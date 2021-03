d88874fc75

Política Senadores de oposición ponen en duda presidencia de Felipe Kast o Iván Moreira en Comisión de DD.HH. Fue el senador Alejandro Navarro quien advirtió que ninguno de los dos legisladores oficialistas que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos -Felipe Kast e Iván Moreira- puede presidirla, pues, para el representante de la región del Biobío, la derecha habría perdido su legitimidad en materia de derechos fundamentales después del estallido social del 18 de octubre. La votación será este lunes. Camilo Villa J. Jueves 25 de marzo 2021 20:38 hrs.

Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado debe elegir a su nuevo presidente. Por acuerdo político entre las bancadas, es al oficialismo a quien le corresponde dirigir la instancia, sin embargo, la tensión ya está instalada en el Parlamento: los senadores de oposición no estarían dispuestos a votar por algún representante de Chile Vamos que, en este caso, podrían ser o Felipe Kast (Evópoli) o Iván Moreira (UDI). Los senadores no oficialistas que conforman la instancia son la PPD Adriana Muñoz, el RD Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro (País). Fue este último quien advirtió, a través de su cuenta Twitter, que ninguno de los dos legisladores oficialistas que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos puede presidirla, pues, para el representante de la región del Biobío, la derecha habría perdido su legitimidad en materia de derechos fundamentales después del estallido social del 18 de octubre. Contactado por nuestro medio, el senador Navarro reafirmó sus dichos amparado en las miles de denuncias que existen contra el actual Gobierno por violaciones reiteradas a los derechos humanos, sobre todo, en el contexto de protestas, donde cientos de manifestantes, además de ser golpeados por las fuerzas de orden y seguridad, han perdido sus ojos e, incluso, su vida. Por lo mismo, según su juicio, parlamentarios de derecha no pueden quedar al frente de esta comisión, pues forman parte del engranaje de un gobierno que en su opinión, ha violado sistemáticamente los derechos humanos. “La derecha no está en condiciones de encabezar la Comisión cuando son parte de un gobierno que tiene miles de denuncias por atropellos a los derechos humanos, que ha sido ejecutor, el victimario de todo esto”, sostuvo Navarro. Ante esto, el senador confirmó que él no dará su voto a ninguno de los representantes del oficialismo, ya sean Kast o Moreira, rompiendo así el acuerdo que las bancadas del Senado suscribieron el 2018. Consultado sobre el quebrantamiento de lo pactado con el oficialismo, Navarro sostuvo que un acuerdo político no puede estar por encima de la realidad del país, donde la ciudadanía exige un nuevo tipo de política. “Los acuerdos políticos tomados en el Senado por las bancadas mayoritarias respecto de las presidencias de las comisiones son eso, un acuerdo político, y los acuerdos políticos se hacen y se deshacen de la misma manera. Esto ocurrió el 2018, se le asignó el año 2021 la presidencia a la derecha, pero aconteció el 18 de octubre del 2019, y eso obliga a revisar no solo este acuerdo político, sino otros muchos acuerdos que fueron cuestionados por la ciudadanía que da cuenta de una nueva realidad política. Aquí lo que hay es una diferencia política sobre un acuerdo político”. De todas maneras, el legislador propone algún mecanismo de compensación a cambio de la presidencia de la Comisión de DD.HH., por ejemplo, que la derecha presida alguna otra instancia que no estaba contemplada en el acuerdo, pero fue tajante en que la comisión en cuestión no será encabezada por Chile Vamos. La postura de Navarro es respaldada también por diversas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos o Londres 38, que ven como una amenaza que sean los partidarios del Gobierno quienes velen por el respeto a los derechos fundamentales, cuando ha sido el mismo Gobierno quien los ha violado. El ex candidato presidencial además sostuvo a nuestro medio que así como él, los otros senadores de oposición que componen la instancia no darán su voto a la derecha. Asimismo, sostuvo, incluso, que comenzarán las conversaciones entre los legisladores para decidir quién presidirá, de entre ellos, la Comisión, ya que sería un hecho que la derecha no lo hará. Si bien Navarro fue tajante en afirmar que la derecha no presidirá la Comisión, menos aventurera fue la senadora PPD e integrante de la instancia, Adriana Muñoz. Según dijo a nuestro medio, lo que se está haciendo es negociar con la derecha para que la oposición sea quien encabece la Comisión, y para eso se están barajando todas las posibilidades. “Más bien nosotros estamos conversando con los jefes de bancada de Gobierno para ver la posibilidad de que no se produzca este cambio de presidencia y que queda en algún senador o senadora del oficialismo, estamos agotando las conversaciones antes de la votación del lunes”. Todo esto, porque, según la parlamentaria, el oficialismo no ha podido ver la nueva realidad del país y no ha querido condenar los abusos por parte de las fuerzas de orden, elemento fundamental para querer presidir una comisión que, justamente, vela por el respeto a los derechos humanos. “Sería bastante complejo porque las condiciones han cambiado muchísimo y hemos tenido muchas diferencias, controversias entre oficialismo y oposición en relación a la evaluación del 18 de octubre del 2019, y también con lo sucedido posteriormente en cuanto al comportamiento de Carabineros en las protestas sociales. Dado estas diferencias sería bueno llegar a un acuerdo para que la presidencia quede en manos de la oposición”. Radio y Diario Universidad de Chile también se contactó con el senador Juan Ignacio Latorre, último presidente de la instancia. El legislador frenteamplista no quiso referirse al tema puesto que, según sus palabras, no está definido, sin embargo afirmó que se están haciendo las gestiones para evitar a la derecha al mando de la Comisión. “Yo prefiero no hablar todavía con la prensa porque es algo que todavía no se resuelve. Esta es una negociación que hizo la Concertación en su momento, el año 2018, yo no participé de esa negociación y, efectivamente, por acuerdo político, le dejaron la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a la derecha, no está definido el nombre, pero más allá de eso, estamos en acciones políticas para evitar ese escenario dado todo lo que ha ocurrido en Chile después del 18 de octubre y la crisis de derechos humanos, pero esto es algo que no está resuelto. El lunes vamos a votar, a definir”. Ante tal situación en el Senado, la tensión ya se tomó sus pasillos, también las redes sociales. Iván Moreira, al enterarse de la pretensión de la oposición, y sobre todo del senador Navarro, trató a este de “cara dura”, enrostrándole su defensa a las “dictaduras” de Cuba y Venezuela. La presidencia de la Comisión ha estado permanentemente en la polémica, aun está el recuerdo de cuando, precisamente, se intentó sacar a Alejandro Navarro por haber asistido al Foro de Sao Pablo. Otra polémica se vislumbra en el horizonte, la cual se zanjará el lunes y, de seguro, traerá secuelas. Radio y Diario Universidad de Chile intentó contactarse con el senador Felipe Kast para conocer sus impresiones, sin embargo, no se recibió respuesta.

