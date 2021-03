1cb9120012

7e9e66498e

Política Mauro Tamayo y cierre de ferias en cuarentena: “Esto es no entender nada” El alcalde de Cerro Navia anunció que, como municipio, están solicitando al Minsal que las ferias puedan funcionar, al menos, los fines de semana, pues cerrar ferias libres, según Tamayo, es no entender la realidad de la mayoría de la población del país. Camilo Villa J. Lunes 22 de marzo 2021 19:29 hrs.

Eran medidas que la gente se esperaba, pero aun el Gobierno no se decidía concretar. Lo cierto es que las cuarentenas, anunciadas este lunes, a casi la totalidad de la Región Metropolitana, no han sido recibidas de la mejor manera. Una de las comunas que entrará en cuarentena este jueves a las 5:00 de la mañana será Cerro Navia. Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con su alcalde, Mauro Tamayo, quien criticó al Gobierno debido a que se impone una cuarentena sin ningún tipo de respaldo económico que permita las familias, efectivamente, mantenerse en casa. “Nuevamente se llegó mal y tarde, ¿por qué mal? Porque sin un paquete robusto de medidas de auxilio social de ingreso universal a cada una de las familias, la gente se verá impedida de quedarse en sus casas, y saldrá obligada aun así arriesgando una multa para poder llevar alimentos a sus hogares, entonces la cuarentena está mal hecha. Llega tarde porque esperaron semanas y semanas, esperaron tener más de siete mil casos de contagios para recién anunciar este lunes una medida que ni siquiera involucra a toda la Región Metropolitana, y además afectará a partir del jueves, o sea, ni siquiera entienden la urgencia. Por último, me parece que es un error absoluto por parte del Ministerio el decretar el cierre de las ferias libres, en los sectores más populares es la feria el espacio esencial donde la gente se abastece”. En cuanto a este último punto, la autoridad comunal anunció que, como municipio, están solicitando al Minsal que las ferias puedan funcionar, al menos, los fines de semana, pues cerrar ferias libres, según Tamayo, es no entender la realidad de la mayoría de la población del país. “No hay una solución, el Gobierno no te está dando plata para poder comprar alimentos y, además de no darte recursos para eso, están diciendo que hay que comprar en lugares más caros, esto es no entender nada. Los que toman estas decisiones lo hacen sentados en sus escritorios sin conocer la realidad de nosotros. Nosotros creemos que cerrar las ferias es un error y le estamos pidiendo al Minsal que pueda reconsiderar esta medida y al menos permitir que las ferias libres funcionen los fines de semana”. Además, en cuanto a ayudas económicas, el alcalde de Cerro Navia solicitó al Ejecutivo que deje su sesgo ideológico a un lado y se decida, de una vez por todas, a ayudar a las familias, sin excepción, y sin filtros de por medio, y quienes tengan los recursos necesarios para vivir cómodamente la cuarentena, que se autoexcluyan de las ayudas. “Hemos pedido desde el inicio un Ingreso Familiar de Emergencia a todos los hogares, aquellos altos ingresos que no han visto mermada su renta mensual, que se autoexcluyan de esto, pero, sino, que llegue a todos los hogares. Hoy, el Gobierno por una definición ideológica ha extremado la focalización y eso ha impedido que muchas familias se vean carentes de ayuda”. Las eventuales ayudas económicas que se le exigen al Gobierno en función de las cuarentenas no han dejado de ser tema, sobre todo, porque las comunas que están o retroceden a Fase uno son los municipios con menores recursos de la RM, de hecho, las comunas de ingresos altos como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia se mantendrán en Fase 2. Por lo mismo, para gran parte de los alcaldes de los municipios en cuarentena, tal como Mauro Tamayo, las ayudas económicas son indispensables para sortear este nuevo confinamiento.

Eran medidas que la gente se esperaba, pero aun el Gobierno no se decidía concretar. Lo cierto es que las cuarentenas, anunciadas este lunes, a casi la totalidad de la Región Metropolitana, no han sido recibidas de la mejor manera. Una de las comunas que entrará en cuarentena este jueves a las 5:00 de la mañana será Cerro Navia. Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con su alcalde, Mauro Tamayo, quien criticó al Gobierno debido a que se impone una cuarentena sin ningún tipo de respaldo económico que permita las familias, efectivamente, mantenerse en casa. “Nuevamente se llegó mal y tarde, ¿por qué mal? Porque sin un paquete robusto de medidas de auxilio social de ingreso universal a cada una de las familias, la gente se verá impedida de quedarse en sus casas, y saldrá obligada aun así arriesgando una multa para poder llevar alimentos a sus hogares, entonces la cuarentena está mal hecha. Llega tarde porque esperaron semanas y semanas, esperaron tener más de siete mil casos de contagios para recién anunciar este lunes una medida que ni siquiera involucra a toda la Región Metropolitana, y además afectará a partir del jueves, o sea, ni siquiera entienden la urgencia. Por último, me parece que es un error absoluto por parte del Ministerio el decretar el cierre de las ferias libres, en los sectores más populares es la feria el espacio esencial donde la gente se abastece”. En cuanto a este último punto, la autoridad comunal anunció que, como municipio, están solicitando al Minsal que las ferias puedan funcionar, al menos, los fines de semana, pues cerrar ferias libres, según Tamayo, es no entender la realidad de la mayoría de la población del país. “No hay una solución, el Gobierno no te está dando plata para poder comprar alimentos y, además de no darte recursos para eso, están diciendo que hay que comprar en lugares más caros, esto es no entender nada. Los que toman estas decisiones lo hacen sentados en sus escritorios sin conocer la realidad de nosotros. Nosotros creemos que cerrar las ferias es un error y le estamos pidiendo al Minsal que pueda reconsiderar esta medida y al menos permitir que las ferias libres funcionen los fines de semana”. Además, en cuanto a ayudas económicas, el alcalde de Cerro Navia solicitó al Ejecutivo que deje su sesgo ideológico a un lado y se decida, de una vez por todas, a ayudar a las familias, sin excepción, y sin filtros de por medio, y quienes tengan los recursos necesarios para vivir cómodamente la cuarentena, que se autoexcluyan de las ayudas. “Hemos pedido desde el inicio un Ingreso Familiar de Emergencia a todos los hogares, aquellos altos ingresos que no han visto mermada su renta mensual, que se autoexcluyan de esto, pero, sino, que llegue a todos los hogares. Hoy, el Gobierno por una definición ideológica ha extremado la focalización y eso ha impedido que muchas familias se vean carentes de ayuda”. Las eventuales ayudas económicas que se le exigen al Gobierno en función de las cuarentenas no han dejado de ser tema, sobre todo, porque las comunas que están o retroceden a Fase uno son los municipios con menores recursos de la RM, de hecho, las comunas de ingresos altos como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia se mantendrán en Fase 2. Por lo mismo, para gran parte de los alcaldes de los municipios en cuarentena, tal como Mauro Tamayo, las ayudas económicas son indispensables para sortear este nuevo confinamiento.