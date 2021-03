4ea3d4fcd8

0c091e72ba

Entrevista Medio Ambiente Nacional Política Proceso Constituyente Sociedad Nathalie Joignant: “Soy la única candidata que viene desde el movimiento social y no desde las cúpulas del poder o de partidos políticos” Nathalie Joignant, candidata a gobernadora por la RM, conversa con Radio y Diario U.chile, sobre las principales temáticas en materia de Feminismo, Cultura, Cambio Climático, participación activa y democrática de la Ciudadanía y la protección del Medio Ambiente. Rocío Olivares Mardones Viernes 19 de marzo 2021 12:08 hrs.

Nathalie Joignant Pacheco es profesora, socioambientalista, feminista y ecofeminista. Nació en Santiago y a lo largo de su vida ha debido transitar por diversas comunas de la capital, como La Cisterna, Providencia, San Miguel y Ñuñoa. Estudió Turismo en el instituto DUOC, licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa y un Magíster en Gestión y Planificación Ambiental, en la Universidad de Chile. Activista por las demandas sociales, enfrenta esta vez un nuevo desafío: la candidatura a la gobernación Metropolitana. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Joignant entregó su mirada sobre los principales desafíos para esta elección, inédita en la historia de nuestro país. ¿Cuáles son sus principales propuestas considerando las particularidades de la Región Metropolitana? Bueno nosotros tenemos un sólido programa que es participativo y que se fundamenta principalmente en siete ejes transversales que son: democracia participativa, salud y cambio climático; región feminista; superación de la pobreza y desigualdad social; descentralización, transparencia y puertas abiertas a la ciudadanía y por último, seguridad, buen vivir e inclusión. La primera medida que vamos a tomar es la de declarar la Región Metropolitana en emergencia climática, ya que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. La pandemia que nosotros estamos viviendo es sólo una muestra y la OMS lo ha dicho con todas sus letras que vendrán más y que además tiene estrecha relación con la destrucción de la naturaleza, es por esto que nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar lo que se viene y para acabar con esta negación y esta inacción que estamos viviendo. Para esto es importante la mantención de las fuentes, revisión completa del sistema hídrico, la reforestación, restauración de ecosistemas en vivienda, que las viviendas vayan alrededor de la idea de lo que es barrio y polos de desarrollo, en donde estén los servicios básicos directos, donde el transporte sea cero emisión. También por supuesto tener más áreas verdes, parques comunitarios, en fin, son un montón de cosas que nosotros podemos hacer para prepararnos y adaptarnos para lo que se viene. play pause Descargar ¿Qué la diferencia de otros y otras candidatas? Me diferencia del resto de los candidatos que soy la única candidata, la única ciudadana que viene desde el movimiento social y no desde las cúpulas del poder o de partidos políticos. Me afilié al Partido Ecologista recientemente, en diciembre debido a la magnitud del cargo y además que el panorama que enfrentamos a nivel climático, nivel mundial, la crisis ambiental que estamos viviendo, va en congruencia con los postulados que tiene este partido político. Pero yo vengo de movimientos sociales, todo mi trabajo está durante más de diez años en las calles tratando de detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, y luchando por el derecho humano y universal al agua, nuestras raíces y nuestras conexiones, nuestra sintonía ha estado directamente con la ciudadanía porque somos parte de la ciudadanía. Esta candidatura a la gobernación por la Región Metropolitana no viene por el interés de dinero, menos todavía porque yo he estado de forma voluntaria trabajando por esto, lo hago por un tema de conciencia. He visto cómo se secó la Laguna Aculeo, cómo el extractivismo y los gobiernos han blindado los distintos proyectos, cómo no se ha cuidado nuestro entorno. play pause Descargar Hay algunas candidaturas que han planteado como uno de sus ejes principales el avanzar hacia una región con perspectiva de género y disminuir sustantivamente la violencia hacia las mujeres. ¿Qué apreciación tiene al respecto? Una ciudad y región feminista no puede ser expresada en ideas aisladas, conlleva seguir evolucionando un cambio cultural donde las mujeres y las minorías sexuales han sido discriminadas y abusadas durante tantos siglos. Las ciudades determinan nuestra forma de vivir. En un marco de ciudad capitalista y patriarcal, esta orientación se ve replicada, esta dicotomía histórica entre lo público y privado. Hoy es nuestro momento de gobernar. Necesitamos crear una ciudad con perspectiva de género y acondicionar el espacio en torno a todas las esferas: comunitaria, personal, productiva y reproductiva y de crianza. Aparte de la paridad real en los equipos de trabajo, hemos pensado un plan participativo desde las bases de la organización feminista y el urbanismo feminista, con apoyo especial a organizaciones territoriales feministas y ecofeministas (canalización de denuncias y recursos judiciales, orientación, fiscalización). Al menos tres centros de acogida por comuna (según número de habitantes o distancia) para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que necesiten con urgencia ser amparadas. Espacios comunitarios: reflexión y debate, más cámaras de televigilancia en red. En resumen, una RM no discriminatoria, en que cada persona pueda utilizar cualquier espacio sin ser o sentirse discriminada y sin miedo. En una entrevista usted afirmó que el ex intendente Claudio Orrego tuvo una actitud condescendiente con Alto Maipo. ¿Mantiene esa postura? ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Porque él asumió la Intendencia de la Región Metropolitana durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, a solo tres meses de que el nefasto Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo comenzará su construcción. Él pertenecía a este conglomerado político, que fue prácticamente vocero de esta iniciativa privada, blindado sucesivamente por los dos gobiernos de Piñera y de la Nueva Mayoría. Orrego se desistió de la apelación presentada contra el fallo que acogió un recurso de protección contra el proyecto Central Hidroeléctrica Alto Maipo en 2016, presentado por quienes nos oponemos a este proyecto, ante la Tercera Sala de la Corte Suprema. El desistimiento, según el escrito, fue por el fin de las labores encomendadas a la Superintendencia del Medio Ambiente para “pesquisar metales” en las aguas del río Maipo, estudio que fue presentado por el director de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchi. Debemos recordar que el proyecto Alto Maipo fue aprobado, además, durante el primer Gobierno de Bachelet en 2009. Claudio pudo ser determinante en exigir a los distintos servicios que hicieran el trabajo, poniendo atención a las distintas denuncias y demandas, haber visibilizado esta situación y el peligro que este proyecto representa para el abastecimiento del agua que alimenta al 80% de los habitantes de la Capital. Uno de los temas que genera más preocupación a nivel regional dice relación con el aumento de la delincuencia, principalmente algunos delitos más violentos ¿Qué aspectos se deben corregir, abordar y cuáles son sus principales propuestas en temas de seguridad? Bueno al hablar de seguridad tenemos que tener claro que no se trata sólo de reacciones frente a la delincuencia, en la que por ejemplo el robo con homicidio aumentó en el año 2020 a un 120% , pese al estado de excepción. Sino que tenemos que tener especial atención en materias de prevención y coordinación, y por supuesto acabar con el tema de la puerta giratoria de los delincuentes, por parte del Ministerio Público o definitivamente la reestructuración de Carabineros que están bastante desatados, o bien tener las herramientas y los protocolos para situaciones de emergencia como, las 18 mil personas desaparecidas desde el 2003 hasta la fecha o los 50 mil expedientes que todavía están abiertos. Pero antes que nada tenemos que decir de nuevo que las y los gobernadores regionales no tenemos competencias en materia de seguridad, de todas manera en esta nueva figura histórica, tiene mucho que decir y hacer en temas de prevención del delito, tanto a corto plazo, como poner iluminación, cámara, sobre todo para que podamos caminar sin miedo las mujeres, las personas de la tercera edad, etcétera. Nosotros entre las propuestas, vamos a crear una unidad especial de denuncia ciudadana anónima, esto ya que las vecinas y los vecinos saben dónde están en los barrios peligrosos, donde operan las mafias, donde están trafican. También vamos a crear un comité regional de seguridad ciudadana en conjunto con la Fiscalía, las policías, los gobiernos locales, la sociedad civil, pues lo que realmente hay que atacar son las bases estructurales de la delincuencia, o sea la inequidad, la marginalidad, hay que pensar en los valores que queremos y qué tipo de sociedad queremos.

Nathalie Joignant Pacheco es profesora, socioambientalista, feminista y ecofeminista. Nació en Santiago y a lo largo de su vida ha debido transitar por diversas comunas de la capital, como La Cisterna, Providencia, San Miguel y Ñuñoa. Estudió Turismo en el instituto DUOC, licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa y un Magíster en Gestión y Planificación Ambiental, en la Universidad de Chile. Activista por las demandas sociales, enfrenta esta vez un nuevo desafío: la candidatura a la gobernación Metropolitana. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Joignant entregó su mirada sobre los principales desafíos para esta elección, inédita en la historia de nuestro país. ¿Cuáles son sus principales propuestas considerando las particularidades de la Región Metropolitana? Bueno nosotros tenemos un sólido programa que es participativo y que se fundamenta principalmente en siete ejes transversales que son: democracia participativa, salud y cambio climático; región feminista; superación de la pobreza y desigualdad social; descentralización, transparencia y puertas abiertas a la ciudadanía y por último, seguridad, buen vivir e inclusión. La primera medida que vamos a tomar es la de declarar la Región Metropolitana en emergencia climática, ya que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. La pandemia que nosotros estamos viviendo es sólo una muestra y la OMS lo ha dicho con todas sus letras que vendrán más y que además tiene estrecha relación con la destrucción de la naturaleza, es por esto que nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar lo que se viene y para acabar con esta negación y esta inacción que estamos viviendo. Para esto es importante la mantención de las fuentes, revisión completa del sistema hídrico, la reforestación, restauración de ecosistemas en vivienda, que las viviendas vayan alrededor de la idea de lo que es barrio y polos de desarrollo, en donde estén los servicios básicos directos, donde el transporte sea cero emisión. También por supuesto tener más áreas verdes, parques comunitarios, en fin, son un montón de cosas que nosotros podemos hacer para prepararnos y adaptarnos para lo que se viene. play pause Descargar ¿Qué la diferencia de otros y otras candidatas? Me diferencia del resto de los candidatos que soy la única candidata, la única ciudadana que viene desde el movimiento social y no desde las cúpulas del poder o de partidos políticos. Me afilié al Partido Ecologista recientemente, en diciembre debido a la magnitud del cargo y además que el panorama que enfrentamos a nivel climático, nivel mundial, la crisis ambiental que estamos viviendo, va en congruencia con los postulados que tiene este partido político. Pero yo vengo de movimientos sociales, todo mi trabajo está durante más de diez años en las calles tratando de detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, y luchando por el derecho humano y universal al agua, nuestras raíces y nuestras conexiones, nuestra sintonía ha estado directamente con la ciudadanía porque somos parte de la ciudadanía. Esta candidatura a la gobernación por la Región Metropolitana no viene por el interés de dinero, menos todavía porque yo he estado de forma voluntaria trabajando por esto, lo hago por un tema de conciencia. He visto cómo se secó la Laguna Aculeo, cómo el extractivismo y los gobiernos han blindado los distintos proyectos, cómo no se ha cuidado nuestro entorno. play pause Descargar Hay algunas candidaturas que han planteado como uno de sus ejes principales el avanzar hacia una región con perspectiva de género y disminuir sustantivamente la violencia hacia las mujeres. ¿Qué apreciación tiene al respecto? Una ciudad y región feminista no puede ser expresada en ideas aisladas, conlleva seguir evolucionando un cambio cultural donde las mujeres y las minorías sexuales han sido discriminadas y abusadas durante tantos siglos. Las ciudades determinan nuestra forma de vivir. En un marco de ciudad capitalista y patriarcal, esta orientación se ve replicada, esta dicotomía histórica entre lo público y privado. Hoy es nuestro momento de gobernar. Necesitamos crear una ciudad con perspectiva de género y acondicionar el espacio en torno a todas las esferas: comunitaria, personal, productiva y reproductiva y de crianza. Aparte de la paridad real en los equipos de trabajo, hemos pensado un plan participativo desde las bases de la organización feminista y el urbanismo feminista, con apoyo especial a organizaciones territoriales feministas y ecofeministas (canalización de denuncias y recursos judiciales, orientación, fiscalización). Al menos tres centros de acogida por comuna (según número de habitantes o distancia) para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que necesiten con urgencia ser amparadas. Espacios comunitarios: reflexión y debate, más cámaras de televigilancia en red. En resumen, una RM no discriminatoria, en que cada persona pueda utilizar cualquier espacio sin ser o sentirse discriminada y sin miedo. En una entrevista usted afirmó que el ex intendente Claudio Orrego tuvo una actitud condescendiente con Alto Maipo. ¿Mantiene esa postura? ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Porque él asumió la Intendencia de la Región Metropolitana durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, a solo tres meses de que el nefasto Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo comenzará su construcción. Él pertenecía a este conglomerado político, que fue prácticamente vocero de esta iniciativa privada, blindado sucesivamente por los dos gobiernos de Piñera y de la Nueva Mayoría. Orrego se desistió de la apelación presentada contra el fallo que acogió un recurso de protección contra el proyecto Central Hidroeléctrica Alto Maipo en 2016, presentado por quienes nos oponemos a este proyecto, ante la Tercera Sala de la Corte Suprema. El desistimiento, según el escrito, fue por el fin de las labores encomendadas a la Superintendencia del Medio Ambiente para “pesquisar metales” en las aguas del río Maipo, estudio que fue presentado por el director de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchi. Debemos recordar que el proyecto Alto Maipo fue aprobado, además, durante el primer Gobierno de Bachelet en 2009. Claudio pudo ser determinante en exigir a los distintos servicios que hicieran el trabajo, poniendo atención a las distintas denuncias y demandas, haber visibilizado esta situación y el peligro que este proyecto representa para el abastecimiento del agua que alimenta al 80% de los habitantes de la Capital. Uno de los temas que genera más preocupación a nivel regional dice relación con el aumento de la delincuencia, principalmente algunos delitos más violentos ¿Qué aspectos se deben corregir, abordar y cuáles son sus principales propuestas en temas de seguridad? Bueno al hablar de seguridad tenemos que tener claro que no se trata sólo de reacciones frente a la delincuencia, en la que por ejemplo el robo con homicidio aumentó en el año 2020 a un 120% , pese al estado de excepción. Sino que tenemos que tener especial atención en materias de prevención y coordinación, y por supuesto acabar con el tema de la puerta giratoria de los delincuentes, por parte del Ministerio Público o definitivamente la reestructuración de Carabineros que están bastante desatados, o bien tener las herramientas y los protocolos para situaciones de emergencia como, las 18 mil personas desaparecidas desde el 2003 hasta la fecha o los 50 mil expedientes que todavía están abiertos. Pero antes que nada tenemos que decir de nuevo que las y los gobernadores regionales no tenemos competencias en materia de seguridad, de todas manera en esta nueva figura histórica, tiene mucho que decir y hacer en temas de prevención del delito, tanto a corto plazo, como poner iluminación, cámara, sobre todo para que podamos caminar sin miedo las mujeres, las personas de la tercera edad, etcétera. Nosotros entre las propuestas, vamos a crear una unidad especial de denuncia ciudadana anónima, esto ya que las vecinas y los vecinos saben dónde están en los barrios peligrosos, donde operan las mafias, donde están trafican. También vamos a crear un comité regional de seguridad ciudadana en conjunto con la Fiscalía, las policías, los gobiernos locales, la sociedad civil, pues lo que realmente hay que atacar son las bases estructurales de la delincuencia, o sea la inequidad, la marginalidad, hay que pensar en los valores que queremos y qué tipo de sociedad queremos.