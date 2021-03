a6ea767ef0

Política Candidato a la Constituyente firma compromiso con la personas con capacidades intelectuales diferentes Pablo Selles, candidato de la lista “Apruebo Dignidad” que compite por un escaño en el distrito 10, firmó un compromiso de seis puntos que busca incluir una serie de garantías para las personas con discapacidad intelectual y sus cuidadores en la Nueva Constitución. La iniciativa fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la inclusión. Diario Uchile Domingo 21 de marzo 2021 15:58 hrs.

Este21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿su propósito? Generar conciencia pública sobre la importancia de respetar la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, recordar la importancia de su autonomía y de las valiosas contribuciones que han realizado. Por esto, en el marco de la construcción de una Nueva Constitución, el profesor y candidato a la asamblea constituyente por el distrito 10, Pablo Selles, firmó un compromiso con las personas con discapacidad intelectual, sus cuidadores y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la inclusión. Según el candidato, este compromiso tiene “el afán de visibilizar, discutir y promover un Chile más democrático e Inclusivo. Nos comprometemos para promover una Constitución que reconozca sus derechos, que se ponga fin a la figura de interdicción y tengan la capacidad jurídica de decidir, Garantizar la salud con estimulación temprana, educación Inclusiva y facilitar el acceso a la información por medio de la lectura fácil”. El compromiso fue celebrado por organizaciones como el colectivo Revolución Cromosómica. Pamela Burgos, representante de la agrupación, afirmó que el proceso constituyente es una oportunidad única que se abre al colectivo de las personas con discapacidad y sus familias “son años trabajando por una real inclusión, porque tengan un reconocimiento constitucional y sus derechos como personas con discapacidad sean respetados, reconocidos y garantizados. Es la única forma que tenemos de poder avanzar hacia un país y una sociedad realmente inclusiva, pero se debe hacer desde su base. Ya no basta solo con visibilizar las problemáticas o demandas, queremos un Estado que no siga permitiendo que la brecha de la desigualdad crezca aún más para las personas con discapacidad”. La acción realizada por el candidato también fue apoyada desde el mundo del deporte. Para Matías Mardones, de la fundación Acción Educativa Deportiva Inclusiva (AEDI) y entrenador de la selección chilena de futsal para personas con discapacidad aseguró que gracias al compromiso del candidato a constituyente “nos sentimos sumamente orgullosos y representados por los ideales que aseguran un chile de todos sin distinción y principalmente sin exclusión de las personas en situación de discapacidad”. El compromiso contiene seis puntos que buscan garantizar para las personas con discapacidad su reconocimiento constitucional; el respeto por su capacidad jurídica poniendo fin a la interdicción; el acceso a salud, incluyendo la estimulación temprana; la consagración de la educación inclusiva; la creación de un sistema nacional de cuidados; y, por último, que la nueva carta magna se escriba considerando el principio de accesibilidad universal. Sobre lo planteado por el candidato, Claudia Aldana de la fundación Una Escuela Para todos afirmó: “me parece fundamental que haya un compromiso tan específico y además tan amplio (…), debido a que todo lo que tiene que ver con Síndrome de Down está teñido de una ternura y desconocimiento. Pablo nos está posicionando como sujetos de derechos y nos está recordando las necesidades básicas de todas las deudas que tenemos con ellos como sociedad. Como país les debemos muchos a las personas con Síndrome de Down, mucho también a las personas con discapacidad y este compromiso, al que adhiero, garantiza que la mirada hacia ellos cambie. Me pone muy feliz y creo que es el mejor regalo que podríamos recibir en el día mundial del Síndrome de Down”. También adhirieron a este compromiso las organizaciones Down 21, agrupación APARID, Espacio Inclusivo y la Red Síndrome de Down Chile.

