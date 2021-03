59073063d4

Internacional ‘No vengan’, dice Biden a migrantes que llegan masivamente desde la frontera mexicana El presidente Joe Biden pidió a los migrantes no ir a Estados Unidos, mientras crecen las críticas por el fuerte aumento de la llegada de personas desde la frontera sur, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes. RFI Jueves 18 de marzo 2021 8:39 hrs.

Las incursiones de inmigrantes centro americanos por la frontera sur estadounidense están a punto de llegar al nivel más alto en 20 años. Todo alentado por las dificultades económicas agravadas por la pandemia, los huracanes que devastaron Honduras y el persuasivo mensaje de coyotes que aseguran falsamente a los inmigrantes que la administración Biden es más permisiva. Un aspecto que el mismo presidente Biden ha querido descartar lanzando un mensaje explícito a quien quiera cruzar la frontera. “Puedo decirles claramente que no vengan. Estamos en el proceso de organizarnos, no tomará mucho tiempo. Deben pedir el asilo desde su lugar de origen. Así que no se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad”, declaró el mandatario demócrata. “Estamos en vías de registrar más personas en la frontera sur que en los últimos 20 años”, dijo Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado emitido más temprano este martes. “Esto no es nuevo. Hemos experimentado aumentos de la migración antes, en 2019, en 2014 y antes también. Desde abril de 2020 la cantidad registrada en la frontera sur no ha dejado de aumentar”, indicó el alto funcionario. En febrero fueron arrestadas unas 100.000 personas en la frontera sur -entre ellas 9.457 menores no acompañados-, un aumento del 28% respecto a enero, según las autoridades. Mayorkas dijo que el aumento de la llegada de menores se debe a que se puso fin a la política del gobierno anterior de “expulsar cruelmente a pequeños niños y dejarlos en manos de traficantes”. Por otra parte, Biden también pidió la dimisión del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo si se demuestra su implicación en asedio sexual, como han denunciado distintas mujeres.

