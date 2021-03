1b545376ed

0d4081168f

Cultura Respeto en Escena: la red que busca denunciar los abusos en la industria audiovisual La organización fue lanzada por un grupo de actrices y realizadoras latinoamericanas. Por medio de esta instancia, las artistas buscan crear un código de ética para el gremio así como un sistema de asesoramiento jurídico y psicológico para las víctimas de abusos. Abril Becerra Lunes 15 de marzo 2021 19:08 hrs.

A partir del lanzamiento de #MeToo Brasil, la documentalista Luciana Sérvulo inició un largo camino en el que rememoró las situaciones de violencia de género experimentadas en el ejercicio de su labor. Ese hecho la llevó, posteriormente, a convocar a distintas actrices y realizadoras latinoamericanas con el ejercicio de crear una red capaz de denunciar la violencia psicológica existente en la industria audiovisual. De esa manera, la instancia, que fue presentada bajo el nombre Respeto en Escena, convocó a artistas de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Nicaragua. Al principio sólo 14 intérpretes se sumaron al colectivo, no obstante, el llamado de Sérvulo caló fuerte y rápidamente se sumaron más de 100 personalidades, entre ellas las actrices nacionales, Andrea Gutiérrez, Romina Urbina, Mariana Loyola y la Red de Actrices de Chile (RACh). “Respeto en Escena busca instalar el debate, la reflexión, la visibilización colectiva, de la violencia psicológica en nuestros espacios de trabajo (…). Las relaciones asimétricas de poder son el combustible fundamental para que la violencia de género opere y, en este sentido, comienza un entramado de violencia”, comentó Andrea Gutiérrez, integrante de la red y ex presidenta de Sidarte. Andrea Gutiérrez señaló que es “tremendamente importante” instalar el tema de la violencia psicológica en el audiovisual, ya que actualmente existen muy pocas instancias para denunciar los abusos que se dan en este contexto. Sin ir más lejos, comentó que es la sociedad civil la que ha liderado las discusiones frente a estos problemas: “Ahora tenemos esta articulación regional, que también tiene como propósito generar herramientas que podamos usar en todos nuestros países. El problema con el que nos encontramos siempre es socializar esto y que sea utilizado en los espacios donde desarrollamos nuestro trabajo teatral”. “Este es un trabajo urgente. El Ministerio jamás ha tenido una perspectiva de género. Entonces, tenemos herramientas aún tremendamente segregadoras como el perfil cultura, donde tienes que elegir entre hombre y mujer, pese a que se han hecho solicitudes de incorporación de personas que se identifican con otras categorías”, añadió la también candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Según indicó Gutiérrez, en la industria audiovisual existen prácticas que develan la violencia psicológica a la que constantemente son sometidas las actrices. Muchas de estas situaciones se dan incluso en la etapa de formación y durante el periodo de desarrollo profesional: “Hasta hace muy poco los exámenes de admisión a las escuelas de teatro eran en traje de baño, donde se opina de tu cuerpo, su forma, si es adecuado o no para tu carrera. Existen frases que son comunes, por ejemplo, ‘’¿con este cuerpo quieres ser actriz?, con ese cuerpo no vas a llegar a ningún lado, no vas a poder hacer carrera’. La opinión violenta sobre el cuerpo de las actrices es permanente”. “También hay que entender un aspecto del régimen laboral que tienen las actrices: somos personas que estamos permanentemente buscando trabajo, porque nos desarrollamos en proyectos de corta duración. Esto te pone en un espacio donde se generan violencias, donde quien tiene el poder de entregarte ese trabajo tiende a ser coercitivo y a poner condicionantes como ‘nos tomamos un café y te hablo del proyecto’, ‘ven a mi casa y te hablo del proyecto’”, explicó la actriz, quien también trabajó en una investigación sobre violencia de género contra actrices y escritoras en 2020. Desde la red Respeto en Escena también buscan generar un sistema de asesoramiento jurídico y psicológico para las víctimas de abusos así como un Código de Ética común para el sector. Según Andrea Gutiérrez, es importante que este marco considere temas como las prácticas pedagógicas y la revisión de aquellos espacios “grises” donde se desenvuelven las artistas. Uno de ellos es el momento previo a la contratación: “Tenemos que hacer un esfuerzo para formalizar esos espacios como los casting, las audiciones, esos espacios en los que uno está tratando de acceder a un empleo. Después están las normas de trabajo en los espacios teatrales”, concluyó la actriz.

A partir del lanzamiento de #MeToo Brasil, la documentalista Luciana Sérvulo inició un largo camino en el que rememoró las situaciones de violencia de género experimentadas en el ejercicio de su labor. Ese hecho la llevó, posteriormente, a convocar a distintas actrices y realizadoras latinoamericanas con el ejercicio de crear una red capaz de denunciar la violencia psicológica existente en la industria audiovisual. De esa manera, la instancia, que fue presentada bajo el nombre Respeto en Escena, convocó a artistas de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Nicaragua. Al principio sólo 14 intérpretes se sumaron al colectivo, no obstante, el llamado de Sérvulo caló fuerte y rápidamente se sumaron más de 100 personalidades, entre ellas las actrices nacionales, Andrea Gutiérrez, Romina Urbina, Mariana Loyola y la Red de Actrices de Chile (RACh). “Respeto en Escena busca instalar el debate, la reflexión, la visibilización colectiva, de la violencia psicológica en nuestros espacios de trabajo (…). Las relaciones asimétricas de poder son el combustible fundamental para que la violencia de género opere y, en este sentido, comienza un entramado de violencia”, comentó Andrea Gutiérrez, integrante de la red y ex presidenta de Sidarte. Andrea Gutiérrez señaló que es “tremendamente importante” instalar el tema de la violencia psicológica en el audiovisual, ya que actualmente existen muy pocas instancias para denunciar los abusos que se dan en este contexto. Sin ir más lejos, comentó que es la sociedad civil la que ha liderado las discusiones frente a estos problemas: “Ahora tenemos esta articulación regional, que también tiene como propósito generar herramientas que podamos usar en todos nuestros países. El problema con el que nos encontramos siempre es socializar esto y que sea utilizado en los espacios donde desarrollamos nuestro trabajo teatral”. “Este es un trabajo urgente. El Ministerio jamás ha tenido una perspectiva de género. Entonces, tenemos herramientas aún tremendamente segregadoras como el perfil cultura, donde tienes que elegir entre hombre y mujer, pese a que se han hecho solicitudes de incorporación de personas que se identifican con otras categorías”, añadió la también candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Según indicó Gutiérrez, en la industria audiovisual existen prácticas que develan la violencia psicológica a la que constantemente son sometidas las actrices. Muchas de estas situaciones se dan incluso en la etapa de formación y durante el periodo de desarrollo profesional: “Hasta hace muy poco los exámenes de admisión a las escuelas de teatro eran en traje de baño, donde se opina de tu cuerpo, su forma, si es adecuado o no para tu carrera. Existen frases que son comunes, por ejemplo, ‘’¿con este cuerpo quieres ser actriz?, con ese cuerpo no vas a llegar a ningún lado, no vas a poder hacer carrera’. La opinión violenta sobre el cuerpo de las actrices es permanente”. “También hay que entender un aspecto del régimen laboral que tienen las actrices: somos personas que estamos permanentemente buscando trabajo, porque nos desarrollamos en proyectos de corta duración. Esto te pone en un espacio donde se generan violencias, donde quien tiene el poder de entregarte ese trabajo tiende a ser coercitivo y a poner condicionantes como ‘nos tomamos un café y te hablo del proyecto’, ‘ven a mi casa y te hablo del proyecto’”, explicó la actriz, quien también trabajó en una investigación sobre violencia de género contra actrices y escritoras en 2020. Desde la red Respeto en Escena también buscan generar un sistema de asesoramiento jurídico y psicológico para las víctimas de abusos así como un Código de Ética común para el sector. Según Andrea Gutiérrez, es importante que este marco considere temas como las prácticas pedagógicas y la revisión de aquellos espacios “grises” donde se desenvuelven las artistas. Uno de ellos es el momento previo a la contratación: “Tenemos que hacer un esfuerzo para formalizar esos espacios como los casting, las audiciones, esos espacios en los que uno está tratando de acceder a un empleo. Después están las normas de trabajo en los espacios teatrales”, concluyó la actriz.