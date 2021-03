1cb9120012

Covid-19 Vacunación a personas VIH: vulneración de confidencialidad suma arista judicial y denuncias llegan al Minsal Un recurso de protección fue presentado en contra de la Municipalidad de Providencia por vulnerar el derecho a la confidencialidad en el proceso de vacunación, mientras que este lunes fue enviada una carta al ministro Enrique Paris dando cuenta de los antecedentes que respaldan las denuncias. Tomás González F. Lunes 22 de marzo 2021 19:40 hrs.

Si bien desde el activismo han valorado la inclusión de las personas que viven con VIH en los grupos prioritarios -cosa que no ha sucedido en otros países-, existe preocupación por lo que ha sucedido en centros de vacunación públicos y privados, pero, en particular, en los consultorios municipales, en donde se les piden certificados, exámenes o documentos para acreditar su enfermedad. Esto, contraviniendo las propias normas dictadas por el Minsal, en específico, el Ordinario 706 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en donde se señala que, para proteger la confidencialidad garantizada en la Ley del Sida, no es necesario para las personas que viven con VIH presentar ningún tipo de documento. Y si bien el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó un tajante rechazo a estas vulneraciones, lo cierto es que las denuncias continúan y sin responsables. Tanto así que la situación ha derivado en una arista judicial y actualmente están en tramitación recursos de protección que apuntan justamente a la vulneración de derechos fundamentales. Uno de éstos es el que presentó el integrante de la Plataforma Chile PrEP, Carlos Faras, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la Municipalidad de Providencia, por vulnerar el derecho a la confidencialidad de las personas que viven con VIH, establecido en la ley del Sida. “Básicamente lo que le estamos pidiendo a la Municipalidad con el recurso de protección es que cumpla con el Ordinario ministerial, pero también cumpla con la ley, porque no es solo el Ordinario 706, es la Ley del Sida, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y es la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada”, explicó Faras a nuestro medio. “Entonces, que cumpla con la ley y además que cumpla con el Ordinario ministerial, porque hasta ahora el comportamiento de la Municipalidad ha sido uno de completa rebeldía en contra de las órdenes ministeriales“, añadió. Consultado por este tema, la semana pasada el ministro Enrique Paris anunció “las medidas más drásticas” contra quienes discriminen a las personas viviendo con VIH en los centros de vacunación, incluidos sumarios sanitarios. “Si siguen apareciendo ese tipo de denuncias, yo, personalmente, tomaré las medidas más drásticas contra esas personas o lugares donde se trata de forma indigna, porque por qué se le va a preguntar”, manifestó molesto el titular del Minsal, asegurando que esto es “discriminar y apartar”, lo que es “inaceptable desde este Ministerio de Salud”. En ese sentido, Paris pidió hacer llegar las denuncias al Ministerio de Salud para establecer las medidas correspondientes. Ante esto, este lunes el periodista y activista comunitario en VIH, Víctor Hugo Robles, envió una carta dirigida al secretario de Estado en la que detalla las denuncias recibidas y hace eco del llamado del secretario de Estado a hacerle llegar los antecedentes. “Las denuncias han provenido de vacunatorios privados y públicos, siendo los públicos en su gran mayoría administrados por las municipalidades de la Región Metropolitana, destacando Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, Renca, San Miguel, Quilicura, Recoleta, Huechuraba y La Granja. Del mismo modo, recibimos denuncias de vacunatorios públicos de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Tomé y Concepción”, indica el documento. “Estas denuncias han sido formuladas de diversos modos, algunas fueron registradas en relatos y testimonios orales, otras escritas en redes sociales y también enviadas y recibidas directamente en nuestro programa “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile, constituyéndose todas ellas en pruebas concretas de una falla mayor de la política pública de vacunación y no de hechos aislados”, agregó. “Reiterando la valoración de sus palabras sobre el respeto irrestricto a nuestros DD.HH. como personas viviendo con VIH/SID y activando sus bienvenidas declaraciones cuando nos invita a formular denuncias concretas contra los vacunatorios que han vulnerado el derecho a la confidencialidad de las personas viviendo con VIH en el proceso de vacunación contra el COVID19, adjunto diversas denuncias que he recogido y monitoreado directamente, partiendo con mi propia denuncia formal en contra del vacunatorio del Hospital San José”, expresa Robles en la carta a Paris. Junto a la misiva, fueron enviadas la información respectiva a las denuncias que se han registrado. “Espero, ministro Paris, que este legítimo ejercicio de participación social y vigilancia comunitaria sea recibido como un aporte positivo a la política pública en VIH/SIDA e ITS del Estado de Chile“, finaliza. Una propuesta con buenos resultados Las denuncias también han venido acompañadas de propuestas. Desde las organizaciones y el activismo han planteado soluciones posibles a los obstáculos que se han presentado hasta el momento, las que tienen que ver con generar espacios de confianza en los que las personas viviendo con VIH se sientan cómodas y seguras al acudir a su vacunación. Así lo planteó el presidente de la Fundación Chile Positivo, Carlos Lobos, quien hizo un llamado a las autoridades de salud a tomar en cuenta la propuesta que ha surgido desde las organizaciones, y que busca garantizar un proceso de vacunación para las personas que viven con VIH en el que se respeten todos sus derechos. “Como organización lo que estamos haciendo, y nos hemos sumado a esta demanda enfática hacia el Ministerio, es que por favor consideren esta petición como algo que es importante y que los centros de salud donde se atienden las personas que viven con VIH puedan funcionar como vacunatorios también“, sostuvo. “De esta forma la persona puede ir con su RUT y ahí está su ficha clínica, y no es necesario que presente nada ni revelar su estado serológico puesto que la ficha clínica va a estar ahí”, agregó Lobos. Uno de los casos a destacar es el de la Región de Arica y Parinacota. Ahí, a raíz de la insistencia de las organizaciones, la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) se contactó con los pacientes para dar cuenta de los protocolos y resguardando su confidencialidad. Así también, el del Maule es otro caso que destaca dentro de la ola de denuncias, ya que las autoridades de salud de la región anunciaron la puesta en marcha de vacunatorios en los hospitales de Talca, Curicó y Linares, centros asistenciales en los que se atienden a alrededor de 1.350 personas que viven con VIH. Por su parte, consultada por nuestro medio, la jefa del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA del Minsal, Ana María San Martín, aseguró que la autoridad sanitaria tomará acciones en caso de comprobarse estas vulneraciones; pero que la instrucción ministerial ha sido respetar la confidencialidad de los pacientes. “El ministro solicitó que se le diera cumplimiento al Ordinario 706 o si no van a haber sanciones, las personas viviendo con VIH no pueden ser estigmatizadas ni discriminadas“, indicó. “Sabemos que en la APS y en cualquier centro de salud siempre se han respetado la Ley del Sida, la confidencialidad y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes; pero no está de más reiterar las indicaciones que contiene este documento”, añadió.

