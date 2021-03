c07a0db920

Nacional Más y mejores ayudas a la brevedad: aumentan presiones para que el Ejecutivo optimice bonos ante crisis de la pandemia Incluso desde el oficialismo han llamado al presidente Sebastián Piñera ha corregir las ayudas anunciadas, generando espacios de menor focalización para que el dinero llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Andrea Bustos C. Miércoles 17 de marzo 2021 19:50 hrs.

Durante las últimas semanas los contagios de COVID-19 han ido en aumento, lo que ha derivado en que nuevas comunas ingresen a cuarentena. Ante ello las presiones para que el Gobierno mejore los bonos y ayudas para la población en medio de la crisis han ido haciéndose cada vez más notorias, especialmente porque en paralelo la oposición espera aprobar un tercer retiro del 10%, por lo que mejores medidas de parte del Ejecutivo podrían frenar esa propuesta. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado socialista Marcos Ilabaca, quien dirige la comisión de Constitución en la que se comenzará a discutir el retiro de fondos desde la próxima semana, señaló que existe una apertura a escuchar los planes paralelos del Gobierno, y que de ser efectivos, esto podría tener efectos en el retiro de fondos. “Estamos absolutamente abiertos a conversar con el Gobierno en búsqueda de lo que en definitiva nos interesa a todos; buscar soluciones que vayan a satisfacer las necesidades económicas urgentes que hoy viven las familias chilenas. Y si el Gobierno es capaz de presentar algún tipo de iniciativa tendiente a satisfacer esa necesidad vamos a estar absolutamente cuadrados en ese sentido”, expresó. Según comentó el parlamentario, el camino por el que se debería avanzar en las propuestas del Gobierno es en ayudas universales y sin letra chica, algo que no cumple la última propuesta entregada: “La medida que debería adoptar el Gobierno sería establecer una renta básica universal de emergencia, que permita a todas las familias enfrentar estos duros momentos”. Si bien el diputado Ilabaca señaló no comprender por qué el Gobierno no ha escuchado las solicitudes de mejorar sus ayudas económicas, expresó que sí hay claridad en que el foco ha estado puesto en ayudar con fuerza a un sector específico de la población. “Creo que este Gobierno es un gobierno de los empresarios de nuestro país, que ha estado generando políticas públicas más orientadas a generar utilidades para los que más tienen, y no se ha puesto en los zapatos de la gente que hoy en las poblaciones está viviendo una grave crisis económica”, expresó. En tanto, sobre el tercer 10% el militante socialista indicó que se están generando diversas conversaciones para que la oposición pueda tomar acuerdos y aprobar el proyecto. Y reconoció que, si bien hay un problema claro por el fallo del Tribunal Constitucional respecto del segundo retiro, trabajarán para buscar las opciones que permitan enfrentar el obstáculo. “Tenemos una complicación y es clara, nítida que pone en riesgo el proyecto y dice relación con el TC, y el fallo que dictó para el segundo retiro, pero recordemos que los fallos de los tribunales tienen un efecto relativo, no sientan jurisprudencia y ese fallo en particular fue votado 5 a 5 con un voto dirimente de su presidenta, cuestionada hoy (…) Esperamos sortear esto, vamos a conversar, dialogar, tenemos un espíritu absolutamente dialogante y esperamos, en definitiva, que encontremos una solución acordada de la manera más transversal posible para ir en ayuda de las familias que tanto lo necesitan”, afirmó el presidente de la comisión de Constitución. Solicitudes desde el oficialismo Los cuestionamientos ante la focalización que mantienen las ayudas del Ejecutivo a más de un año de la llegada del COVID-19 a Chile no solo se han dado desde la oposición. Desde Chile Vamos también han lamentado la postura que ha tomado el Gobierno y han hecho un llamado directo a cambiar de estrategia. Esta semana, los diputados de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, Miguel Mellado y Leonidas Romero solicitaron al Presidente Piñera que se entregue un bono sin restricciones y con requisitos flexibles, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, muchos que hasta ahora no han podido acceder a ayudas a pesar de haber visto afectados sus ingresos. “Lo que se hace es con demasiada focalización, demasiadas cosas se hacen para un millón y medio de personas siendo que el confinamiento es de 8 millones de chilenos. Le pedimos al ministro en privado y en público, le hemos pedido al Presidente que para llegar al final del túnel, a la luz del túnel se necesita un último empuje (…) Ya que en el Senado el ministro de Hacienda expuso dónde se habían gastado esos 12 mil millones de dólares, y quedan 5.700 todavía disponibles, bueno usémolos en un bono real para todos, sin restricciones, de 500 mil pesos cada uno, para que le llegue al resto de la gente y que el bono clase media realmente llegue a la clase media”, señaló el diputado Miguel Mellado a Radio Universidad de Chile. Junto a ello, el parlamentario representante de La Araucanía indicó que si el bono de clase media no cumple los requisitos que se han solicitado, se harán las adecuaciones y se presentarán las indicaciones necesarias en el Congreso para mejorar su cobertura. Respecto de las razones para que las ayudas del Ejecutivo continúen por este camino de focalización, el diputado dijo que es necesario que desde el Gobierno amplíen su mirada y se abran a nuevas ideas, pues si bien en el tema sanitario han hecho una gran labor, es necesario que eso se replique en lo económico. “Yo veo que hay un cambio de ministro de Hacienda, al ministro anterior le costó entrar, pero venía pensando fuera del cajón. Yo creo que el nuevo ministro de Hacienda tiene que salir y pensar con ideas fuera del cajón, porque lo ortodoxos ya está fuera, las medidas ortodoxas no sirven ya. Chile necesita que pensemos fuera, ideas distintas”, expresó. En tanto respecto del tercer retiro, el diputado Mellado – quien votó a favor de los dos retiros anteriores – aseguró que no lo apoya, dado que las normas deben ser respetadas y sobre esta política el Tribunal Constitucional ya se pronunció: “Yo le pediría a los parlamentarios que están empujando esto, donde hay también un tema de campaña política entre medio, que no levanten humo ni fuegos artificiales que al final no van a llegar ninguna parte”. Sin embargo, el militante de Renovación Nacional destacó que el problema es respetar las atribuciones de presentación del proyecto, pues no se opone a la idea de fondo. Por ello expresó que si el Gobierno fuese quien levanta la iniciativa la situación podría ser diferente y evaluarte el apoyo a la iniciativa: “Muchos independientes, pequeños empresarios tuvieron que vivir el año pasado con el retiro del 10 por ciento”, dijo. Además de los llamados parlamentarios, desde otras autoridades políticas también se han generado solicitudes al Gobierno. Así lo hicieron este miércoles alcaldes de diferentes comunas al entregar una carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respecto del IFE transición, cuarentena y tercer retiro. Entre los firmantes están el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, de La Granja, Felipe Delpin, de la Pintana Claudia Pizarro y de Puente Alto, Germán Codina. Según comentaron los alcaldes, ninguna de esas medidas soluciona ni solucionará la crisis que viven las familias actualmente, por lo que proponen que se vuelva a aplicar un IFE para el 80 por ciento más vulnerable “de forma automática, sin letra chica y burocracia, hasta que un 100% de la población esté vacunada”. Además, sugieren que se realice un Plan Clase Media “que beneficie a todas aquellas familias que hoy quedan fuera del IFE, y que sufren los estragos de un desempleo de 2 dígitos y la falta de ingresos”. Respecto de este plan los alcaldes proponen la congelación de la liquidación de hipotecas, la postergación del pago de capital e intereses de cuotas de crédito hipotecario y de consumo con garantía del Estado con tope hasta cierto monto, y también una futura evaluación de la reconversión de las microempresas que no vayan a ser viables. Desde el Gobierno solo se han pronunciado respecto de la solicitud hecha por parlamentarios de Renovación Nacional, acerca de la cual la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, expresó que “nosotros como Ejecutivo hemos tratado de manifestar una total voluntad de diálogo con todas las propuestas que se han planteado que sirvan para entregar alivio a la población”. A ello agregó: “Todo se evalúa y si es que hay mecanismos a través de los cuales se pueden hacer las cosas de mejor manera, por supuesto que estamos abiertos”.

