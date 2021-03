701547519a

Covid-19 Política Gobierno no logra convencer: diputados valoran avances en anuncios económicos, pero insisten en establecer un bono universal Desde Renovación Nacional insisten en que el Ejecutivo debe ceder y entregar una ayuda que no requiera demostrar reducción de ingresos, postura que también es apoyada por la oposición. Ante la negativa del Gobierno, varios parlamentarios ya han manifestado que el tercer retiro de fondos toma cada vez más fuerza. Diario UChile Martes 23 de marzo 2021 14:32 hrs.

Extensión del IFE, Bono COVID, Bono Clase Media, Préstamo Solidario, ayuda a transportistas, entre otros, fueron los anuncios dados a conocer la noche de este lunes por el Presidente Piñera. Las nuevas ayudas económicas se presentaron en la previa de la discusión del tercer retiro de fondos previsionales, mientras, además, varios diputados y diputadas oficialistas habían hecho solicitudes públicas al Ejecutivo para mejorar sus bonos, previendo que de lo contrario un nuevo 10% se hará inevitable. Sin embargo, a pesar del aumento en los esfuerzos del Ejecutivo, sus propuestas siguen sin convencer, pues parlamentarios y parlamentarias han lamentado que se insista en la focalización y en exigir que se demuestre la baja de ingresos para acceder a alguna ayuda. La crítica se enmarca en que quienes trabajan de forma independiente no pueden acreditar dicha baja para recibir algún tipo de bonificación. Desde Renovación Nacional, los diputados Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum criticaron las medidas y llamaron al Gobierno a terminar con la letra chica y entregar un bono clase media universal. “El Presidente perdió la oportunidad de evitar un tercer retiro. Algunas medidas funcionan, como la extensión del IFE, pero insistir con las restricciones solo demuestra la falta de sentido de realidad con aquellas personas que, por ejemplo, tienen ingresos informales y no pueden demostrar una reducción de ingresos”, expresó el diputado Tomás Fuentes. Mientras que Francisco Eguiguren señaló que “no puede ser que este beneficio sea decreciente. El Presidente tenía una gran oportunidad para hacer un gran y único esfuerzo, pero insiste con las restricciones. Por más que sea complementario no logra entender que millones de chilenos han tenido que aumentar su gasto, producto de que deben mantener a sus familias”. Si bien otros parlamentarios y parlamentarias oficialistas han sido más cautos en las críticas, todos han reconocido la necesidad de dejar de focalizar las ayudas. A pesar de que en los temas referentes a la pandemia la oposición y el oficialismo han circulado en torno a diversos desencuentros, en este tema las opiniones están más cercanas que alejadas, pues desde la centro izquierda han sostenido desde los inicios de la crisis la demanda de establecer una ayuda universal. Ante los anuncios del Presidente, la diputada independiente Natalia Castillo expresó que “toda la disponibilidad para poder mejorar y simplificar los requisitos de postulación de los actuales beneficios estatales. Sin embargo, vamos a estar muy atentas a la letra chica y seguiremos insistiendo en que una renta básica de emergencia que llegue al 80 por ciento de los hogares de las familias chilenas, es la única forma de garantizar que se puedan cumplir efectivamente las medidas sanitarias”. Desde el Frente Amplio, la diputada de Comunes, Claudia Mix, señaló que “el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a hacer grandes anuncios, que al final están llenos de letras chicas, por lo que tendremos que analizar en detalle este nuevo paquete de ayuda. De todos modos, esperábamos un esfuerzo mayor”. “Llevamos más de un año de pandemia, son millones las familias chilenas que están sufriendo las duras consecuencias de la crisis, por lo que haremos todo lo posible para que las medidas anunciadas puedan ser mejoradas”, agregó. En tanto, el diputado socialista Juan Luis Castro comentó que “aquí se requiere una medida más universal, que proteja a la gente, 14 millones que el jueves entran en cuarentena por tiempo indefinido. Esa es una verdadera política de Estado. No menosprecio lo que se ofrece, pero soy sincero, esto es insuficiente para el nivel de angustia, de necesidad que tienen sectores medios y populares a los que no podemos empujar a una cuarentena si el Estado no garantiza un sustento para esos días”. Las ayudas propuestas por el Ejecutivo deben ser ahora revisadas por el Congreso. Este martes el Bono Clase Media fue ya ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la rapidez de su aprobación dependerá de las urgencias legislativas y de los acuerdos que puedan tomar parlamentarios y parlamentarias para hacer avanzar este y los demás proyectos.

