Nacional “Pasó una luz roja”: tras fallo de la Suprema, requirentes insisten en el proselitismo político de Patricia Muñoz Aunque el requerimiento en contra de la defensora de la Niñez fue rechazado casi por unanimidad, para el diputado RN, Tomás Fuentes, la contraparte sí reconoció el error de Muñoz, por lo que advirtió que “no podrá hacerlo por segunda vez”. Eduardo Andrade Lunes 15 de marzo 2021 21:03 hrs. Corte Suprema rechaza remoción de Patricia Muñoz como Defensora de la Niñez

Solo faltó la venia de uno de los ministros de la Corte Suprema para alcanzar la unanimidad del fallo. De todas formas, el Máximo Tribunal determinó este lunes desestimar el pedido de 52 parlamentarios de Chile Vamos para destituir del cargo de defensora de la Niñez a Patricia Muñoz. Como se recuerda, en diciembre de 2021, en el marco de una campaña comunicacional de dicho organismo, se difundió un vídeo musical que fue acusado de proselitismo político y apología a la infracción de la ley, debido a que aludía a las evasiones de Metro ocurridas en el marco del estallido social. Muñoz, según aseguró en medio de los alegatos el abogado demandante, Federico Iglesias, fue la encargada de la aprobación de este material, sin tomar en consideración derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, además de ser una incitación directa a la violencia. “Lo que hizo la defensora de la Niñez fue supervisar un vídeo, aprobarlo y validarlo en múltiples ocasiones, y teniendo tiempo para revisarlo, lo que hace es un llamado a los ciudadanos a infringir la normativa legal. En particular, la defensora incurrió en negligencias en contra del artículo 14 de la Convención de los Niños, y el artículo 4 de la Ley 21067, en la cual se establece el derecho y el deber de respetar la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, argumentó Iglesias. Sin embargo, esta postura no resultó ser suficiente para convencer a los integrantes de la Corte, puesto que, según detalló el abogado defensor de Patricia Muñoz, Luis Cordero Vega, el requerimiento solo apelaba a opiniones sobre el manejo de la Defensoría de la Niñez, más no a pruebas que incluso fueron solicitadas en diversas ocasiones por el propio tribunal. “Aunque cueste creerlo, quienes solicitan la remoción no han aportado un medio de prueba que sostenga sus imputaciones. Ingresaron el requerimiento el 16 de diciembre, lo rectificaron el 21 de diciembre y no aportaron prueba alguna, salvo los documentos que sostienen lo del vídeo. Ni aun cuando se abrió el término probatorio autorizado por este pleno, tenemos palabras, rectificaciones, interpretaciones y su sesgo”, manifestó el abogado. En tanto, en representación de las y los parlamentarios requirentes, el diputado RN, Tomás Fuentes, se pronunció sobre lo determinado por la Suprema, asegurando que, si bien aceptan el fallo, insisten en que Muñoz incurrió en proselitismo político, y que incluso esto fue reconocido por su propia defensa. “Si bien no se acogió nuestro requerimiento, la defensa de Patricia Muñoz argumentó que se trataría de un vídeo dirigido principalmente a adolescentes y no para niños, lo que nos da la razón y reconoce que cometió error. Independiente de esto, la Corte Suprema consideró que ella puede seguir al mando de la institución, y si bien creemos que es un peligro, tenemos la tranquilidad de que sabe que se pasó una luz roja haciendo proselitismo político pero que no podrá hacerlo por segunda vez”, aclaró el diputado. Sobre este tema, a través de sus redes sociales, la propia Patricia Muñoz indicó que “enfrenta dicha decisión con serenidad y valorando la posibilidad de seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”. Asimismo, hay que recordar que la abogada también recibió apoyo de distintos parlamentarios de la oposición, así como del propio presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Luis Pedernera. Ante fallo d Excelentísima Corte Suprema, q rechazó la solicitud de remoción en mi contra, y a la espera d su contenido, enfrento dicha decisión con serenidad, valorando la posibilidad de seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes q viven en Chile! https://t.co/HdQazRKmaO — Patty Muñoz García (@Pa__tty) March 15, 2021

