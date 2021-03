4ea3d4fcd8

Covid-19 Salud Dra. Verónica Iglesias y decretos de cuarentena: “Haría un llamado a la población a un último esfuerzo” La directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile enfatizó en que la situación del país es crítica y se mostró partidaria a decretar cuarentenas más amplias y no por comunas como ha dispuesto el Gobierno. Diario Uchile Viernes 19 de marzo 2021 14:15 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Verónica Iglesias, se refirió al aumento de casos de Covid-19 en el país y a los cambios que se han producido en el plan Paso a Paso. En ese sentido, la doctora Iglesias señaló que “estamos en un momento bien crítico con un número de casos que ha aumentado drásticamente. Yo creo que estamos en un momento en que se debiera pensar en una cuarentena un poco más amplia en la Región Metropolitana. Los indicadores de las últimas semanas respecto del número de camas ocupadas muestra que se ha llegado al 95% y eso es crítico”, recalcó. Respecto de las dudas del Gobierno de decretar cuarentenas más amplias por los perjuicios que provoca en materia económica y de salud mental, la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile señaló que “haría un llamado a un último esfuerzo, entiendo que estamos todos cansado con esta situación, ha sido complejo, tuvimos algunos meses de relajo, pero la verdad es que esta es una carrera que implica no seguir aumentando el número de casos y el tema de la vacunación que avanza, pero aún no es suficiente”. La académica de nuestra casa de estudios, recalcó que “lo más complejo es la capacidad de atender a la población que desarrolla la enfermedad de forma más severa y que seguirá llegando a los centros de atención y ocupando camas UCI. La gente tiene que entender que la cama UCI no es solo eso, esto tiene que ir aparejado de personal sanitario que no es un recurso ilimitado”. La doctora Verónica Iglesias se refirió además a los problemas que han surgido con la trazabilidad, en ese sentido señaló que “efectivamente este tema es un punto débil dentro de todo este proceso. Las personas no están entregando toda la información por diversas razones, muchas veces miedo a no poder trabajar, entonces, todo esto atenta a que se efectivamente se puedan disminuir los contagios. Es un aspecto que no se ha logrado obtener mejores resultados“. Finalmente, la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hizo un llamado a las autoridades a facilitar el proceso de vacunación de los menores de 60 años “es importante que se evalúen todas las alternativas para que la mayor cantidad de personas de este grupo se pueda vacunar. Muchas de ellas no tienen facilidades de ir a un vacunatorio porque están trabajando u otros problemas, por lo mismo es necesario crear las instancias para que las vacunas vayan hacia estas personas y de esta forma garantizar el éxito del proceso”.

