Nacional Jaime Bellolio por caso Enjoy-Gate: “Las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos” Consultado por la firma del presidente Sebastián Piñera en un decreto que favoreció a la empresa Enjoy, el vocero de Gobierno aseguró que quien debe responder por tal acusación es la Superintendencia de Casinos. "El Presidente no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación con ningún casino", recalcó Bellolio Diario Uchile Lunes 22 de marzo 2021 18:38 hrs.

El ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a caso que vincula al presidente Sebastián Piñera con la empresa de casinos Enjoy, la cual habría resultado beneficiada por la firma de un decreto que postergó el plazo dado por la Superintendencia de Casinos para adjudicarse licitaciones en el año 2018. Al respecto, Bellolio descartó todo vínculo de Sebastián Piñera con empresas de casinos, pero además emplazó a la Superintendencia de Casinos por la firma del decreto cuestionado y que, según dijo, fue en ayuda de algunas empresas a raíz de la pandemia. “El presidente no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación con ningún casino ni tampoco con Enjoy. Por tanto, las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos. Otra cosa es lo que ha hecho la Superintendencia de Casinos. Ella misma ha explicado cuál es la razón que fundamentó este decreto, que es a raíz de la pandemia. Tenían obligación los casinos, tenían que iniciar obras, y producto de la pandemia no pudieron hacerlo. Esa es una explicación que le compete no al Gobierno”, explicó. Asimismo, el secretario de Estado agregó que “durante la pandemia se han tomado distintas ayudas, algunas de las cuales tienen que ver, en este caso, con la Superintendencia de Casinos, que no le compete al Gobierno, y otras que sí le compete”. Estas ayudas, según mencionó Bellolio, han significado la postergación de deudas para algunas empresas y préstamos acordes con la contingencia sanitara, pero que por estos temas, las instituciones llamadas a responder son el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Casino .

