismo, la autoridad manifestó que en la entrevista “había una serie de frases y otros comentarios que no parecen atendibles, que no representan lo que el Gobierno opina al respecto, y por lo mismo es que él puso su cargo a disposición y ya no forma parte de esa unidad coordinadora en materia de la macrozona sur”. Bellolio indicó además que “creemos que ha habido una voluntad y una ayuda muy importante de parte de las Fuerzas Armadas durante todo el Estado de Catástrofe y así ha sido demostrado durante todo el año 2020, en los trabajos que han hecho en materia de control de la pandemia, así como también lo que ocurrió en Colchane gracias al decreto 265 donde las Fuerzas Armadas también prestan una ayuda logística”. En esa linea, el titular de la Segegob indicó que “esa controversia la damos por superada completamente, porque sí valoramos profundamente lo que han hecho las Fuerzas Armadas durante todo este año ayudando a los ciudadanos de Chile(…)Sus declaraciones no fueron visadas y ni conversadas con el ministro del Interior, esa es una de las razones también por las cuáles él deja de ser el encargado, presenta su renuncia, da cuenta de que esto genera un conflicto que por supuesto no era lo que se estaba buscando originalmente en la entrevista y nosotros queremos pasar adelante, porque la verdad es que en La Araucanía se están haciendo muchas cosas, y se ha ido avanzando en unas que son claves y otras que todavía nos falta”, sostuvo.

