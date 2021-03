701547519a

Política “Un deber patriótico”: Oposición apuesta en favor de un nuevo royalty minero en medio de la crisis económica El proyecto, presentado originalmente en 2018, estipula una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. La idea fue cobrando fuerza ante el alto valor al que se transa hoy el mineral rojo y la larga crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país debido a la pandemia. Claudia Carvajal G. Martes 23 de marzo 2021 18:27 hrs.

La discusión y votación de la idea de legislar la moción parlamentaria que pretende establecer en favor del Estado una compensación a través de un royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, quedó en suspenso hasta la sesión del miércoles. Programada en el tercer lugar de la tabla, la discusión del asunto concitó un gran interés en los parlamentarios de todas las bancadas quienes se inscribieron para intervenir, con un tiempo de 3 minutos cada uno, luego de escuchar los informes de las comisiones de Minería y de Hacienda que se pronunciaron a favor y en contra, respectivamente, de regular nuevamente el pago de este derecho en favor del Estado. Fueron tantos los parlamentarios que se inscribieron que la sesión debió suspenderse para el miércoles en la que aún quedan 38 diputados por entregar sus posiciones. El debate se inició con las exposiciones de los informes de las comisiones de Minería, en la voz del diputado autor del proyecto, Esteban Velásquez, que recomendaba aprobar la idea de legislar; y de la de Hacienda encargada a Leonidas Romero (RN) que, por el contrario, sugería rechazarla. Así, las intervenciones fueron variadas. Desde el llamado a aprobar como un acto de patriotismo del diputado PPD Raúl Celis, a las duras críticas al proyecto por parte de los representantes del oficialismo que acusan un oportunismo que puede llevar a que las empresas extranjeras dejen de invertir en Chile ante la alta carga impositiva que se impondría a la extracción de los minerales. Desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Juan Fuenzalida aseguró que si bien él está de acuerdo en discutir que el Estado de Chile pueda acceder a mayores retribuciones de parte de las empresas que explotan el cobre y el litio, aseguró que la discusión del proyecto del royalty tal como se presentó no es posible pues no considera demasiados factores relevantes. “Hay que hablar con la verdad, hoy la actividad minera genera inversión y buenos empleos y, por lo tanto, no se puede dejar al azar. No estoy en contra de que discutamos un royalty o compensación, pero hay que hacer bien las cosas. No se puede llegar y presentar un proyecto donde faltan muchos actores por hablar y donde se requiere un acuerdo nacional, dada la magnitud y envergadura de esta actividad. Acá simplemente se aprovecha el momento para meter temas ideológicos”. Desde Revolución Democrática, en tanto, Giorgio Jackson interpeló directamente al Gobierno y al oficialismo por su negativa al debate sobre nuevos derechos a cobrar por el Estado ante la explotación de los recursos minerales no renovables. “Cada día el cobre es menos sueldo de Chile y es más renta regalada a privados. Tanto es así, que según investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, entre los años 2005 y 2014 la renta regalada fue superior a los cien mil millones de dólares”. “Se ha venido construyendo un consenso casi transversal entre especialistas de que hay holguras para captar mayores rentas de la extracción de nuestro mineral rojo (…) sin afectar su producción. Si el Gobierno mira el techo o sus representantes oficialistas, paradójicamente llamados patriotas, acusan la inconstitucionalidad, lo que van a estar haciendo es afectar a la población para favorecer los grandes capitales mineros, nacionales y extranjeros, a costa de chilenas y chilenos”, agregó el diputado. Aunque en la comisión de Hacienda, el informe resultó negativo para las intenciones de los autores del proyecto gracias al voto en contra del diputado DC José Miguel Ortiz y la ausencia de Pablo Lorenzini, ex miembro también de esa tienda, en la jornada de este martes la bancada completa anunció su voto en favor de la idea de legislar, somo lo expresara durante su tiempo de intervención Matías Walker, quien además adelantó que en el Senado también existe disponibilidad a seguir adelante con la tramitación. “Después de una reunión con nuestra candidata presidencial de Unidad Constituyente, Ximena Rincón, acordamos por unanimidad aprobar la idea de legislar, pero además incluir dentro de la destinación de este tributo un tercio de esta recaudación a financiar una renta universal de emergencia, sin letra chica” señaló el parlamentario haciendo mención a las medidas paliativas para las familias chilenas anunciadas por el Gobierno el lunes por la noche y que fueron consideradas insuficientes por la oposición. Desde el Partido Radical también se comprometieron todos los votos, pese a que la diputada Marcela Hernando señaló que para ella sería necesario llevar la conversación más allá y establecer un royalty diferenciado según el tipo de tratamiento que tenga el cobre por parte de las empresas privadas. “Nos ha costado muchísimo, desde el 2018 hasta ahora, avanzar con este proyecto y es una manera de discutir un tema tremendamente relevante en nuestro país. Yo preferiría un royalty diferenciado en el que costara mucho más caro el llevarse las piedras, rocas y polvo que se llevan hoy, quisiera que, en la medida que se va complejizando y agregando valor, fuera disminuyendo el royalty y fuera más bajo exportar o retirar el cobre procesado”. Dado el alto interés que se ha levantado tanto en la opinión pública como en sede parlamentaria por discutir esta regalía en favor del Estado, uno de los diputados autores del proyecto, Esteban Velásquez, conversó con nuestro medio y aseguró que se ha ido construyendo una revalorización de lo que significan nuestros recursos naturales y que eso ha nacido desde la ciudadanía y traspasado a los parlamentarios. “Hoy entendemos esto como un principio, un derecho básico que debe defender la nación y los parlamentarios nos hacemos cargo de ello. Creo que el concepto de que el royalty minero es un derecho producto de la extracción por la que nos están cercenando de un recurso natural es compartido y por eso es que abrigo esperanzas de tener las mayorías necesarias en la votación de este miércoles”. Consultado sobre los siguientes pasos constitucionales, especialmente dado el respaldo que la bancada de senadores DC ha comprometido de continuar su tramitación en la Cámara Alta, el parlamentario por el Distrito 3 señaló que es justamente la mayor información de la ciudadanía la que ha llevado a la presión pública porque este proyecto sea revisado y aprobado en la Sala de la Cámara Baja, pues de ser rechazado no puede volver a revisarse sino hasta pasado un año, lo que es muy dificultoso especialmente en el contexto de crisis económica en que nos encontramos y ante la negativa del Ejecutivo de entregar ayudas a mayor escala y de manera universal. “Lo que creo que ha calado hondo es que no hay un acto más digno y patriótico que respaldar un royalty minero que tiene sentido humano, ciudadano y eso lo ha notado el pueblo de Chile y creo que ha surgido ese verdadero patriotismo, el que es ciudadano y no el típico patriotero que cuida los intereses de algunos grupos privilegiados”. La discusión de la idea de legislar el proyecto presentado en 2018 por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS),se retomará este miércoles, pero de acuerdo a lo expresado por los diputados en la sesión de este martes, ya se encuentran comprometidos los votos a favor de las bancadas demócratacristiana, socialista, radical, comunista, del Partido por la Democracia, revolución Democrática y la FRVS, además de congresistas independientes que también han anunciado su aprobación a establecer una compensación del 3% por venta en favor del Estado por la explotación del cobre y del litio. Foto: Agencia UNO

