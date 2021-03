d88874fc75

Nacional Parlamentarios y Gobierno llegan a acuerdo en Bono Clase Media e incluyen ayuda para pensionados de rentas vitalicias Luego de la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la iniciativa será revisada ahora por la Sala. Diario UChile Jueves 25 de marzo 2021 18:29 hrs.

Este jueves fue una jornada de largo análisis para el Bono de Clase Media propuesto por el Gobierno, en el marco de las ayudas económicas que se quieren entregar ante la crisis de la pandemia. La propuesta fue revisada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, instancia en la que durante la mañana fue aprobada en general con 11 votos a favor. Ya durante la tarde, el grupo parlamentario revisó en particular el proyecto, esto luego de que se generaran múltiples conversaciones entre el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición. De dicho diálogo finalmente se produjo el acuerdo transversal de incluir en esta bonificación a los pensionados de rentas vitalicias. Luego de esta revisión el proyecto quedó listo para revisarse en Sala lo antes posible. 🔴 AHORA| Comisión de Hacienda aprueba proyecto que establece un nuevo bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media. 📌La iniciativa deberá ser analizada ahora por la Sala de la Cámara. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 25, 2021

“Logramos tener un muy buen acuerdo y yo quiero agradecer el espíritu que tuvieron los diputados en general. Acá lo que hacemos es que parte del acuerdo permite, en el caso de las personas que tienen rentas vitalicias con monto igual o inferir a 408.125 pesos que tengan no solo un bono, sino que, además, puedan acceder a un préstamo, que va a ser de hasta de tres cuotas”, señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Esta ampliación de los beneficiarios se produjo mediante una indicación del Ejecutivo, luego de que diputados de oposición presentaran previamente una indicación propia que motivó las conversaciones y el acuerdo. Además, se acordó permitir que en el caso de la bonificación entregada a dueños de vehículos que tienen licencia profesional de transporte, puedan inscribir también a un conductor para recibir el bono, dado que tanto el dueño como quien ejerce la labor de transportista se han visto afectados por la crisis. Otro punto recogido en el proyecto es la retención de hasta un 75 por ciento del bono en el caso de que existan deudas de pensiones de alimentos. Desde el oficialismo, el diputado UDI Patricio Melero valoró el ánimo de acuerdo que se ha generado, especialmente considerando el contexto que enfrenta el país. “Esta indicación que ha presentado el Gobierno es fruto y producto del diálogo político, de la capacidad de alcanzar acuerdos y de la buena disposición de parlamentarios de la oposición y del Gobierno en requerir al Ejecutivo que lo acogiera. Yo quiero valorar eso porque en tiempos de dificultad, en tiempos en que a veces el diálogo se hace difícil, en esta oportunidad ha prosperado”, aseguró. Uno de los puntos que generó debate dentro de la comisión fue el artículo que establece que en caso de que la bonificación sea entregada a una persona que no lo requiere, esta se verá obligada a reintegrarlo. Si bien los parlamentarios manifestaron estar de acuerdo con esta reintegración del dinero, aclararon que esta se debe realizar solo si existió una manipulación para recibirlo, y que si se trata de errores de las instituciones debe ser asumido por ellas. “Si alguien engaña o simula tiene que devolverlo, y no solo eso, incluso debería ser sancionado, eso está fuera de discusión. Pero si una persona recibe el bono en su cuenta, no por error de él, no por gestión propia, sino porque alguna institución cometió un error, y lo recibe, asume que fue beneficiado, se lo gasta y después el Estado le dice tiene que devolverlo porque si no lo voy a sancionar, en ese caso la responsabilidad recaer sobre la institución del Estado y no sobre la persona. Y a mí me parece que el criterio que se está planteando aquí en ese caso, esa persona no debería restituirlo”. Ante estas dudas, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se comprometió a generar conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos para que se genere un proceso adecuado en el que se eviten errores administrativos que hagan llegar el bono por error a quien no le corresponde. El Bono Clase Media considera, ante la caída de ingresos, la entrega de hasta 500 mil pesos para personas que tengan rentas entre el salario mínimo y 1,5 millones de pesos, desde ahí hasta los 2 millones decrecerá. Además, contempla la entrega de un bono complementario al mes siguiente de entre 100 mil y 250 mil. Junto a esto se considera un Préstamo Solidario con cero interés, un año de gracia y 4 años de pago, con un máximo anual de no más del 5 por ciento de los ingresos anuales. Si luego del tiempo de pago establecido se mantiene una deuda, esta será automáticamente condonada.

