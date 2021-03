d24bca41fa

Política Presidenta de Convergencia Social y candidatura de Gabriel Boric: “Nuestras ideas son radicales y buscan concretar la justicia social” Alondra Arellano fijó la posición ideológica de la candidatura presidencial de Gabriel Boric en un socialismo radical, feminista y democrático y manifestó que su planteamiento es concreto: terminar con el modelo socioeconómico imperante hasta ahora. Claudia Carvajal G. Jueves 18 de marzo 2021 20:19 hrs.

Fue en febrero que el diputado Gabriel Boric cumplió los 35 años, la edad mínima prescrita por la Constitución para postular a la más alta magistratura de nuestro país: la Presidencia de la República y el miércoles por la noche, Convergencia Social que forma parte del Frente Amplio, lo proclamó como su carta a La Moneda en la próxima elección. La mañana de este jueves, desde Magallanes, el ahora candidato presidencial por Convergencia Social explicó las razones de su postulación y cómo ésta es una alternativa desde el movimiento joven entendido desde la perspectiva de las ideas. Además fijó su posición ante la actual administración al afirmar que luego de todo lo ocurrido en el último periodo “el pueblo de Chile no nos perdonaría que continue una administración como la de Sebastián Piñera. Tenemos que estar dispuestos, en función de contenidos, a hablar con todos los que sean necesarios”, abriendo así la puerta a una eventual primaria con la ex Concertación. Para explicar las razones y objetivos que los llevaron a respaldar esa candidatura , la presidenta de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano, conversó con nuestro medio y aseguró que en el centro de esta postulación está el llevar adelante un debate de ideas sobre la dignidad de los habitantes de nuestro territorio. “Junto al Frente Amplio queremos ofrecer a la ciudadanía un camino que busque la dignidad de todos y todas a través de un programa que ponga el feminismo y los derechos sociales como el motor para superar la crisis de la pandemia y el abandono que sufren actualmente millones de hogares en Chile en medio de un escenario complejo. La figura de Gabriel Boric nos hace sentido como partido y valoramos su liderazgo, porque ha sido capaz de poner en la mesa estos temas para que la gente tenga una vida más digna, de tocar estos temas en espacios que han sido hostiles como el Congreso y, a través de eso, ha podido correr el cerco de las políticas públicas”. “Cuando le decimos a los chilenos que confíen en Gabriel como candidato a la Presidencia, le estamos diciendo que es posible tener un gobierno que defienda los valores e ideas de la justicia social, sin temor a intentar una receta diferente a este modelo de abusos”, enfatizó. Consultada sobre los apoyos con los que podría contar esta candidatura presidencial, la dirigenta aseguró que si bien ha habido conversaciones, son las otras colectividades que integran el Frente Amplio las que deben tomar esa decisión autónomamente. “Es necesario dialogar sobre lo que representa tener una candidatura presidencial del Frente Amplio, pues es algo que definimos que existiría hace varios meses. Tanto RD, Comunes, Fuerza Común deben definir su candidatura presidencial y, por otro lado, hemos sostenido conversaciones con el Movimiento Unir, que ya tienen su abanderado (el diputado Marcelo Díaz). Entonces, en el Frente Amplio ya hay dos candidatos y, en ese entendido, hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de nuestros procesos”. En cuanto a la novedad o frescura que podría aportar Gabriel Boric en un posible gobierno encabezado por él, la estudiante de Ciencias Políticas asegura que es fundamental el cambiar la forma de hacer política en nuestro país que es muy adultocentrista. “Cuando los primeros comentarios sobre la candidatura de Gabriel se enfocan en su experiencia y no en las ideas, estamos ante la prueba de eso. A nosotros nos interesa el debate de las ideas y nuestras ideas son radicales y buscan concretar la justicia social. Lo primero, en ese ámbito, es poner fin a Carabineros de Chile y tener una nueva policía para este país, porque los carabineros ya no nos dan seguridad, sino que nos violenta. También queremos una respuesta efectiva y con respeto a los primeros pueblos ya que la militarización de La Araucanía no es una solución, a la vez, queremos avanzar hacia un modelo de Estado cuidador, con un sistema nacional de cuidados con propuestas de reactivación al empleo porque sabemos los duros momentos que han debido enfrentar las familias este periodo de crisis. Por eso, al corto plazo, debemos tener políticas para concretar este sistema nacional de cuidados y con un plan nacional de salud mental, porque hay recursos que el Gobierno no está utilizando de manera eficiente. También, queremos implementar una agenda anti abusos para ponerles fin a los que son cometidos por la banca, las isapres y el sistema mercantil en la educación. Finalmente, queremos cuidar el proceso constituyente, que la gente lo sienta como propio y que la nueva Constitución es efectivamente el consenso social de nuestro país”. Para que Boric realmente pueda estar en una papeleta en noviembre, se requiere de 34 mil firmas sea que compita en una primaria en julio o que vaya directo a la primera vuelta. Convergencia Social cuenta con 10 mil militantes y se encuentra legalizado en 5 regiones del país, por lo tanto deben enfrentar el desafío no menor de reunir 24 mil apoyos más en medio de un rebrote del virus y con medidas sanitarias restrictivas del movimiento. En ese sentido, la presidenta de CS aseguró que se trata de una tarea compleja, pero que existe el convencimiento de tener la capacidad de lograr el objetivo. “Ya contamos con la experiencia de Beatriz Sánchez el 2017 y , además, tuvimos la capacidad de legalizarnos en la RM en plena pandemia, por eso creemos que podemos lograr la meta con el esfuerzo de toda nuestra militancia y el apoyo del FA y también esperamos que se sumen muchas y muchos a la voluntad de hacer carne esta candidatura”. En cuanto a las diferencias entre lo que ofrece Convergencia Social con esta candidatura en relación a las otras que se han levantado hasta ahora, la dirigenta manifestó que su planteamiento es concreto: terminar con el modelo socioeconómico imperante hasta ahora. “Terminar con las AFP, poner fin a los acuerdos trasnacionales que abusan y destruyen nuestro medio ambiente, terminar con el modelo extractivista que no se preocupa de las nuevas generaciones y avanzar hacia un Estado cuidador, protector. También queremos tener una identidad nacional en la que los primeros pueblos sean relevantes y así, confluir en un Estado Plurinacional. Como señalé antes, queremos refundar la institución de Carabineros que tanto daño le ha hecho a nuestra democracia y creo que, si bien estas son cuestiones que no solo hemos planteado nosotros y estamos felices que así sea, son ideas que nosotros hemos ido instalando como FA y han tenido acogida en el escenario político. Queremos una democracia paritaria y feminista con un Estado cuidador que reconozca el trabajo que hacemos las mujeres. Eso, hoy, es mucho más consensuado que lo que era en 2017 cuando lanzamos la candidatura de Beatriz Sánchez, la sociedad ha trabajado para ganar esas demandas y también es por la instalación que han tenido dentro de las instituciones figuras como Gabriel Boric”. Finalmente y consultada por el domicilio político de la candidatura lanzada la mañana de este jueves, Alondra Arellano señaló que se plantean desde un socialismo radical, una apuesta feminista y profundamente democrática. “Si lo ponemos en términos ideológicos y de posicionamiento dentro del espectro es hacia allá adonde apuntamos. Ese es el modelo de sociedad que queremos y para eso podemos mirar a varios otros sistemas, como por ejemplo el Estado Plurinacional de Bolivia, o el sistema educacional de Finlandia. Hay que mirar experiencias y aplicarlas en un Chile que ha sido pionero, por ejemplo, en materia de paridad. Creemos que todas esas ideas innovadoras hay que adaptarlas a nuestro país y tenemos que generar mayorías para ello”, concluyó.

