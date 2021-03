c07a0db920

Covid-19 Confinar o no confinar: El dilema que enfrenta a autoridades y expertos de cara a las elecciones de abril El complejo escenario que atraviesa el país en términos del control de la pandemia no solo ha abierto el debate sobre postergar las elecciones de abril, sino que también ha generado uno respecto de si se debe decretar o no un confinamiento total a nivel nacional. Pese a que expertos y autoridades difieren en la efectividad de la medida, el diagnóstico es el mismo: se deben tomar acciones ahora para evitar un colapso. Tomás González F. Miércoles 17 de marzo 2021 15:17 hrs.

La situación de la pandemia en Chile es crítica. Mientras los casos nuevos bordean los 5 mil diariamente y los activos o contagiantes se acercan a los 32 mil, las Unidades de Paciente Crítico a lo largo del país viven su peor momento, con un 94,6% de la capacidad ocupada. Todo esto, a solo semanas de que se lleven a cabo las elecciones de constituyentes, gobernadores y municipales, el próximo 11 de abril. La cercanía de la fecha y la compleja situación que atraviesa el país han reabierto un debate similar al que enfrentamos hace un año: el de si es necesario postergar las elecciones para evitar un nuevo brote. Pero junto a esto ha surgido otra disyuntiva que tiene que ver con las acciones a tomar para frenar los contagios. En ese sentido, este miércoles la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aseguró que si la ocupación de camas críticas en Chile está por sobre el 95%, se deben tomar medidas, advirtiendo que “sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total”. En conversación con nuestro medio, el secretario nacional del Colmed, Dr. José Miguel Bernucci, explicó la postura del gremio, señalando que, con las cifras actuales, no se puede pensar en realizar las elecciones, por lo que se deben radicalizar las medidas. “Más allá de discutir si las elecciones se van a correr o suspender, deberíamos estar tomando las acciones hoy en día justamente para intentar llegar a ese día con números un poco más tranquilizadores y no con una pandemia en crecimiento“, explicó Bernucci. “Lamentablemente hemos echado de menos esa discusión. O sea, si queremos llegar en dos semanas más con algo mejor, necesitamos tomar las medidas e indefectiblemente van a ser medidas que son más restrictivas, porque no hay otra forma de detener los contagios”, advirtió el secretario nacional del Colegio Médico. El ministro de Salud, Enrique Paris, también se sumó al debate. Horas después de las declaraciones del Colegio Médico, el titular del Minsal cuestionó la eficacia de una cuarentena total y enfatizó en que la situación actual es distinta a la que vivió el país en junio del año pasado. “Nunca hemos pensado que la cuarentena total sea una solución”, sostuvo Paris. Pero en el sector oficialista no descartan la idea. Al menos así lo manifestó el diputado RN e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, quien sostuvo que en esta decisión deben primar los criterios sanitarios por sobre los cálculos electorales. “Si en este caso tanto el Colegio Médico como el Consejo Asesor nos proponen que la mejor medida es adoptar una cuarentena total, ya sea por tres semanas antes de las elecciones del 10 y 11 de abril, yo al menos me voy a sumar a aquello”, indicó Celis. “Yo creo que este tema hay que dejárselo a los técnicos y por cierto que el Colegio Médico, cuando lo propone, no está jugando sino que al contrario. Yo no voy a eludir una responsabilidad por una cuestión política-electoral, me parece que la salud está por sobre la contingencia política“, comentó el parlamentario oficialista. Pero la posición del Colegio Médico es clara. En el gremio mantienen su recomendación del plebiscito 2020 y han llamado a los parlamentarios a evaluar la postergación de las elecciones en un escenario de colapso de la red sanitaria. En ese sentido, han planteado que lo más probable es que, frente a ese escenario, nuestro país se encuentre en un confinamiento total. Sin embargo, en el Consejo Asesor Covid-19 del Gobierno la postura es distinta. En conversación con nuestro medio, la epidemióloga e integrante del Consejo Asesor, María Teresa Valenzuela, explicó que, debido a la fatiga que existe hoy en día en la ciudadanía, se ve muy complejo que se pueda cumplir un aislamiento efectivo, por lo que su llamado es a ser más creativos. “Yo no me imagino paralizar a todo un país, creo que aquí hay que ser creativos en buscar nuevas medidas de solución porque la ciudadanía está con fatiga frente a los encierros y la verdad es que hay un tema de salud mental que también debiera preocuparnos“, sostuvo Valenzuela. “Creo que acá hay que tomar todas las otras medidas, que cada uno tome conciencia y que no se mueva de sus hogares salvo lo mínimo indispensable; pero que no sienta que está encerrado, porque ya las personas están fatigadas frente al encierro”, agregó la integrante del Consejo Asesor Covid-19 del Gobierno. Así las cosas, las próximas dos semanas serán claves para la evaluación de, por una parte, si se decreta un confinamiento a nivel nacional, y por otra, si se deben postergar o no las elecciones de abril. Pero ambos escenarios responden a la misma situación: un aumento significativo de los casos diarios y una alta tasa de ocupación en las UCI. ¿Qué hacer mientras tanto? En eso todos los expertos coinciden: se deben mantener las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

