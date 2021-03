Comisión de Derechos Humanos aprueba por unanimidad visita inspectiva a centro del Sename

La Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad la solicitud de efectuar una visita inspectiva a un centro del Sename ubicado en Providencia, el cual generó polémica la noche de ayer, cuando comenzó a circular un video en que se escuchaban gritos de un menor.

A minutos de conocerse la situación, el diputado por RN, Diego Schalper, contactó a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, para conocer en detalle los antecedentes del caso y pedir que se lleve a cabo una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, junto con elevar una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para realizar una visita inspectiva a centros del Sename.

He remitido los antecedentes a la Defensoria de la Niñez; y he solicitado a la Comisión de Derechos Humanos que haga visita inspectiva. Estas cosas no pueden seguir pasando. https://t.co/22xdNbpL28

