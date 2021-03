701547519a

Covid-19 Nacional Leonardo Basso: “Las cuarentenas hasta este momento están teniendo poco impacto” El director del Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile comentó con Radio Universidad de Chile los efectos en la movilidad generados por los permisos de vacaciones y los efectos intraregionales de las cuarentenas. Diario UChile Martes 23 de marzo 2021 10:08 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Leonardo Basso, académico y director del Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile, comentó el nuevo reporte y visor del Instituto Movilidad interregional en vacaciones. Según explicó el académico, el reporte abordó lo sucedido durante esta temporada estival en las comunas que usualmente reciben turistas. Entre los resultados destacan que en comunas con alto atractivo turístico que estuvieron en Fase 1 hubo un cambio efectivo en la disminución de visitantes. En tanto, en aquellas comunas que estuvieron en Fase 2, como La Serena, Panguipulli, El Quisco y El Tabo, el efecto fue más leve y menos sostenido en el tiempo, lo que se vincula con que el permiso de vacaciones sí podía utilizarse en esta etapa del Plan Paso a Paso. Además, se observó que en comunas turísticas con alta actividad laboral, como lo son Antofagasta o Copiapó, las cuarentenas tuvieron un efecto muy menor, dado que existía una alta movilidad vinculada con los permisos laborales. “En términos de los máximos que se alcanzaban en otros momentos, tengo la impresión de que hubo una disminución global, hubo una cantidad relativamente importante de personas que simplemente no viajaron. Las comunas más atractivas usualmente volvieron a serlo mientras no estuvieron en Fase 1, alcanzando niveles altos de demanda como Viña del Mar, eso calza con lo que se observaba, alta afluencia en las comunas que no retrocedieron a Fase 1 pero que no alcanzaban los niveles de un verano normal”, señaló Leonardo Basso. Sobre el funcionamiento del permiso de vacaciones, el académico aclaró que este fue efectivo en la medida en que los destinos fueron conocidos, existió una disminución global de viajes y se generó efectos en comunas con cuarentena. Respecto de la movilidad intraregional, Basso indicó que la movilidad ha tenido poca reducción, y se ha observado que las cuarentenas realmente no son respetadas. “Lo que observamos es que las medidas de confinamiento en las ciudades están teniendo poco efecto, si uno mira las tres cuarentenas en Chillán o la extensa cuarentena de Punta Arenas. La segunda cuarentena de Punta Arenas comienza con más movilidad que la movilidad con la que terminó la cuarentena anterior, comienza peor y termina en una situación donde la ciudad se movía entera como si no hubiera cuarentena. Y ese efecto se repite en casi todas las comunas”, dijo. Y añadió: “Las segundas, terceras y hasta cuartas cuarentenas tienen un impacto mucho menor, y peor aún tienen un impacto a la primera semana, pero a la tercera semana ese impacto ya disminuyó a la mitad. La verdad es que en la práctica, más allá de lo que uno pueda querer, las cuarentenas hasta este momento están teniendo poco impacto, más allá de que se declaren”. Finalmente, sobre la movilidad que se pueda generar durante los próximos días y semanas, en las que incluso se contempla un fin de semana largo, el académico indicó que se necesita cambiar el mensaje hacia la ciudadanía y ser claros en lo que se requiere. “El mensaje tiene que ser que esto requiere un último esfuerzo (…) Tiene que haber una suerte de mensaje de última milla mientras esperamos que comiencen a tener efecto la vacunas, en términos de disminuir las hospitalizaciones. Ese mensaje tiene que ser claro para ver si conseguimos con ello una mayor adhesión a esta falta de movimiento”, finalizó.

