Nacional Ministro Paris: “Hemos cometido errores que han causado dolor en muchas familias, y les pido perdón” Terminada la sesión en la que el Senado analizó la evolución de la pandemia, y en la que hubo fuertes recriminaciones desde el Colegio Médico hacia el Ministerio de Salud por desconocer la cifra de fallecidos a causa del Covid-19, el titular del Minsal realizó una autocrítica y pidió disculpas. Tomás González F. Miércoles 24 de marzo 2021 17:10 hrs.

Este miércoles se llevó a cabo en el Senado una sesión especial para analizar la situación de la pandemia, en la que estuvieron presentes, por primera vez desde la polémica entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud, el ministro Enrique Paris y la presidenta del Colmed, Izkia Siches. Una sesión que tenía como contexto, en términos sanitarios, una compleja situación hospitalaria y epidemiológica, en la que la ocupación de las camas UCI está en su máximo desde el arribo de la pandemia a nuestro país y los casos nuevos han vuelto a dispararse, con cifras de positividad sobre el 10%. Pero además, en términos políticos, la discusión traía como principal antecedente los desencuentros entre la comunidad médica y el Gobierno por el manejo de la pandemia, a dos semanas del mayor proceso eleccionario que ha vivido la historia de nuestro país, programado, hasta ahora, para el próximo 10 y 11 de abril. Con un leve retraso, la instancia la abrió la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien tras una breve introducción dio el paso al ministro Enrique Paris. El titular de la cartera de Salud inició su presentación con una breve reflexión, apuntando a los obstáculos que ha enfrentado no solo el país, sino el mundo, para hacer frente a una pandemia que calificó como “catastrófica”; para luego dar cuenta de la estrategia que ha impulsado el Ejecutivo. En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que el trabajo de la cartera comenzó en enero de 2020, a tan solo días de la alerta mundial por el primer caso confirmado en China. ¿En qué estuvieron centrados esos esfuerzos? En palabras de Paris, la estrategia estuvo centrada en la compra de ventiladores mecánicos, elementos de protección personal, la habilitación de camas críticas y capacitaciones al personal de salud. Pero además, el ministro hizo frente a las críticas por la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) recalcando el que para él ha sido uno de los mayores puntos a destacar: el fortalecimiento de la red de laboratorios. Asimismo destacó el plan de vacunación que hoy bordea los seis millones de chilenas y chilenos inoculados con alguna de las dos dosis. Luego de la presentación del presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), dio lugar la presentación de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien tan solo ayer emitió unas disculpas públicas ante las críticas que generaron sus dichos en contra del Gobierno. Junto con admitir su “error en la elección de las palabras empleadas”, Siches advirtió que “desde el inicio de la pandemia” han trabajado junto a un grupo de expertos para proponer a las autoridades una serie de medidas que, “lamentablemente”, dijo, “no han sido consideradas”. Y en la misma línea, la presentación de Siches comenzó con un duro mensaje al ministro Paris. “A diferencia de lo señalado por el ministro de Salud, quiero transmitirle a todos que nuestra visión no es muy auspiciosa. Creemos que no tenemos que ser autocomplacientes, el momento que atraviesa nuestro país es frágil“, sentenció la presidenta del Colmed, para luego hacer una presentación en la que destacó tres elementos en los que se podría mejorar: el plan de TTA, el plan Paso a Paso y el control de nuevas variantes. Luego le entregó la palabra a una serie de expertos que dieron cuenta de la evidencia que ha respaldado cada una de las propuestas del gremio. Esta última situación generó la molestia del ministro Paris, quien interrumpió la sesión para manifestar que no le parecía justo que la presidenta del Colegio Médico entregara la palabra a terceros, cuando a él se le había invitado personalmente. “Perdón que interrumpa, presidenta. Pero si a mi se me hubiese advertido que yo podía traer asesores o conectar gente del Ministerio de Salud, lo hubiese hecho”, refutó Paris. “Creo que debería haber justicia y que nosotros como Minsal también podríamos haber traído a otros expertos entrecomillas. Yo encuentro que aquí no es justo el trato que se nos está dando”, añadió, para luego pedir que se le otorgue el tiempo necesario para responder todas las preguntas que se le hagan. En su intervención final, que por reglamento debía ser de tres minutos, a la presidenta del Colegio Médico se le acabó el tiempo justo después de dar cuenta de la propuesta del gremio de cara a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril: que el 29 de marzo se lleve a cabo una sesión abierta a la ciudadanía -junto a los partidos políticos, Gobierno, la Cámara y el Senado- para discutir si están las condiciones para llevar a cabo las elecciones o si se deben postergar. Siches no tuvo tiempo para terminar la idea, ya que debió salir al paso de los dichos de Enrique Paris, quien a juicio de Siches, había desconocido la cifra de fallecidos reportada por el DEIS al no incluir los casos sospechosos de Covid-19. Al finalizar la sesión el ministro de Salud entregó un punto de prensa en el que aprovechó de hacer una inédita autocrítica. “Hemos cometido errores, y lo reconozco, y hemos cometido errores que han causado dolor en muchas familias, y les pido perdón. Pero hemos hecho todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera posible”, indicó el secretario de Estado. “Y nosotros sí hemos escuchado a todas las comunidades, y yo sé perdonar cuando una persona me hiere, me ningunea o me dice que ‘no peso nada’… sé perdonar”, concluyó el titular del Minsal.

