1cb9120012

7e9e66498e

Economía Política Daniel Núñez (PC): “Se ve el poder corruptor del dinero y la acción de grandes mineras para impedir que se apruebe este nuevo royalty” En conversación con nuestro medio, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja proyectó la discusión de este martes en la Sala y aseguró que es necesario que Chile reaccione ante las enormes ganancias que están obteniendo las empresas privadas ante el alza en el precio del cobre. "Creo que se está generando una gran presión ciudadana para que esto se apruebe y he visto que el Parlamento se alinea a cambios democráticos cuando existe esa presión", señaló. Claudia Carvajal G. Lunes 22 de marzo 2021 19:10 hrs.

Este martes, la Cámara de Diputados discutirá en Sala el Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece en favor del Estado una compensación, llamada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. En la instancia se darán a conocer los Informes de las comisiones de Minería y de Hacienda, siendo los parlamentarios encargados son Esteban Velásquez de la FRVS y Leopoldo Pérez de RN, respectivamente. El martes pasado, por 7 votos en contra y 5 a favor en la Comisión de Hacienda, se rechazó la idea de legislar este proyecto de ley y también una indicación presentada por el presidente de la instancia, el diputado comunista Daniel Núñez, cuyo fin es incrementar a un 13% el royalty a las mineras privadas de modo de compensar al Estado de las ganancias extraordinarias que han obtenido durante las últimas décadas por extraer el cobre de Chile, como lo explicó el mismo congresista en conversación con nuestro medio. “Presenté en la Comisión de Hacienda, y también lo haré en la Sala el martes, una indicación para elevar el royalty al 13 por ciento, es decir que se mantenga el 3% para las regiones mineras, pero que haya un 10% destinado a la recaudación nacional dirigida al Fisco. De lo que se trata es que las grandes mineras paguen lo justo y, en este caso, paguen un derecho especial por explotar un recurso natural escaso y no renovable que es propiedad de todos los chilenos y chilenas”. En la sesión de la Comisión celebrada la semana pasada, los parlamentarios que votaron en contra del royalty argumentaron que una medida de este tenor puede afectar la inversión en el área minera, además de dudar sobre la presunta recaudación que traería consigo. Dentro de los diputados que rechazaron la idea de legislar el alza al royalty minero se contó al democratacristiano José Miguel Ortiz, una decisión que al diputado Núñez le parece inexplicable toda vez que su par en la Comisión de Minería, Gabriel Silber, se manifestó a favor de legislar. En el caso de Pablo Lorenzini, quien también formara parte de la Falange, pese a haber estado presente durante la discusión, se ausentó a la hora de la votación. Ante ello, el presidente de la Comisión de Hacienda criticó la actitud de los parlamentarios que pertenecen a la oposición y aseguró que esto se relaciona con los intereses económicos que se juegan en este tipo de discusiones. “Al tener dos votos menos, la oposición perdió y se impuso la derecha y yo soy de los que opina que esto refleja claramente los intereses económicos que hay en juego acá. Es sabido, y hay procesos judiciales al respecto, que las grandes mineras han hecho financiamiento ilegal de campañas, han cometido actos de corrupción para influir en el mundo político, y el caso más conocido fue la famosa invariabilidad tributaria gestionada por Pablo Longueira cuando era ministro de economía en beneficio de SQM justo cuando el Congreso estaba votando un impuesto específico a la Minería”, explicó. “Acá se ve el poder corruptor del dinero y la acción de las grandes mineras para impedir que se apruebe este nuevo royalty”, sentenció. El diputado comunista también se explayó respecto de los beneficios fiscales que irrogaría el tener una mayor recaudación ante la explotación de las empresas privadas de nuestros recursos naturales son renovables, pero a la vez hizo hincapié en que esta es también una moción que apunta a acortar la brecha de desigualdad en nuestro país. “Esto tiene que ver directamente con el concepto que instaló la Constitución del 80 respecto de la propiedad privada. Los recursos naturales, que son escasos y pertenecen a todo el país, deben ser gestionados de manera pública y pensando en el interés nacional y no en el interés privado, por eso es que este royalty es tan importante no solo desde la perspectiva que se recaude más, sino que también que el Estado ejerza soberanía sobre una gran empresa privada, que en el caso del cobre, en su gran mayoría son trasnacionales, para decir que una parte importante del recurso quede en el país. “Eso tiene varios efectos positivos, entre otras cosas, porque las grandes mineras se llevan la plata a destajo, pero nos dejan los conflictos ambientales y la contaminación y eso agudiza la desigualdad que han caracterizado Chile y provocaron la revuelta social y el estallido de octubre de 2019”. Respecto de los argumentos entregados por el oficialismo para rechazar la idea de legislar, particularmente aquél que señala que Chile podría transformarse en el país con una mayor carga impositiva a las empresas que explotan el cobre, superando a Australia, el parlamentario manifestó que las amenazas de la derecha en cuanto a la paralización de la economía han demostrado ser infundadas. “Es una campaña del terror que en términos económicos no tiene ningún fundamento. Hay estudios de académicos de la Universidad de Chile, particularmente del profesor Ramón López y Gino Sturla que demuestran claramente que las mineras obtienen una ganancia igual que cualquier otro negocio, pero al ser tan rentable, obtienen ganancias extras que son espectaculares, por eso postulan que se puede llegar a imponer un royalty de hasta 20% y nosotros lo que proponemos es un 13%. De aprobarse este royalty, ninguna empresa minera va a perder plata en Chile, lo que estamos exigiendo es que haya una compensación justa por explotar nuestro recurso natural”. El proyecto de royalty minero fue presentado en septiembre de 2018, pero no fue hasta el 2020 que se retomó su discusión, sin embargo, la crisis sanitaria provocó que ésta quedara estancada en la Comisión, dando prioridad a otros proyectos enfocados en las ayudas a la población. En ese sentido, la crisis económica releva la conversación sobre las ganancias que obtienen las trasnacionales y empresas por la explotación de los recursos naturales y para el diputado Núñez es fundamental que el Estado también perciba las ganancias y pueda reinvertirlas en la sociedad. “Si suponemos que el cobre se mantiene en un promedio de 4 dólares la libra, las mineras se echan al bolsillo 8 mil millones de dólares sin mover un dedo porque pensaban vender a 2,88 dólares y ahora lo hacen a 4. Y si un país no reacciona ante eso y no cobra ante ese valor extraordinario, más aún en una situación de crisis económica, sanitaria y social como la que tenemos, lo que hace es no reaccionar ante un saqueo”. Finalmente, y en cuanto a la proyección de la votación en la sala, el parlamentario por el Distrito 5 se manifestó optimista, pues apeló a la labor de representación que tienen los miembros del Congreso electos por la ciudadanía para defender y discutir temas que sean de beneficio a los electores. “Tengo una gran esperanza que se apruebe este proyecto de ley, pero como no tiene urgencia debemos volver a discutirlo en particular en la comisión de Minería y Hacienda. Esto ha despertado una gran expectación ciudadana aunque no ha tenido la difusión en los grandes medios, porque sabemos que tienen intereses también. Creo que se está generando una gran presión ciudadana para que esto se apruebe y he visto que el Parlamento se alinea a cambios democráticos cuando existe esa presión”. De aprobarse la regalía se destinará en un 50% a un fondo de financiamiento de proyectos de desarrollo comunales y regionales, y el otro 50% a iniciativas de reparación ante los impactos medioambientales de la explotación minera. Este royalty sería aplicable a las empresas con cuyas cantidades de producción sean, en el caso del cobre, desde 12 mil toneladas anuales, y en el litio de 50 mil.

Este martes, la Cámara de Diputados discutirá en Sala el Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece en favor del Estado una compensación, llamada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. En la instancia se darán a conocer los Informes de las comisiones de Minería y de Hacienda, siendo los parlamentarios encargados son Esteban Velásquez de la FRVS y Leopoldo Pérez de RN, respectivamente. El martes pasado, por 7 votos en contra y 5 a favor en la Comisión de Hacienda, se rechazó la idea de legislar este proyecto de ley y también una indicación presentada por el presidente de la instancia, el diputado comunista Daniel Núñez, cuyo fin es incrementar a un 13% el royalty a las mineras privadas de modo de compensar al Estado de las ganancias extraordinarias que han obtenido durante las últimas décadas por extraer el cobre de Chile, como lo explicó el mismo congresista en conversación con nuestro medio. “Presenté en la Comisión de Hacienda, y también lo haré en la Sala el martes, una indicación para elevar el royalty al 13 por ciento, es decir que se mantenga el 3% para las regiones mineras, pero que haya un 10% destinado a la recaudación nacional dirigida al Fisco. De lo que se trata es que las grandes mineras paguen lo justo y, en este caso, paguen un derecho especial por explotar un recurso natural escaso y no renovable que es propiedad de todos los chilenos y chilenas”. En la sesión de la Comisión celebrada la semana pasada, los parlamentarios que votaron en contra del royalty argumentaron que una medida de este tenor puede afectar la inversión en el área minera, además de dudar sobre la presunta recaudación que traería consigo. Dentro de los diputados que rechazaron la idea de legislar el alza al royalty minero se contó al democratacristiano José Miguel Ortiz, una decisión que al diputado Núñez le parece inexplicable toda vez que su par en la Comisión de Minería, Gabriel Silber, se manifestó a favor de legislar. En el caso de Pablo Lorenzini, quien también formara parte de la Falange, pese a haber estado presente durante la discusión, se ausentó a la hora de la votación. Ante ello, el presidente de la Comisión de Hacienda criticó la actitud de los parlamentarios que pertenecen a la oposición y aseguró que esto se relaciona con los intereses económicos que se juegan en este tipo de discusiones. “Al tener dos votos menos, la oposición perdió y se impuso la derecha y yo soy de los que opina que esto refleja claramente los intereses económicos que hay en juego acá. Es sabido, y hay procesos judiciales al respecto, que las grandes mineras han hecho financiamiento ilegal de campañas, han cometido actos de corrupción para influir en el mundo político, y el caso más conocido fue la famosa invariabilidad tributaria gestionada por Pablo Longueira cuando era ministro de economía en beneficio de SQM justo cuando el Congreso estaba votando un impuesto específico a la Minería”, explicó. “Acá se ve el poder corruptor del dinero y la acción de las grandes mineras para impedir que se apruebe este nuevo royalty”, sentenció. El diputado comunista también se explayó respecto de los beneficios fiscales que irrogaría el tener una mayor recaudación ante la explotación de las empresas privadas de nuestros recursos naturales son renovables, pero a la vez hizo hincapié en que esta es también una moción que apunta a acortar la brecha de desigualdad en nuestro país. “Esto tiene que ver directamente con el concepto que instaló la Constitución del 80 respecto de la propiedad privada. Los recursos naturales, que son escasos y pertenecen a todo el país, deben ser gestionados de manera pública y pensando en el interés nacional y no en el interés privado, por eso es que este royalty es tan importante no solo desde la perspectiva que se recaude más, sino que también que el Estado ejerza soberanía sobre una gran empresa privada, que en el caso del cobre, en su gran mayoría son trasnacionales, para decir que una parte importante del recurso quede en el país. “Eso tiene varios efectos positivos, entre otras cosas, porque las grandes mineras se llevan la plata a destajo, pero nos dejan los conflictos ambientales y la contaminación y eso agudiza la desigualdad que han caracterizado Chile y provocaron la revuelta social y el estallido de octubre de 2019”. Respecto de los argumentos entregados por el oficialismo para rechazar la idea de legislar, particularmente aquél que señala que Chile podría transformarse en el país con una mayor carga impositiva a las empresas que explotan el cobre, superando a Australia, el parlamentario manifestó que las amenazas de la derecha en cuanto a la paralización de la economía han demostrado ser infundadas. “Es una campaña del terror que en términos económicos no tiene ningún fundamento. Hay estudios de académicos de la Universidad de Chile, particularmente del profesor Ramón López y Gino Sturla que demuestran claramente que las mineras obtienen una ganancia igual que cualquier otro negocio, pero al ser tan rentable, obtienen ganancias extras que son espectaculares, por eso postulan que se puede llegar a imponer un royalty de hasta 20% y nosotros lo que proponemos es un 13%. De aprobarse este royalty, ninguna empresa minera va a perder plata en Chile, lo que estamos exigiendo es que haya una compensación justa por explotar nuestro recurso natural”. El proyecto de royalty minero fue presentado en septiembre de 2018, pero no fue hasta el 2020 que se retomó su discusión, sin embargo, la crisis sanitaria provocó que ésta quedara estancada en la Comisión, dando prioridad a otros proyectos enfocados en las ayudas a la población. En ese sentido, la crisis económica releva la conversación sobre las ganancias que obtienen las trasnacionales y empresas por la explotación de los recursos naturales y para el diputado Núñez es fundamental que el Estado también perciba las ganancias y pueda reinvertirlas en la sociedad. “Si suponemos que el cobre se mantiene en un promedio de 4 dólares la libra, las mineras se echan al bolsillo 8 mil millones de dólares sin mover un dedo porque pensaban vender a 2,88 dólares y ahora lo hacen a 4. Y si un país no reacciona ante eso y no cobra ante ese valor extraordinario, más aún en una situación de crisis económica, sanitaria y social como la que tenemos, lo que hace es no reaccionar ante un saqueo”. Finalmente, y en cuanto a la proyección de la votación en la sala, el parlamentario por el Distrito 5 se manifestó optimista, pues apeló a la labor de representación que tienen los miembros del Congreso electos por la ciudadanía para defender y discutir temas que sean de beneficio a los electores. “Tengo una gran esperanza que se apruebe este proyecto de ley, pero como no tiene urgencia debemos volver a discutirlo en particular en la comisión de Minería y Hacienda. Esto ha despertado una gran expectación ciudadana aunque no ha tenido la difusión en los grandes medios, porque sabemos que tienen intereses también. Creo que se está generando una gran presión ciudadana para que esto se apruebe y he visto que el Parlamento se alinea a cambios democráticos cuando existe esa presión”. De aprobarse la regalía se destinará en un 50% a un fondo de financiamiento de proyectos de desarrollo comunales y regionales, y el otro 50% a iniciativas de reparación ante los impactos medioambientales de la explotación minera. Este royalty sería aplicable a las empresas con cuyas cantidades de producción sean, en el caso del cobre, desde 12 mil toneladas anuales, y en el litio de 50 mil.