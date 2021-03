a6ea767ef0

Nacional María Soledad Barría: “Extrememos las medidas ya y vamos a las elecciones que se ha ganado el pueblo de Chile” Además, la ex ministra de Salud sugirió cuarentena para la totalidad de la RM, la que debe ser respaldada por ayudas económicas para una población que no se podrá mover de su casa y, por tanto, le será muy difícil la generación de ingresos. Camilo Villa J. Domingo 21 de marzo 2021 15:33 hrs.

Este sábado, los contagios de coronavirus superaron los siete mil, la mayor cifra de toda la pandemia. Con varios días seguidos en que los nuevos casos sobrepasan los seis mil, las medidas tomadas por el Ministerio de Salud se han endurecido, sin embargo, desde el mundo médico y académico las críticas se incrementan pues, argumentan, no son suficientes. Además, muchos especialistas apuntan al relajo que el Ejecutivo transmitió durante el verano con respecto de la pandemia. Hoy no es raro ver multitudes en comunas donde hay decretadas cuarentenas, fiestas clandestinas o juntas de varias personas en casas particulares. En conversación con nuestro medio, la ex ministra de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y actual académica de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, resaltó, precisamente, esta situación, por lo que llamó a la población a volver a tomarle el peso al virus, que mata al día, en promedio, cien personas. “Lo que necesitamos es que la población vuelva a sentir un poquito de respeto por este virus. Yo creo que nos hemos cansado, hemos dejado de tenerle tanto susto, pero hay 30 mil muertos, 30 mil familias de nuestro país que tienen a alguien que ha fallecido por este virus, entonces, necesitamos un último esfuerzo, de tres o cuatro meses, de autocuidado, necesitamos que cada persona extreme los cuidados”. En ese sentido, la médica socialista recordó la importancia del distanciamiento social, el uso de mascarilla y el frecuente lavado de manos. Consultada por las medidas que ha tomado el Gobierno, en que se han decretado cuarentenas en varias comunas de la Región Metropolitana, actualmente la más afectada por el Covid-19, Barría fue clara en señalar que no son suficientes y lo que hace falta es una cuarentena total del gran Santiago. “Hay que decretar las cuarentenas con una lógica urbana, no sirve hacerla en una sola comuna, acá hay que tomar medidas, al menos, en toda la Región Metropolitana urbana. Distinto puede ser, a lo mejor, la rural, pero la urbana debe ser con una lógica general, porque la cuarentena es para disminuir la movilidad, si la movilidad sigue no tiene sentido. La cuarentena debe ser para toda la RM, y yo creo que esto va a suceder, probablemente, dentro de esta semana, porque la verdad es que no tiene sentido que nos sigamos mintiendo a nosotros mismos con esto del Plan Paso a paso en algunas comunas y en otras no”. Ante esta necesaria pero eventual medida, Barría dijo que debe ser respaldada por ayudas económicas para una población que no se podrá mover de su casa y, por tanto, será muy difícil la generación de ingresos. “Hay que hacer un fuerte llamado al Gobierno para que extreme las medidas en estos próximos tres meses en materia para disminuir la movilidad, eso significa que tiene que suplir las condiciones económicas para que los y las chilenas se puedan quedar en sus casas y puedan hacer efectivas las cuarentenas, se pueda volver a que todos los empleadores que puedan hagan del trabajo desde el teletrabajo, no todos pueden, por eso el Gobierno tiene que entregar los recursos económicos para que la gente se pueda quedar en la casa”. “Tenemos los recursos para hacerlo, pero hay que tener la decisión para hacerlo”, agregó la académica. La ex secretaria de Estado advirtió que, si no se hacen los esfuerzos necesarios por parte de las autoridades, de los empresarios y la población en general, los meses venideros serán muy lamentables. “Nos quedan tres meses en que el dolor puede ser muy grande, si es que no tomamos más medidas”. Un debate que cada día se torna más intenso ante la realidad de la pandemia, es la eventual suspensión de las elecciones del venidero 11 de abril. Ya son varias las personalidades que, al menos, han llamado a debatir la idea. Ante este debate, María Soledad Barría llamó a endurecer las medidas por parte del Gobierno y a respetarlas, pues para la académica es vital realizar las elecciones en la fecha estipulada, pues es un derecho que se ganó “el pueblo”. “Yo creo que es muy complejo suspenderla. Si el Gobierno, efectivamente, toma las medidas ahora para que todos nos quedemos en la casa y con apoyo económico, se pueden hacer las elecciones en dos días tal como están programadas, porque además no sabemos para cuándo se postergarían. Para el plebiscito también estábamos en la mitad de la pandemia, sin embargo, se pudo hacer”. “Ahora se van a hacer en dos días, entonces extrememos las medidas ahora ya y vamos a las elecciones que se ha ganado el pueblo de Chile”, finalizó Barría.

